 Из 120 кандидатов в Верховный Суд всего 25 человек не из судейской системы, - Маселко

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Совета общественного контроля при НАБУ, член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.
"Почти 80% - это будут судьи из системы и лишь 22% - это люди, которые пришли не из системы. Если в цифрах, то это зайдет 16 ученых, которые никогда не были судьями, и 9 адвокатов. То есть 25 человек в новом Верховном Суде", - сказал он.
По словам Маселко, ко многим кандидатам на должность судьи в ВСУ у Общественного совета добропорядочности есть притензии.
"Каждый четвертый кандидат, имеющий 99-процентные шансы стать судьей Верховного Суда, к нему есть претензии со стороны общественности", - отметил член Общественного совета добропорядочности.
Он также добавил, что таким образом ВККСУ продемонстрировала неготовность утверждать неотвратимость наказания судей за нарушение.
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А были не в системе т.к. не исполнилось ещё 18.
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Про це у Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко.
"В ході спільного з СБУ провадження було задокументовано та затримано заступника керівника ГО "Цивільний корпус "Азов" Бржезинського, помічника заступника МВС України Іваштенко та громадянина Ш., які підозрюються у систематичному вимаганні з погрозою життю та здоров'ю від представника одного з підприємств коштів на загальну суму понад 1,5 млн грн", - написав Луценко.
785 тис грн зазначені зловмисники розділили між собою та іншими особами.
В зв'язку з цим було проведено 13 обшуків, у тому числі в помешканні заступника глави МВС Трояна. Вказані кошти виявити не вдалося.
Всім трьом зловмисникам оголошено підозру та обрані запобіжні заходи. Продовжуються слідчі дії для встановлення повного складу осіб, що отримували неправомірну вигоду.
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А про 10 000 , які ВЖЕ є справ проти добровольців і АТОшників вже забули ?!
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Так ото ж ...
П.С - це не враховуючи скільки ЦЯ влада просто ліквідувала небезпечних для себе людей !
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Пора запэдротам начинать поливать грязью Грибаускайте ...
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https://youtu.be/SGcYM4qBTnk
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