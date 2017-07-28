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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (400) судебная реформа (585) общественный совет (40) ВККСУ (6)

 Из 120 кандидатов в Верховный Суд всего 25 человек не из судейской системы, - Маселко

маселко

Из 120 кандидатов в судьи нового Верховного Суда Украины "новые лица" составляют лишь 25 человек.

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Совета общественного контроля при НАБУ, член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 80% - это будут судьи из системы и лишь 22% - это люди, которые пришли не из системы. Если в цифрах, то это зайдет 16 ученых, которые никогда не были судьями, и 9 адвокатов. То есть 25 человек в новом Верховном Суде", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поименный рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины. ДОКУМЕНТ

По словам Маселко, ко многим кандидатам на должность судьи в ВСУ у Общественного совета добропорядочности есть притензии.

"Каждый четвертый кандидат, имеющий 99-процентные шансы стать судьей Верховного Суда, к нему есть претензии со стороны общественности", - отметил член Общественного совета добропорядочности.

Также читайте: Действующий председатель ВСУ Романюк снялся с конкурса в новый состав Верховного суда

Он также добавил, что таким образом ВККСУ продемонстрировала неготовность утверждать неотвратимость наказания судей за нарушение.
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И все 25 являются детьми или родственниками тех 95.
А были не в системе т.к. не исполнилось ещё 18.
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Так это и есть судебная "рехформа" от пети.Сейчас идет полный откат во времена овоща.Никаких иллюзий на счет сои быть не может и не должно.Пришли бы новые люди,тюрем не хватило бы для шоколадной малины.
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Ще гірше - в часи Овоча йшла негласна війна між кланово-олігархічними групами , а зараз вони всі діють спільно !
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ГПУ та СБУ затримали заступника керівника ГО "Цивільний корпус "Азов" за підозрою у вимаганні від представника одного з підприємств понад 1,5 млн грн
Про це у Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко.
"В ході спільного з СБУ провадження було задокументовано та затримано заступника керівника ГО "Цивільний корпус "Азов" Бржезинського, помічника заступника МВС України Іваштенко та громадянина Ш., які підозрюються у систематичному вимаганні з погрозою життю та здоров'ю від представника одного з підприємств коштів на загальну суму понад 1,5 млн грн", - написав Луценко.
785 тис грн зазначені зловмисники розділили між собою та іншими особами.
В зв'язку з цим було проведено 13 обшуків, у тому числі в помешканні заступника глави МВС Трояна. Вказані кошти виявити не вдалося.
Всім трьом зловмисникам оголошено підозру та обрані запобіжні заходи. Продовжуються слідчі дії для встановлення повного складу осіб, що отримували неправомірну вигоду.
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Начинается сериал "Ментовские войны",арсен это дело так не оставит
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Те, КТО ПОЗОРИЛ страну перед НАРОДОМ, теперь опять на "ЗЛАЧНЫЕ МЕСТА" лезут (((
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Судью Мамлуй который выселил общество Просвита из помещений на Рымарской в Харькове во врем Майдана таки назначит - значит нет правосудия в Украине, есть указка Януковича-АП.
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Пете такие нужны.Скоро опять нужно будет клепать дела против Украинцев,в защиту хряка-2,а такие судьи для этого в самый раз.
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Скоро....?!

А про 10 000 , які ВЖЕ є справ проти добровольців і АТОшників вже забули ?!
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Так вибачайте,вже клепають ,як в "золоті" роки овоща п..са.
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Гм ... можна ж порівняти - скільки політв'язнів було в "золоті" роки овоща ? А скільки зараз ?
Так ото ж ...
П.С - це не враховуючи скільки ЦЯ влада просто ліквідувала небезпечних для себе людей !
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В мене одне питання-а чому ви це дозволили зробити, пане Маселко?
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сегодня по телеящику Порошенко очень нахваливал судебную реформу, аж я прослезился.....
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Троян зяточник и наставник Чеботарёва и Авакяна,достойый ученик...
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Даля Грибаускайте официально предложила Саакашвили литовское гражданство. Вот кто настоящий человек и борец с русней.

Пора запэдротам начинать поливать грязью Грибаускайте ...
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Ей нужно игнорить педра.Спасибо ей за поддержку Украины огромное!
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Ось що таке - справжній європейській Лідер !!!
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Невже хтось і справді думав , що Система отак просто дозволить змінити свою головну опору ?!
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На манеже всё те же. Судьи времён чучмы, гниломордого пчеловода, межигорского хряка и офшоропитека - гниды редкостные!
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А меж тем в Венесуэле и сегодня все продолжается...
Из 120 кандидатов в Верховный Суд всего 25 человек не из судейской системы, - Маселко - Цензор.НЕТ 9194
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Венесуэла. Каракас. 1:30pm. Боливарианская гвардия потихонечку начинает подтягиваться. Говорят, что они премию получают туалетной бумагой.

Из 120 кандидатов в Верховный Суд всего 25 человек не из судейской системы, - Маселко - Цензор.НЕТ 6837
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Скажіть, будь ласка, а коли Мустафа Внайом та Антон Геращенко будуть проводити мітинг на захист Моєї Нової Поліції від корумпованої прокуратури? Бо вже два дні, як в домі колишнього першого заступника голови Нацполіції (нині - заступник міністра внутрішніх справ) Трояна Генпрокуратура провела обшук, вилучивши 300 тисяч гривень, помічених перед передачею хабара, а високодостойні Мустафа та Антон досі не подали заявку на мітинг. Непорядок.(с)
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Тасуют старую засмальцеванную колоду - в этом суть судебной рыхормы винницких мародеров.
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И голову ведь они сами назначают ? и кто будет??? Вряд ли 25 человек смогут перевесить остальных прожженных законоБЛЮСТИТЕЛЕЙ ((( от них похоже ничего зависеть не будет... и опять будут......



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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз 120 кандидатов в Верховный Суд всего 25 человек не из судейской системы, - Маселко
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