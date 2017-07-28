 При попытке дать следователю прокуратуры взятку в Краматорске задержан гражданин, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области
В сообщении отмечается: "Краматорской местной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики и Службы внутренней безопасности Национальной полиции в Донецкой области разоблачен гражданин, который пытался дать неправомерную выгоду сотруднику полиции.
Установлено, что 28 июля житель. Краматорска, находясь в служебном кабинете следователя СО Краматорского ОП Нацполиции в Донецкой области, предложил и предоставил ему денежные средства в размере 4000 грн за решение вопроса о возвращении арестованного имущества, а именно - автомобиля, бензопилы и древесины, которые были изъяты у него и арестованы судом в рамках расследования уголовного производства по ст. 246 (незаконная порубка леса) УК Украины.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) УК Украины.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Краматорска местная прокуратура".
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Для заметки, поскольку давал прокурору, то автоматом ч.2 ст.369, а по ней, ой ка долго сидеть!
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Де новина про Трояна?
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- Он не берёт.
- Тогда дайте столько, чтобы не мог не взять.
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«Пятничная рубрика "Продажные менты". Сегодня в главной роли я. Якобы, позарился на 2 миллиона, меня взяли, шьют коррупцию», - написал он на своей страничке в Facebook.
При этом он передал «пламенный привет» недоброжелателям и проиллюстрировал сообщение фотографией себя в спортзале: «Продолжаю отпуск, привожу себя в форму. А процессуальные следственные действия бывают разные. Принимал и буду принимать в них участие».
Несмотря на то, что его подчиненные не раскрывали тайну, во время каких именно процессуальных действий Трояна сфотографировали со «взяткой», замминистра скрывать этого не стал. Ответив на вопрос журналиста 112.ua, что пару недель назад в его дом проник вор. Однако замминистра его лично и при помощи домочадцев задержал и сдал в полицию. Фото зафиксировало момент подписания им пояснений по этому поводу.
А тем временем Генпрокуратура сообщила о совместном с СБУ задержании заместителя главы одной из общественных организаций и помощника высокопоставленного чиновника МВД. За взятку в полтора миллиона гривен они обещали бизнесмену решить вопрос с «наехавшими» на него работниками фискальной службы, «создающими препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности». Вымогатели обещали, что Нацполиция привлечет фискалов к уголовной ответственности. А свои требования подкрепляли «угрозами жизни и здоровью» бизнесмена. Активисту и работнику МВД объявлено подозрение, решается вопрос о мере пресечения.
Напомним, ранее агентство УНН сообщило, со ссылкой на свои источники, что в помещении, где проживает Троян, провели обыски в рамках расследования получения взятки. В МВД информацию о взяточничестве замглавы ведомства опровергли.
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Из своих источников "Дорожному контролю" стало известно, что Вадим Троян получил часть неправомерной выгоды в размере 300 000 гривен из общей суммы в 1,2 млн гривен. При этом, факт получения Трояном денег записано на видеокамеру. Данная запись находится в распоряжении СБУ и Генеральной прокуратуры Украины.
27 июля 2017 года сотрудники СБУ и ГПУ провели обыск в здании Голосеевского отделения полиции, а также по месту проживания Вадима Трояна. Во время обыска, Вадим Троян с ружьем напал на оперативников. Однако, после звонка "сверху", успокоился и позволил провести обыск. Вместе с тем, сам Троян не был задержан по "политическим основаниям".Однако, был задержан член формирования "АЗОВ", который выступал посредником в этом коррупционном деле.
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