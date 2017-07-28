 Миссия ОБСЕ зафиксировала 110 взрывов на Донбассе 27 июля

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Специальная мониторинговая миссия задокументировала похожее количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая 88 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов)", - отмечается в отчете.
"В Луганской области СММ задокументировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, включая 22 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (20 взрывов)", - сообщили в ОБСЕ.
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