 "Ждите ответа, гады", - Рогозин прокомментировал запрет на полет над Румынией

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - написал Рогозин.
Напоминаем, вице-премьер страны-агрессора России Рогозин не смог долететь до Кишинева , поскольку Румыния не пропустила самолет с ним на борту в свое воздушное пространство.
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Угорщині Слава!
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Лезь гнида в танк, застрянь там нахер и сиди как винипух жопой к верху!
Шмара говноротая...
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Опять путиноид женщинами и детьми прикрывается, хотя намедни на танках обещал приехать
Одновременно месседж х*йлу - смотри, фюрер, пули свистели...
Обычные в таких случаях обещания "ядерного пепла"
И результат закономерный для путинизма - сколеновставатели как обычно жидко обделались
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