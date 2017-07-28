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 "Ждите ответа, гады", - Рогозин прокомментировал запрет на полет над Румынией

рогозин

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин пообещал не оставить без ответа действия властей Румынии, не пропустивших российский пассажирский самолет с ним на борту в свое воздушное пространство.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - написал Рогозин.

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Напоминаем, вице-премьер страны-агрессора России Рогозин не смог долететь до Кишинева , поскольку Румыния не пропустила самолет с ним на борту в свое воздушное пространство.
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Дураша за свої слова ніколи не відповідає, бо дурна як пробка.
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А почему етот петух кремлевский летел с мирными женщинами и детьми? Рузкая привычка прятаться за юбками, чтобы не сбили?
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Скажите, а это он залезает в танк чтобы ехать на Румынию и дать ответку, или уже вылезает из него?

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точно не скажу, но по выражению его лица видно что кто-то с тыла ему уже всунул "ответку"
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нет , он не залезает и не вылезает из танка , просто он танковый пидор.
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Якось, того, не гарно вийшло... Є всілякі там міжнародні домовини та правові відносини... А якщо москалі в румунів теж дипломатичну дачу відіжмуть?
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А ты, свинья паскудная, когда в самолёт к этим "женщинам и детям" лезла, не думала, что из за тебя 3/14дараса они "апасности подвергаются"?
Лезь гнида в танк, застрянь там нахер и сиди как винипух жопой к верху!
Шмара говноротая...
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НЕ ИНАЧЕ КАК ОПЯТЬ ВЗОРВЕТ РАКЕТУ "АНГАРА" НА КОСМОДРОМЕ "ВОСТОЧНЫЙ"
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Додон готовит брифинг, тема: депортация русских депутатов и артистов из Кишинёва и "пролёт" Рогозина мимо юбилея оккупации приднестровья"Ждите ответа, гады", - Рогозин прокомментировал запрет на полет над Румынией - Цензор.НЕТ 9289
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В этой истории и фразе вся путинская Россия.
Опять путиноид женщинами и детьми прикрывается, хотя намедни на танках обещал приехать
Одновременно месседж х*йлу - смотри, фюрер, пули свистели...
Обычные в таких случаях обещания "ядерного пепла"
И результат закономерный для путинизма - сколеновставатели как обычно жидко обделались
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Ждите ответа, гады", - Рогозин прокомментировал запрет на полет над Румынией
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