 Кличко: Контрактовая площадь в Киеве станет пешеходной с 1 августа

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев", сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой пресс-службу градоначальника.
Мэр отметил, что после Евровидения на улицах Киева все чаще можно услышать иностранный язык, а это значит, что к нам приезжает все больше гостей, Киев становится привлекательным для туристов. Поэтому задачей столичной власти является создание комфортных условий и туристических зон. "И мы это делаем. В частности, с 1 августа часть Подола станет одной большой пешеходной зоной", - отметил Виталий Кличко.
"Подол - историческая зона. В эту часть города приходит не только много киевлян, но и гостей Киева, прогуляться по старому городу, посетить кафе, маленькие ресторанчики. Было много обращений и петиций с просьбой сделать Подол пешеходной зоной. Сейчас мы готовимся сделать Контрактовую площадь и часть улицы Сагайдачного единственной пешеходной зоной. С 1 августа ", - отметил Кличко.
По словам мэра, вместо парковочного пространства, участок перед Киево-Могилянской академией станет пешеходным. Отрезок ул. Сагайдачного от Контрактовой площади до перекрестка с ул. Андреевской также станет пешеходным. Для автомобилей выделят проезд с ул. Ильинской до ул. Сковороды, а также обустроят небольшую парковку.
"Во многих городах исторические зоны являются пешеходными. Наша задача - создать комфортные условия для отдыха. Мы постоянно движемся вперед и берем лучшие примеры. Мы стараемся учитывать замечания и пожелания киевлян, чтобы впечатление от нашего города были исключительно положительными ", - отметил Виталий Кличко.
Кроме Контрактовой площади, обновят и другие туристические места столицы: Владимирскую горку, Пейзажную аллею, фуникулер. "Мы должны использовать тот большой туристический потенциал, который есть в нашем городе, чтобы к нам приезжали туристы, и наша столица развивалась", - подчеркнул мэр.
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Раджу форумчанам прислухатися до слів розумної і поважної людини. Сила українців у єднанні, а не у політичному розбраті.
28.07.2017 16:13
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Лікуйся.
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Если не ты, тогда извини, АГА...
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Если я тебе дам , вот это , то ты, наверное нам БУЛЬБАШАМ, хотя у вас в Украине не меньше проблем, решайте свои проблемы сначала свои, а мы сами с КАЦАПАМИ будем сами разбираться. АГА?
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Или ты не тот Крещатик, который за Украину?
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Кто за это полено голосовал??
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Чтоб не делать дороги, город делает пешеходным?
Кто за это полено голосовал??"
Действительно, причем тут дороги?
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И кстати, при Кличко сделали новых половину дорог города.
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Человек с 10 гривнями в кармане осенью обьяснит на Майдане, ктоо в Украине хозяин. Хотите поспорить ? Мочя рука, я говорю что будет ???
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После сноса киосков, Контрактовая площадь выглядит весьма и весьма жалко.
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