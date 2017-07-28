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 Киевские новости
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Все про:Киев (17729) Кличко (2713) пешеход (129)

 Кличко: Контрактовая площадь в Киеве станет пешеходной с 1 августа

подол

В рамках эксперимента часть Контрактовой площади и ул. Сагайдачного превратят в пешеходное пространство, начиная с 1 августа.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев", сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой пресс-службу градоначальника.

Мэр отметил, что после Евровидения на улицах Киева все чаще можно услышать иностранный язык, а это значит, что к нам приезжает все больше гостей, Киев становится привлекательным для туристов. Поэтому задачей столичной власти является создание комфортных условий и туристических зон. "И мы это делаем. В частности, с 1 августа часть Подола станет одной большой пешеходной зоной", - отметил Виталий Кличко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Це срань Господня", - мэр Киева Кличко о сносе рынка возле метро "Лесная". ВИДЕО

"Подол - историческая зона. В эту часть города приходит не только много киевлян, но и гостей Киева, прогуляться по старому городу, посетить кафе, маленькие ресторанчики. Было много обращений и петиций с просьбой сделать Подол пешеходной зоной. Сейчас мы готовимся сделать Контрактовую площадь и часть улицы Сагайдачного единственной пешеходной зоной. С 1 августа ", - отметил Кличко.

По словам мэра, вместо парковочного пространства, участок перед Киево-Могилянской академией станет пешеходным. Отрезок ул. Сагайдачного от Контрактовой площади до перекрестка с ул. Андреевской также станет пешеходным. Для автомобилей выделят проезд с ул. Ильинской до ул. Сковороды, а также обустроят небольшую парковку.

Смотрите также: На въезде в столицу установили новый знак "Киев". ВИДЕО

"Во многих городах исторические зоны являются пешеходными. Наша задача - создать комфортные условия для отдыха. Мы постоянно движемся вперед и берем лучшие примеры. Мы стараемся учитывать замечания и пожелания киевлян, чтобы впечатление от нашего города были исключительно положительными ", - отметил Виталий Кличко.

Кроме Контрактовой площади, обновят и другие туристические места столицы: Владимирскую горку, Пейзажную аллею, фуникулер. "Мы должны использовать тот большой туристический потенциал, который есть в нашем городе, чтобы к нам приезжали туристы, и наша столица развивалась", - подчеркнул мэр.

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так я так зрозумів що вона втебе збита.....саньок....чи шура....
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Не хочеш ти мене розуміти- бо вже не можеш. Зрозуміти іншого- важче, ніж просто його вбити.
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сань- відпочинь. ти сильно наелектризований....
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Кличко: Контрактовая площадь в Киеве станет пешеходной с 1 августа - Цензор.НЕТ 2552 Саша Крест
Раджу форумчанам прислухатися до слів розумної і поважної людини. Сила українців у єднанні, а не у політичному розбраті.
28.07.2017 16:13
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Саша Крещатик, я, тебя уважал, но когда ты стал КАЦАПОМ, я кинул тебя. Прости, АГА...
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Ты Саша Крещатик,, или не ты? Я был твоим другом...
Если не ты, тогда извини, АГА...
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Я- це я. То хто твій товариш, що це написав Портнікову?
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Тебе дать его?... но ты его не знаешь...
Если я тебе дам , вот это , то ты, наверное нам БУЛЬБАШАМ, хотя у вас в Украине не меньше проблем, решайте свои проблемы сначала свои, а мы сами с КАЦАПАМИ будем сами разбираться. АГА?
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Свої і вирішую і у твої не лізу- це ти лізеш. Як звичайнісінький кацап. То хто першим кричить "Тримай злодія!"?
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Саша, а можно к тебе приехать на Крещатик в гости?
Или ты не тот Крещатик, который за Украину?
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барыга и есть хряк-2, завоевания майдана он уже свел на нет и на погибающих в АТО ему тоже насрать, он на этом наживается
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це добре ти себе намалював- а порохосрань в інтернеті не потрібно мочить ? порохобот= сєпар.
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Чтоб не делать дороги, город делает пешеходным?
Кто за это полено голосовал??
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Ты статью читало? ПЕШЕХОДНАЯ зона. Во многих странах это практикуется. Вот тебе для примера площадь Гроте-Маркт в Антверпене. Тоже пешеходная. При чем здесь дороги ???


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"Кличко: Контрактовая площадь в Киеве станет пешеходной с 1 августа - Цензор.НЕТ 5319 Goldman Sachs

Чтоб не делать дороги, город делает пешеходным?
Кто за это полено голосовал??"
Действительно, причем тут дороги?
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Я чисто из любопытства. Зачем дорога прямо возле Речного вокзала?
И кстати, при Кличко сделали новых половину дорог города.
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Нет, я имею ввиду зачем дорога у самого речного? Или просто про не делают дороги для чесу было? Там со всех сторон дороги. Вроде вполне логично сделать пешеходную зону.
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Вообще-то дорога как бы под речным вокзалом, а сверху (у самого речного) пешеходная зона. Ты когда там последний раз был?
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З.З.Ы.: когда это я говорил что в Киеве не делают дороги? "А что, в Киеве дороги не делают?" - ты "?" в конце предложения видел?
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Народ у нас такой - где машина проехать может - там и дорога. А кто возмущается - тот нищеброд, вот и завидует.
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Гм, бачу там велика парковка. Альтернативу побудували, перед тим як забороняти? Чи головне заборонити, а далі - пох?
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Кличко это Черновецкий №-2. Наша столица в тухесе..Ва не стыдно, Киевляне? А нам стыдно Черкасам, Одессой, Николаевом, Херсоном, Запорожьем, Никополем и тд. и тд. и тл.
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Не, не стыдно - виталю выбрали 18% от имеющих право голоса. Более того, если бы не удалось протащить виталю - выборов бы вообще не было. Такая уж ситуация сложилась после переговоров в Вене в 2014 году. П.С. а что там в этих городах - дороги как в Германии и новостроев на берегу Днепра нет?
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Бабло-бабло-бабло и бабло это идиотизм. На 200 поколений своей родне вперёд это НЕМЫСЛИМОЕ БАБЛО. Суки вонючие, своруйте бабла у нас на свою вонючую жизнёнку а ведь нет, тянут и тянут на 20-ть поколений вперёд, жлобистые суки.
Человек с 10 гривнями в кармане осенью обьяснит на Майдане, ктоо в Украине хозяин. Хотите поспорить ? Мочя рука, я говорю что будет ???
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Я то за. Смущает то, что оказывается эта затея началась, что бы задобрить иностранцев (со слов Кличко)... А я думал мер, выбранный киевлянами, будет стараться в первую очередь для киевлян.. Буду надеяться, что иностранцы захотят метро на Троещину + побольше парков в городе.
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А может, в порядок сперва привести?
После сноса киосков, Контрактовая площадь выглядит весьма и весьма жалко.
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Не был, но сейчас, это просто срань, а не центральная площадь столицы.
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ты, еще, ленинградку в центральную площадь столицы, запиши. я хоть поржу)))
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Ну, будь у тебя мозги, ты бы знал, что старый Подол, относится к центральной части Киева.
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угу, а что, есть новый Подол? Подол останется Подолом, и не новым и не старым. Останется самим собой, и, не тебе, барану, награждать, его, каким либо званием.
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Как бы я не называл, всегда есть шанс нарваться на дебила, вроде тебя.
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млять там и так всегда проблема по подолу проехать куда то. а теперь еще перекроют и пустят в объезд по узким улицам где перднуть негде.
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Теперь на Подоле и Владимирском спуске будут не пробки, а полная жопа
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если, есть, нервы - машина, нет - велосипед или собственные ноги)))
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с таким количеством беспредельных строек, скоро весь Киев станет пешеходным, т.к. будет одна большая пробка на весь город
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Це Кличко так вирішує проблеми транспорту у Києві,нема транспорту нема і проблем.А,що ще слідувало очікувати від нього,його стільки років лупцювали по голові.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко: Контрактовая площадь в Киеве станет пешеходной с 1 августа
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