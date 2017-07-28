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Все про:боеприпасы (1218) Вторая мировая война (218) корабль (909) Одесса (5773) ГСЧС (1229)

 Спасатели под Одессой нашли затопленное немецкое судно с боеприпасами времен Второй мировой войны, - ГСЧС

гсчс

На немецком судне, которое 27 июля дайверы нашли e Черном море вблизи курорта Лебедевка Татарбунарского района Одесской области, обнаружены боеприпасы. Речь идет о нескольких артиллерийских снарядах и тысячи патронов,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденту Радио Свобода в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

В пятницу в течение целого дня несколько водолазов и пиротехников регионального управления ГСЧС проводили обследование затонувшего во Вторую мировую войну немецкого судна. Корабль более 50 метров длиной находится в 150-200 метрах от берега на глубине около 10 метров.

В ближайшее время примут решение относительно способа обезвреживания арсенала, отметили в ГСЧС. Обеспечена охрана места находки, добавили спасатели.

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Аккуратненько поднять, ошкурить, покрасить - и в строй. Чего добру пропадать?
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Если фосфорные - тогда хорошо можно поджарить даубанутых путинообразных приматов . Выбрасывать нельзя.
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предполагаю, он имел в виду целый кораблик
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ето старая модель, новая - уши полные ваты.
страшная штуковина, непробиваемая.
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И кораблик тоже . Всё в дело . У хорошего хозяина - всё найдёт применение .
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жаль что не с золотом как у Исландии нашли.
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верните битте цурюк. вдруг пригодится. нам еще Кёнигсберг надо как-то возвращать.
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адназначна , !!! ,, . а петр лексеич проорет/прокричит на весь мир , шо наш флот круче всех , , , блин , напомнили , , хуйло списдил и крым и побережье , и порты , и флот , , . но , америка , сенат и конгресс , наконец-то взялись за рашку ( , тьфу-тьфу , шо б не сглазить ))) , , путин зассал не по-детски ( да и евро-толерасты в растерянности ,,, ) , уже дал , типа ответку - уменьшить кол-во американских дипломатов в москве , , , напугал ежа голой жопой . )))
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Это тоже неплохая штука. Рекордсмен среди ручных пулметов. 1000 выстрелов в минуту. MG-34

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Не факт! Скорострельность у "немцев" растяжимая...1000 - это минимум! Патрон 7.92 Mauser.
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Так это для 34-го. У 42-го больше тысячи. Для ручного отменный показатель. Советские солдаты называли их "косторезами" перерезали тело пополам.
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Плохо ищем! В Исландии нашли судно фрицев с золотом, а тут только мины
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может просто там всё протоколируют что найдено
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Я вас умоляю - где Исландия,а где Одесса. Шо там на самом деле нашли у себя в Черном море одесситы - уже никто никогда не узнает. А боеприпасы сдали государству только потому,шо они уже негожие...
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Ну,если боеприпасы немецкие...В таких боеприпасах, во взрывателях,фетровые уплотнительные колечки как новенькие,алюминий белой солью не покрылся,взрывчатка,хоть инициирующая,хоть бризантная - живая , только ждет...
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круто. я здивований Вашими знаннями!. Браво !
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Добавь сюда ещё шиколад и сою - и будет тебе счастье!
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навіщо- я добавлю ....ну наприклад матіоса. достатньо? чи пашинського також добавить ?
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Дуракам закон не писан - не принимай по маленькой!
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а ти помниш..... дякую ! і за Сааашвілі свічку постав ! разом до перемоги !а порошеску такі пєрдімонокль приснився.
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Теперь немецко-фашистским оружием по русско-фашистским захватчикам!!! О как тасуется колода истории. Страшно представить что будет дальше...
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оце так! , ми там в 2016 році відпочивали, ну і корабля з патронами) не бачили!
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Немцев лучше не дрочить! Я по генам сам немец,но агрессию не приемлю и не считаю здравой как таковой.Пусть немцы атакуют нас "Мерседесами" и "Опелями" !
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Сказки для самых маленьких...Лежал не грунте пароход в ста метрах от берега - и вдруг решили его спасатели исследовать... и на всяк случай пиртотехников с собой взяли...
За столько времени пушку от скалы не отличить -ракушей зарастает.
Пилили пацанв -водолазы пароход на тему черного и цветного железа, помпами размыли трюма в поисках раритетов для коллекционеров и груза интересного - и попали на ящик патронов...но кто то сдал властям - ну а тем медали то надо...не на ыронт же ехать (ИМХО)
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а есть там MG-42?? ВСУ они очень даже понадобятся
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Понадобятся. Так их же немеряно в шахтах Артемовска! Какое там богатство! И MG-42,и MG-34,K-98,P-08,P-38, а о "Наганах" и "трехлинейках" даже и вспоминать не нужно:ОЧЕНЬ много!
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а я збирався туди через місяць з металошукачем їхати, випередили
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Я так и не понял боеприпасы будут использоваться против "русских свиней" или нет?
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Так то ж і є шматок фекаліїї, на який вони жаліються.
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блин, нада было попросить натовцев, когда были учения, чтобы они ненароком немного вооружения потеряли не на очень большой глубине. и сказали где.

а мы бы потом его случайно нашли. и все по чесному закону гибридной войны.
нуахули, шахтеры то танки с бтрами в шахтах находят, и ничо
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Жаль, что только железо нашли, а не к примеру, ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ или золото рейха... Мечты-мечты!
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Шо досих пор было кого спасать? Нихрена сабе плавучесть.
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в Крыму в районе Ласточкино гнездо и далее везде лежат 1200 бочек с химическим советским оружием Иприт и Люизит затопленным доблестной драпающей Красной армией в августе 1941 года,срок годности бочек истёк в 2011 году.Купайтесь деточки в Крыму...
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Дуже обидно що така чудова німецька зброя як mq всіх модифікацій просто ржавіє в шахтах а не використовується по прямому призначенню
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путерман на Дамбассе целые дивизии нашел и поднял из могил.. тоже фашисты..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасатели под Одессой нашли затопленное немецкое судно с боеприпасами времен Второй мировой войны, - ГСЧС
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