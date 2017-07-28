 Спасатели под Одессой нашли затопленное немецкое судно с боеприпасами времен Второй мировой войны, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденту Радио Свобода в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
В пятницу в течение целого дня несколько водолазов и пиротехников регионального управления ГСЧС проводили обследование затонувшего во Вторую мировую войну немецкого судна. Корабль более 50 метров длиной находится в 150-200 метрах от берега на глубине около 10 метров.
В ближайшее время примут решение относительно способа обезвреживания арсенала, отметили в ГСЧС. Обеспечена охрана места находки, добавили спасатели.
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страшная штуковина, непробиваемая.
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За столько времени пушку от скалы не отличить -ракушей зарастает.
Пилили пацанв -водолазы пароход на тему черного и цветного железа, помпами размыли трюма в поисках раритетов для коллекционеров и груза интересного - и попали на ящик патронов...но кто то сдал властям - ну а тем медали то надо...не на ыронт же ехать (ИМХО)
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а мы бы потом его случайно нашли. и все по чесному закону гибридной войны.
нуахули, шахтеры то танки с бтрами в шахтах находят, и ничо
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