 Институт нацпамяти Польши обвинил Минобороны РФ в фальсификации истории

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Руководство института обнародовало заявление в ответ на публикацию на сайте российского оборонного ведомства материала под названием "Освобождение Польши. Цена победы". В Институте национальной памяти Польши заявили, что опубликованный материал не является основанием для серьезной дискуссии о роли Красной армии в Польше в конце Второй мировой войны.
В опубликованном на прошлой неделе Минобороны России материале приводятся документы о наступлении Красной армии на территории Польши и отношении поляков к советским войскам. Из публикации следует, что это отношение было положительным, в ней можно прочитать, в частности, что "на Люблинщине местное население искренне и бурно выражало восхищение и симпатию к Советскому Союзу и Красной армии".
"Обнародование тщательно отобранных, вырванных из контекста, и с необъективным комментарием документов с целью доказать правдивость тезиса о том, что поляки признавали солдат Красной армии исключительно "освободителями", фальсифицирует историю", - говорится в коммюнике ИНП.
Ранее глава Института нацпамяти Польши Ярослав Шарек заявил, что "Красная армия принесла в Польшу не свободу, а очередную оккупацию".
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В День освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков, который отмечался 27 июля, городские власти украсили государственные флаги траурными лентами.
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войска встретились и обнимались у Люблина, Белостока.... Было проведено два совместных советско-немецких союзнических парада, в Бресте парад принимали комбриг С. Кривошеин и генерал Г. Гудериан, в Гродно - комкор В. Чуйков и немецкий генералитет ХIX бронетанкового корпуса.В результате оккупационной войны с Польшей оккупационная коммуно - фашистская РККА потеряла 1173 человека убитыми, 2002 раненными, 302 пропавшими без вести, 17 танков, 6 самолётов, 6 орудий и 36 автомашин. Почему такие незначительны потери кремлёвских оккупантов, потому что здесь сыграла коварная сталинская тактика
нападение на Польшу сталинские войска сознательно затянули на пол - месяца и когда все вооружённые силы поляков и украинцев были брошены на отражение нападения немцев, тут палач сталин немного выждав и без предупреждения коварно ударил в тыл полякам. Польская сторона потеряла 3 500 человек убитыми, 20 000 пропавшими без вести, 454 700
пленными и потом кровавые сталинские палачи коммуно - фашисты многии десятки тысяч этих польских военнопленных преступно расстреляли в основном в Катыне.
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Так вот, когда скинул ему ссылку на видео совместного советско-германского парада в Бресте, он просто ответил "А кто это будет в школе учить ?". Вот и всё. Он прекрасно знает, что на самом деле правда, но не хочет в это верить, так как его шаблон про идеальный Совок рвётся на части. И сразу в действие вступает режим дурачка. То не так, это не этак, Сралин был вынужден, бла бла бла. Короче не объясняйте ничего касапам. Толку в итоге 0.
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Соответствующая информация размещена на сайте американского Госдепартамента, свидетельствуют данные ресурса BloombergGovernment.
На сайте Госдепартамента США в графе о федеральных контрактах размещен документ PR6245619, в котором говорится о намерении приобрести 630 элементов снайперского снаряжения.
Речь идет о коллиматорных прицелах типа EOTech XPS3 или аналогичных им, тактических фонариках для автоматов типа SureFire M952 V-BK, оптических прицелах типа Leupold Mark 6 M5C2 и дальномерах Bushnell Elite 1 Mile CONX.
Также в тендере указаны метеостанции Kestrel Elite 5700 с приложением баллистики, тактические подзорные трубы Leupold Mark 4, тактические бинокли, армейские рюкзаки, кейсы для оружия и наборы для тактической маскировки с костюмами.
Совершить покупку должен отдел поддержки закупок США во Франкфурте, при этом обязательным условием значится возможность доставки снаряжения в Киев.
Сумма закупок не оглашается.
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1. В 13:55 все четыре ветки энергомоста в аннексированный Крым сегодня накрылись медным тазом. Электричество пропало практически ВО ВСЁМ Крыму: были отключены светофоры, встали троллейбусы, дороги погрузились в пробки, большинство магазинов и часть учреждений закрылись, частично пропала мобильная связь, загудели генераторы, отключились кондиционеры, местами пропала вода, люди застряли в лифтах, а у понаехавших округлились глаза. Без питания осталось даже здание "Крымэнерго". Причиной блэкаута оккупанты назвали сначала якобы аварию на Кубани, а позже обвинили "аномальную жару". 30 градусов тепла для конца июля это аномально??? Электричества не было в разных районах от одного до четырёх часов https://ru.krymr.com/a/28645089.html . Добавлю, что, несмотря на отключение света, оккупанты продолжили издевательское судилище над Владимиром Балухом, прервав "суд" ненадолго только тогда, когда в зале стало совсем душно из-за неработающих без электричества кондиционеров http://krymsos.com/ru/news/sud-u-spravi-balukha-prodovzhili-nezvazhayuchi-na-vidklyuchennya-elektriki/
2. Почти весь Крыма без света. Сименс, введи войска! Сегодня оккупанты признали поставку турбин Siemens в Крым. Напомнило слова путина: "Наших войск в Крыму нет" и "Да, я не скрываю, конечно, это факт, мы никогда его не скрывали, наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали Вооружённые силы Украины" http://krymsos.com/ru/news/rosiyani-viznali-shcho-postavlyali-turbini-siemens-v-krim/
3. Аномальная жара - причина блэкаута? Странно, что не камни с неба, а всего лишь жара… Саки 4 часа просидели без светы. Энергохвост фсе!!! Не смешите мои турбины!!!
4. Бельбекская долина. Закончилось электричество, а за ним закончилась вода. Связь ещё держится.
5. Укроакула-диверсант перекусила кабеля, оставив нас без света.
6. Орловка. Свет дали после двух часов блэкаута, но опять упало напряжение. Вроде выравнивается, но сильно скачет. ПИПЕЦ.
7. Ялта. В 13:55 свет догорел и погас. Потом начала отрубаться мобильная связь. Минут 5 не было передачи данных ни у Волны, ни у Винмоба. Сейчас появилась, но только как Edge (без 3G). Вода, кстати, закончилась вскорости за светом. В этот раз у Водоканала не проканал запуск генераторов? Ровно в 16 подачу липистричества восстановили. А вот вода появилась только в 17.
8. Жители Армянска остались без света, без воды и без связи. Ватники возмущаются в соцсетях https://twitter.com/KrimRt/status/890901107052097537 (скрин). Примечательно, что в Армянске у некоторых свет пропал ещё ночью https://twitter.com/KrimRt/status/890901864245583874 (скрин).
9. Старые добрые блэкауты с отключением света во всем Симферополе. Как же мы без вас жили?
10. На Кубани отменили мотопробег против геев "Стоп-петух-2017", испугавшись высокопоставленного кубанского чиновника, который является гомосексуалистом. И сразу после этого отпал энергомост. Совпадение? http://www.donnews.ru/Baykery-otmenili-motoprobeg-Stop-petuh-2017_30542
11. Русня с энергомостом обосралась по полной. Обвинят кондиционеры.
12. Блэкаут!!! Ура! То есть, мяу…
13. Пять украинских телеканалов (UA:Крим, Черноморская телерадиокомпания, ICTV, 5 канал и Прямий/Тонис) начнут эфирное вещание на аннексированный Крым ко Дню Независимости Украины - 24 августа. Трансляцией охватят более 200 тысяч крымчан на Севере Крыма https://ru.krymr.com/a/news/28643339.html
14. По пути на пляж насчитали 5 мертвых дельфинов в Балаклавской бухте. Оккупанты ядерные боеголовки в штольни завезли?
15. - Как еще можно отпугнуть туристов? - А давайте ремонтировать дорогу Севастополь-Ялта в конце июля! Пусть жарятся в пробках! - А давайте!
16. Оккупанты продолжают подгонять Евпаторию под ГОСТы россии: "Сегодня на набережной одно разочарование от увиденного - грязно, заросли, сплошная неухоженность. Скамейки эти были ж симпатичными - сейчас стоят все облупившиеся, а некоторые еще и сломаны" https://twitter.com/KrimRt/status/890616659052048386 (фото-скрин).
17. Симферополь. "Велотрек" на Гурзуфской, помпезно открытый Аксеновым в 2015 году, сгнил, не начав работать https://twitter.com/KrimRt/status/890860862570983425 (фото-скрин).
18. "Аксенов «купил билет на войну» и обещает бороться с мафиями". Бхахах))) Крымский агент 007! Вонючий цирк для лохов! http://news.allcrimea.net/news/2017/7/27/aksenov-kupil-bilet-na-voinu-i-obeshaet-borotsya-s-mafiyami-85143/
19. Преступник Аксенов поддержал преступницу Поклонскую в ее эпичной борьбе против фильма "Матильда". Тот момент, когда все проблемы Крыма решили, и перешли на кинематограф https://ru.krymr.com/a/news/28644434.html
20. Два объекта крымской собственности оккупанты подарили Чечне и Башкирии. Вата, Крым все ещё ваш? Вы уверены? http://podpricelom.com.ua/read/politics/krymskuyu-sobstvennost-otdaly-chechne-y-bashkyryy.html . Кстати, Башкирия оттяпала кардиологический санаторий для детей. Украденное у наших детей аукнется горем вам и вашим детям. Прочтите мнение по этому поводу https://twitter.com/nv_krym/status/890932569751138304 (скрин).
21. "Крымский мост объявил конкурс на лучшую мечту о нём". Победитель получит кружку. Я хочу, чтобы мост рухнул, а кружку можете оставить себе. Не благодарите https://twitter.com/CrimeaUA1/status/890888377024872448 (фото-скрин).
22. В Севастополе оккупанты провели богослужение и шествие ко Дню крещения "Руси" - так они теперь КИЕВСКУЮ Русь называют https://ru.krymr.com/a/news/28644908.html (фото).
23. Протоиерей Симферопольской и Крымской епархии ФСБшника Гундяева вручил руководителю крымского "Следкома" икону покровителя Следственного комитета!!! http://an-crimea.ru/page/news/158174 (фото). Напомню, что позавчера Севастополю подарили икону "Прибавление ума" https://twitter.com/SouthUkr/status/890242616037650432 (фото). МРАКОБЕСИЕ!!!
24. Гоблин сказал, что "известные люди тайно приезжают в Крым для оценки происходящего и встреч с людьми". Своровать Крым, чтоб потом тайно в него приезжать. Русский воровской мир во всей красе http://fresh.org.ua/novosti/135172/zvezdy-tayno-priezshayut-v-krym_2017-07-28
25. В Молдову не пустили т.н. "депутата Госдумы" от Крыма Павла Шперова https://ru.krymr.com/a/news/28644479.html
26. Американские сенаторы вслед за Конгрессом поддержали новые санкции против россии. В ответ на это россия мощно ответила, запретив американским дипломатам пользоваться московской дачей https://15minut.org/news/173000-rossiya-zapretila-amerikanskim-diplomatam-polzovatsya-moskovskoj-dachej . Напомню, что питерские казаки ещё в апреле пригрозили лишить Трампа звания есаула. Теперь точно лишат))) https://twitter.com/i_army_org/status/890904439560777729 (скрин).
27. Российские чиновники, отправившие своих детей на ПМЖ в США, надеются расстроить американских дипломатов возвращением в США?
28. Страны-партнеры ЕС (Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия) продлили санкции против россии за аннексию Крыма до 23 июня 2018 года http://qha.com.ua/ru/politika/stranipartneri-es-prodlili-sanktsii-protiv-rf-za-krim/176593/
P.S. "Не позволяйте себе думать, что вы одни. Это неправда". Прочтите эмоциональную статью о Крыме от крымчанки. Прочувствуйте каждое слово, как это сделал я > https://focus.ua/opinions/377307/
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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