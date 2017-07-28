 В Хельсинки авто въехало в толпу: один человек погиб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Финская полиция впоследствии заявила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Дополнительную информацию о состоянии жертв и водителя пока нет.
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Не пройти в Ґельсінкі зараз від сомалійців.
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Andrii Olefirov 🇺🇦Подлинная учетная запись @AndriiOlefirov 11 ч.11 часов назад
Фото упевненого в собі, щасливого політика Фінляндія, вчора
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хуйло насторожился
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