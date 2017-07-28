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Все про:ДТП (5902) Финляндия (272)

 В Хельсинки авто въехало в толпу: один человек погиб

финляндия

В Хельсинки, Финляндия, в результате наезда авто в толпу один человек погиб и еще несколько ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Финская полиция впоследствии заявила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Дополнительную информацию о состоянии жертв и водителя пока нет.

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Финляндия кроме как кацапам никому не мешает
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Пуйло там только что там было и его президент финнов макнул мордой в овно. Совпадение ?
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Ніколи такого не було, І от знову. Чорномирдін.
Не пройти в Ґельсінкі зараз від сомалійців.
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Твиттер посла Украиныв Финляндии:
Andrii Olefirov 🇺🇦‏Подлинная учетная запись @AndriiOlefirov 11 ч.11 часов назад
Фото упевненого в собі, щасливого політика Фінляндія, вчора
В Хельсинки авто въехало в толпу: один человек погиб - Цензор.НЕТ 4509

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финский политик говорит хриповато: "хуйло, ты пойми, сосать или не сосать так вопрос даже не стоит....".
хуйло насторожился
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"Несмотря на террористические акты,все равно никто не хочет с расией общаться,все санкции вводят
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