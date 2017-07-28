 МИД Украины заявил протест в связи с очередным российским "гуманитарным конвоем" на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"27 июля с территории России в очередной раз было незаконно перемещены через государственную границу Украины грузовые автомобили под предлогом доставки того, что российской стороной было заявлено как "гуманитарный груз".
Учитывая нарушение российской стороной законодательства нашего государства, сложившейся международной практики, а также условий и модальностей, ранее согласованных между представителями Украины, России и Международного комитета Красного Креста украинская сторона не предоставила официального согласия на ввоз "гуманитарного груза".
МИД Украины заявил официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины", - говорится в комментарии министерства.
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Если они в 60+ не слышат протесты МИДа, то может стоит как-то пробовать другие варианты? Например, в международный суд подать за нарушение международного права?
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