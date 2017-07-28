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 Политика Украины
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 МИД Украины заявил протест в связи с очередным российским "гуманитарным конвоем" на Донбассе

гумконвой

МИД Украины заявил официальный протест России в связи с незаконным перемещением через государственную границу Украины грузовых автомобилей якобы с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"27 июля с территории России в очередной раз было незаконно перемещены через государственную границу Украины грузовые автомобили под предлогом доставки того, что российской стороной было заявлено как "гуманитарный груз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередной "путинский гумконвой" выдвинулся из РФ на Донбасс

Учитывая нарушение российской стороной законодательства нашего государства, сложившейся международной практики, а также условий и модальностей, ранее согласованных между представителями Украины, России и Международного комитета Красного Креста украинская сторона не предоставила официального согласия на ввоз "гуманитарного груза".

МИД Украины заявил официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины", - говорится в комментарии министерства.

Также читайте: В оккупированном Донецке десятки малышей от шести месяцев до 1,5 лет отравились "гуманитаркой" из РФ, - ИС
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супер. а где озабоченность мида? идиоты. хотя нет они пидоры бля опять их рекламирую. что не мат то для них промоция, так и лошадь(лаврова) на полит. скачках догонят,
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Черговий протест у зв'язку з черговим гумконвоєм..................... все - як завжди..........
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А ведь может же "гуманитарный" однажды стать говнонетарным...Бывает же так,когда говно под видом добра шлют...
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Все бы хорошо, но граница не контролируется ВСУ, как у румынов не выйдет, к сожалению.
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А может поучиться нам у самих касапов? Они же разбомбили настоящий гумконвой где то недалеко от сирийской -турецкой границы.
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Що там путлєр про порушення міжнародного права казав?
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Уже бы всех данбасян вывезли,загружая на обратном пути, в радную говень.
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Было бы круто. Вот только есть подозрение, что кацапье подложит туда обгоревшие трупы жополенцев, выдаст их за медиков и объявит Украину виноватой за убийство 500 медиков, ехавших по случайному совпадению в тех гумконвоях.
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Да все в порядке, ведь визового режима с кацапами нет. Нужно МИД Украины штрафовать за отсутствие виз.
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Взад вам полными трупаками "ихтамнетов" выехать!!! 😈😈
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МИД вяло заявил протест, засрашка по привычке не услышала.
Если они в 60+ не слышат протесты МИДа, то может стоит как-то пробовать другие варианты? Например, в международный суд подать за нарушение международного права?
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Тут не спонсор терроризма, а нарушение суверенитета Украины должно быть. Если они без спроса проезжают на Украинскую территорию, то это нарушение суверенитета.
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Пора мочить эти хуйловские конвои. Как только границу Украины пересекли тут их кончать надо. Опыт моджахедов показал, чтобы колонну раз-ть достаточно десяток профи
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ну так є одно -НО! це петя ібн сєпар малороський.
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Все ругают Порошенко. А я хочу его защитить. Он не виноват ни в чём!!!Он продукт 90-х бандитских годов и отца-вора и уголовника. А ВИНОВАТЫ ВСЕ ТЕ КТО ЗА НЕГО ГОЛОСОВАЛ,ВСЕ ТЕ,КТО НЕ ХОДИЛ НА ВЫБОРЫ,ВСЕ ТЕ,КТО ЗА ГРЕЧКУ ПРОДАВАЛ ГОЛОСА,ВСЕ ТЕ ,У КОГО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТА И ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЛОГИКА. ХОТИТЕ УВИДЕТЬ ВИНОВНИКОВ ДЕПОРТАЦИИ СААКАШВИЛИ-ПОСМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛО. ТАМ ВИНОВНИК СЛУЧИВШЕГОСЯ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Украины заявил протест в связи с очередным российским "гуманитарным конвоем" на Донбассе
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