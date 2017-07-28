 Украинский пилот Акопов совершил посадку аварийного пассажирского лайнера в стамбульском аэропорту. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь Фейсбука Олег Лунгул.
Он отмечает: "Привет всем. Вчера в Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании "Atlasglobal" пилотируемый украинскими пилотами попал в град. В результате стихии полностью разбило кок, передние стекла очень пострадали, автопилот, автотраст, "Direct low".
Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили проявили мужество в процессе этого инцидента. Капитан посадил в слепую создал кренчик и смотрел только через форточку не открывая ее.Когда он посадил самолет аплодировал весь перрон аэропорта" Ататюрк".
Пилоты других самолетов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку. По всем турецким каналам показывали заход на посадку и когда ребята приехали в отель то мы все и работники отеля вышли и аплодировали им. Это действительно достойно уважения.
P.S. Хочу сделать маленькое пояснение к видео где на турецком кричат "он не сядет не сядет".
Журналист Осман Пашаев написал: "Вчера героем Турции стал украинский пилот Александр Акопов. В Стамбуле был ливень с градом и ветром. Погодный ад и Сомали. Рейс "Атлас глобал" вылетал из Стамбула в Эрджан (Северный Кипр). На высоте 4 тысячи футов самолету разбило носовую часть и стекло кабины пилотов. Капитан Акопов принял решение возвращаться. В интернете куча видео из аэропорта, как все ждут катастрофы. На борту 121 пассажиров и 6 членов экипажа. Акопов сажает борт, наклонив самолет немного набок, чтобы видеть через боковое стекло полосу. Диспечеры "Ататюрка" очень точно вели его на посадку.
Об украинце Александре Акопове пишут все турецкие СМИ. Подчеркивают, что он прошел лучшую школу бывшего Союза именно в Украине. Налетал 13908 часов".
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Пилот молодец , выполнил свою работу. Увы но "страховики" ничего ему не будут доплачивать, в контакртах обычно такие "вещи" прописаны.
Но точно 120 человек и их родственники будут искренне благодарны.
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Слава Герою! Слава Украине!
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Не знав, що екіпаж був український, думав турки. Борт з укр.реєстрацією, української "дочки" Атласджета. Летів в "турецький" Кіпр з Ататюрка, але під час набору висоти - влетів в град. Пілоти красавчіки. 121 пасажир на борту.
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Тепер зрозуміло в чому майстерність саме пілота?
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Вдвойне приятно, что украинец! Но если бы гражданин любой страны совершит такое, я бы тоже аплодировала стоя!!
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только новость еще вчерашняя, цензор очень оперативно ее выложил!
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Нежная штука.
Хоть бы одно стекло было бронирванным или с запасом на такие случаи.
Пилот - Мастер.
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