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 Происшествия, За рубежом
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Все про:героизм (165) самолет (2213) Турция (2026)

 Украинский пилот Акопов совершил посадку аварийного пассажирского лайнера в стамбульском аэропорту. ВИДЕО

Украинский пилот турецкой компании "Atlasglobal" Александр Акопов совершил героическую посадку аварийного пассажирского лайнера в стамбульском аэропорту "Ататюрк".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь Фейсбука Олег Лунгул.

Он отмечает: "Привет всем. Вчера в Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании "Atlasglobal" пилотируемый украинскими пилотами попал в град. В результате стихии полностью разбило кок, передние стекла очень пострадали, автопилот, автотраст, "Direct low".

Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили проявили мужество в процессе этого инцидента. Капитан посадил в слепую создал кренчик и смотрел только через форточку не открывая ее.Когда он посадил самолет аплодировал весь перрон аэропорта" Ататюрк".

Пилоты других самолетов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку. По всем турецким каналам показывали заход на посадку и когда ребята приехали в отель то мы все и работники отеля вышли и аплодировали им. Это действительно достойно уважения.

P.S. Хочу сделать маленькое пояснение к видео где на турецком кричат "он не сядет не сядет".





Украинский пилот Акопов совершил посадку аварийного пассажирского лайнера в стамбульском аэропорту 01

Украинский пилот Акопов совершил посадку аварийного пассажирского лайнера в стамбульском аэропорту 02



Журналист Осман Пашаев написал: "Вчера героем Турции стал украинский пилот Александр Акопов. В Стамбуле был ливень с градом и ветром. Погодный ад и Сомали. Рейс "Атлас глобал" вылетал из Стамбула в Эрджан (Северный Кипр). На высоте 4 тысячи футов самолету разбило носовую часть и стекло кабины пилотов. Капитан Акопов принял решение возвращаться. В интернете куча видео из аэропорта, как все ждут катастрофы. На борту 121 пассажиров и 6 членов экипажа. Акопов сажает борт, наклонив самолет немного набок, чтобы видеть через боковое стекло полосу. Диспечеры "Ататюрка" очень точно вели его на посадку.
Об украинце Александре Акопове пишут все турецкие СМИ. Подчеркивают, что он прошел лучшую школу бывшего Союза именно в Украине. Налетал 13908 часов".
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Крысы путлерские,Хунта Порошенко уйдет на пенсию, но санкции не снимут и обуют вас по полному тарифу за Крым наш и Сирия это древняя земля РАБссии..,каздлы ТУПЫЕ блин..
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После первой и второй - перерывчик не большой...

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...Молодець !!! Браво !!! Дійсно Герой...!!! Таких Героїчних людей нажаль нема в керуванні державою...жодної...разом з президентом...нажаль...
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Хорошо хоть поправили фамилию, а то из Акопова следать Акопяна
Пилот молодец , выполнил свою работу. Увы но "страховики" ничего ему не будут доплачивать, в контакртах обычно такие "вещи" прописаны.
Но точно 120 человек и их родственники будут искренне благодарны.
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Меня удивляет почему никто не задаётся вопросом почему вообще этот самолёт пустили на взлёт при такой погоде? С современной авионикой и радарами они, рискуя жизнью сотен людей решили лететь в центр грозы зная о том чем это может закончится. Я надеюсь что после всех аплодисментов этих пилотов "героев" вызовут на ковёр, покажут стоимость ремонта самолёта и отправлять искать работу в Сомалии. Слава Богу никто не погиб, но если бы это случилось, тут бы было не до аплодисментов. Все бы говорили о том почему эти придурки вообще решили лететь.
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Пилоты не принимают решение на вылет самостоятельно. Им вылет разрешили. По какой причине - или косяк метеорологов, или диспетчеров, надо разбираться.
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Капитан борта принимает окончательное решение. Он получил рапорт по метеорологических условиям перед полётом. Также он имел возможность проверить где именно находится грозовая туча перед вылетом и по возможности обойти или переждать грозу. Это же не шестидесятые года. Но капитан либо проигнорировал информацией, либо решил брать неоправданный риск и подверг опасности 100+ пассажиров. Я гарантирую что менеджмент авиакомпании аплодировать пилотам не будет. Этот случай как обычно будет исследован международной комиссией. и я гарантирую что результаты исследования будут очень неутешительными для пилотов и диспетчеров. Возможно даже кто-то потеряет лицензию.
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Это точно. Только капитан борта (командир экипажа) принимает окончательное решение. Все остальное (диспетчера, метеорологи, техники, владелец судна, пассажиры) - только дополнительные факторы
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Ну да и аэропорт закрывает только командир экипажа,да?
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Закрытый аэропорт это из другой оперы.. Закрытый порт он и есть закрытый. Тема идет о ЧП во время полета.
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Не понимаю как можно не видеть красные точки на экране?
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В самолёте есть радар и приборы которые показывают грозу. Нормальные пилоты грозу обходят. Капитан может потребовать дополнительную информацию о погоде если он не может принять решение. Благодаря радарам и спутникам погоду и грозовые тучи можно видеть 3D в формате.
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там, мабуть, не так гроза була, як провал холоду в висоти з утворенням граду; радар не скаже чи то дощова хмара, чи градова.
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ТУ-154 потерпел катастрофу 22.08.06 в небе над Донецком. Борт не смог набрать высоту выше грозового фронта. На облет его запасов топлива не хватало
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Всего хватало. Просто за экономию топлива летчикам премии дают.
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Премия это понятно. Только лишнее авиатопливо на борт тоже не берут. Не даром есть понятие "точка невозврата"
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Согласно авиационного кодекса топлива должны заправлять столько чтобы хватило до двух альтернативных аэродромов в случае если аэропорт в месте назначения будет закрыт. Топлива должно было хватить даже если облетать 100 км грозу.
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Этих горе-пилотов привлекут к ответственности за игнорирование правил безопасности при полётах. Они не имели права взлетать при такой погоде впереди. Какого **** они полетели в центр грозы ставя под угрозу сотни жизней? Они же не на кукурузнике летели вслепую. Самолёт был оборудован современной авионикой. Это как аплодировать бухому водителю автобуса за то что он пьяным проехал 30 км по встречной полосе и никто при этом не погиб.
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Так, чтобы не спорить по пустякам, надо подождать выводов ИКАО. А расследование будет однозначно.
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Меня просто распирает от гордости за своих уникально владеющих штурвалом соотечественников!!! МОЛОДЦЫ!!! Дай ВАМ, Бог, ещё не одну сотню часов безаварийных полётов!
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Настоящий продолжатель дела и мастерства украинского аса Второй мировой войны Ивана Кожедуба!
Слава Герою! Слава Украине!
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Я не певен, але мені здається правильно було б говорити :"пілот турецькоі' компаніі' громадянин Украі'ни Акопов проявивши мужність і професіоналізм посадив аварійний лайнер"
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одни совершают подвиги, другие деградируют и упрощаются)
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Хотел бы ч чтобы присутствующие здесь критиканы находились в тот момент на его борту..Когда в полете попадете в трубу я посмотрю как вы дрыстать не вставая будете....САША ТЫ МОЛОДЧАГА!!!!)))
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не разбираюсь, чтобы понять что там были за проблемы и сколько всё зависело исключительно от мастерства пилотов
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А тут не нужно разбираться, просто посмотри на нижнюю фотку и подумай, как садить самолет вслепую при неработающих приборах?
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при неработающих совсем приборах он бы и не сел
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читать не умеем? Проблемы с автопилотом, проблемы с обзором, всё стекло кабины в густой сетке трещин, посадочной полосы не видно... Мало?
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умеем, мы не профессионал, мы не разбираемся, я понимаю что было трудно, хотя они не редко садятся в густом тумане и тд.
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".садятся в густом тумане .." - так за допомогою автопілота. Але в цьому випадку ВІН (АВТОПІЛОТ) НЕ ПРАЦЮВАВ.
Тепер зрозуміло в чому майстерність саме пілота?
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Если наш гражданин, надо Героя Украины дать. Хоть и в Турции подвиг, но всё равно, людей спас - какая разница где и кого ? Главное, что наш . . .
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Плохо только, что все больше этих героев перебираются на работу в азиатские страны. Кто у нас летать будет?
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представляю что пережили пассажиры ....украинский пилот стал их ангелом-хранителем )
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чего я думаю что их не обязательно информировали про все трудности подробно
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Радует, что есть такие спецы! Печалит, что у нас нет для них работы с соответствующей оплатой
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Браво!!! Герой.!!!!.. Спас 127 жизней!! Спасибо.
Вдвойне приятно, что украинец! Но если бы гражданин любой страны совершит такое, я бы тоже аплодировала стоя!!
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молодцы, конечно.
только новость еще вчерашняя, цензор очень оперативно ее выложил!
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град - это имеется ввиду РСЗО "Град" ? выглядит вроде по нему ракетой въебали...
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да, нет , вроде как имеется ввиду обычный природный град в виде обледенелых осадков, пробивший покрытие носовой части лайнера и лобовых стекол другие части не тронуты, там на высоте град наверное страшнее чем когда достигает земли я хз(
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Пилоту - низкий поклон за спасенные жизни. Не растеряться, не запаниковать в сложной критической ситуации дано не каждому. Конечно, профессионализм, выучка, опыт - это много, очень много, но не всё. Сохранить хладнокровие, ясность и быстроту мышления в таком экстриме, найти выход - это МАСТЕРСТВО. Даже не подберу нужных слов... Ну в общем - ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!
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А можно было обойти циклон или он был невероятных размеров?И где были синоптики?
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Эй, а это ничо шо он в Кипр оккупированный летел?
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у кого -нибудь есть знакомые пилоты авилайнеров только такие чтобы можно было срочно поспрашивать перезвонить или может дома есть, или не обязательно пилоты, связанные с авиафлотом работники
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пилот конечно професионал, но летает на оккупированный Турцией Северный Кипр.
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Он специально под таким углом зашел, что бы в последний момент повернуть на полосу? Он реально за несколько секунд перед касанием повернул на полосу.
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Что инструкции говорят, про такую ситуацию?
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нос конечно ему вкукожило норм - неужто от града так может быть??
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Самолет, оказывается, может быть так побит градом.
Нежная штука.
Хоть бы одно стекло было бронирванным или с запасом на такие случаи.
Пилот - Мастер.
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"он не сядет не сядет", "все ждут катастрофы" - Акопов - фиг вам, а не катастрофу.
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Пілоту - респект! Здивували слова: "...в інтернеті куча відео, де в аеропорту всі чекають катастрофи..." Які всі кровожадні!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский пилот Акопов совершил посадку аварийного пассажирского лайнера в стамбульском аэропорту. ВИДЕО
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