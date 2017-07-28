 Украинский пилот Акопов совершил героическую посадку аварийного пассажирского лайнера в стамбульском аэропорту. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь Фейсбука Александр Лунгул.
Он отмечает: "Привет всем. Вчера в Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании "Atlasglobal" пилотируемый украинскими пилотами попал в град. В результате стихии полностью разбило кок, передние стекла очень пострадали, автопилот, автотраст, "Direct low".
Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили проявили мужество в процессе этого инцидента. Капитан посадил в слепую создал кренчик и смотрел только через форточку не открывая ее.Когда он посадил самолет аплодировал весь перрон аэропорта" Ататюрк".
Пилоты других самолетов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку. По всем турецким каналам показывали заход на посадку и когда ребята приехали в отель то мы все и работники отеля вышли и аплодировали им. Это действительно достойно уважения.
P.S. Хочу сделать маленькое пояснение к видео где на турецком кричат "он не сядет не сядет".
Журналист Осман Пашаев написал: "Вчера героем Турции стал украинский пилот Александр Акопов. В Стамбуле был ливень с градом и ветром. Погодный ад и Сомали. Рейс "Атлас глобал" вылетал из Стамбула в Эрджан (Северный Кипр). На высоте 4 тысячи футов самолету разбило носовую часть и стекло кабины пилотов. Капитан Акопов принял решение возвращаться. В интернете куча видео из аэропорта, как все ждут катастрофы. На борту 121 пассажиров и 6 членов экипажа. Акопов сажает борт, наклонив самолет немного набок, чтобы видеть через боковое стекло полосу. Диспечеры "Ататюрка" очень точно вели его на посадку.
Об украинце Александре Акопове пишут все турецкие СМИ. Подчеркивают, что он прошел лучшую школу бывшего Союза именно в Украине. Налетал 13908 часов".
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нет слов!!!
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ЗЫ. дайте кто нибудь ссылку на видео. Гари пропадом фаерфокс тормознутый и не поддерживающий HTML5 и "спасибо" редакторам - уже не раз просил дублировать ссылку на видео...
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Літаки в небі над містом, офіцери в блакитних пілотках і майбутні авіатори довгий час були невід'ємною частиною життя Умані, що на Черкащині.
Протягом 50 років тут, на військовому аеродромі, готувались і складали випускні іспити курсанти Чернігівського училища льотчиків.
Серед його випускників - більшість сучасних керівників Повітряних Сил і поважних авіаторів.
На Уманському аеродромі ставав на крило командувач ПС генерал-полковник Сергій Дроздов, тут здобував перші льотні навички й начальник авіації генерал-майор Андрій Ярецьки. Та після скорочення армії на початку 90-х минулого століття військових авіаторів у місті не стало. Пізніше в Умані було створено авіаційну комендатуру, але про поновлення приймання на летовищі курсантів довгий час не йшлося. Аж до 2017 року. Днями, після 25-річної перерви, Уманський аеродром знову зустріне понад два десятки третьокурсників льотного вишу.
Підготувати летовище до прийому курсантів із ХНУПС було непросто. Востаннє більш-менш серйозний ремонт злітної смуги, коли частково замінювали штучне покриття, відбувався ще в минулому столітті. За часів незалежності ремонтні роботи на аеродромі взагалі не проводилися. Тож тільки-но стало відомо, що Уманська авіаційна комендатура прийматиме майбутніх асів, почалися посилені приготування. Одразу
робочий день працівників військової частини офіційно збільшили: починався він о сьомій ранку, завершувався після 19-ї. Інакше просто вони не встигли б.
- Ніхто не скаржився через новий графік? - запитую в заступника командира військової частини.
- Навпаки , - впевнено відповідає майор Ігор Білан, заступник командира частини. - Кожен хотів зробити свій внесок у відновлення аеродрому, відчувався ентузіазм. Для нас це не просто льотна практика, а, хоч би як пафосно це не звучало, відновлення авіаційних традицій. Ми хоч і є частиною, розташованою глибоко в тилу, свій внесок у перемогу над ворогом робимо саме тут, в Умані. Адже курсант, який тепер літатиме в нас, через кілька років стане бойовим льотчиком. Хоча, признаюсь, було дуже непросто. Ми рахували, що самих тільки швів на злітній смузі було перезалито до 60 кілометрів!
Заступник командувача Повітряних Сил із логістики, генерал-майор Віктор Кириченко:
- Днями завершила роботу спільна комісія Повітряних Сил і Харківського національного університету Повітряних Сил. Перевіряли готовність аеродрому, інфраструктури, злітно-посадкової смуги. Висновок: «Готовий!» Відповідно до рішення командувача ПС наприкінці липня на території Уманського аеродрому розпочнеться підготовка курсантів, тож можна впевнено сказати, що він повертається до життя. Обсяг зробленого чималий: замінено близько 300 плит, використано 60 тонн бетоносуміші РБГ, підведено воду, відновлено електрозабезпечення, розгорнуто системи радіотехнічного забезпечення, обладнано шість класів для курсантів, сформовано автомобільний парк.
Оскільки перед армійцями постав надзвичайно великий обсяг роботи, справитися силами однієї частини було просто неможливо. Тож на допомогу уманцям прибули команди з інших гарнізонів. Загалом у підготовці аеродрому брали участь військові з десяти частин Повітряних Сил. Вартість відновлення летовища теж немала. Точних цифр офіцер не називає, але запевняє, що Міністерство оборони надало не один мільйон гривень.
- Обсяг виконаних робіт? Ми замінили частину плит на злітно-посадковій смузі. Видалили старі шви на злітці, потім залили проміжки між плитами спеціальною герметичною сумішшю, - розповідає заступник командира частини.
На Уманському аеродромі відновили ще й подачу води. Під'єднати летовище до центральної системи водопостачання міста було непросто. Довелося прокласти труби на десять кілометрів. Наразі працюють над відновленням теплопостачання.
Не залишилися без ремонту й будівлі аеродрому. Відремонтували командно-диспетчерську вежу, їдальню, клас підготовки до польотів, кімнати відпочинку та приміщення, у яких відбуватиметься контроль над польотами…
Сьогодні офіцери частини резюмують:
до зустрічі курсантів аеродром готовий! Практика майбутніх авіаторів розпочнеться вже найближчими днями й закінчиться 30 вересня. А наступного дня, 1 жовтня, авіаційна комендатура святкуватиме день свого створення.
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