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 Политика Украины, Общество
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 "Укрзализныця" с 24 августа запускает вторую пару поездов по маршруту Киев-Перемышль

укрзализныця

"Укрзализныця" назначила вторую пару поездов Интерсити+ "Киев - Перемышль". Они будут курсировать с 24 августа 2017 года через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Поезд Интерсити №715 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:52 и прибывать в ст. Перемышль (Республика Польша) в 15:05. На маршруте следования поезд будет останавливаться на ст. Винница (09:09-09:11), Хмельницкий (10:45-10:47), Тернополь (12:12-12:14) и Львов (13:42- 13:55).

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Поезд Интерсити №716 будет отправляться со станции Перемышль в 13:07 и прибывать в ст. Киев-Пассажирский в 23:10. На маршруте следования поезд будет останавливаться на ст. Львов (16:02 - 16:12), Тернополь (17:38-17: 40), Хмельницкий (19:09-19:11) и Винница (20:47-20:49).

Напоминаем, с 23 декабря 2016 года начал курсировать поезд Интерсити+ № 705/706 "Киев, Львов - Перемышль". Пограничный и таможенный контроль проводится в поезде во время его движения на участке Львов - Мостиска-2. За время курсирования поезда перевезено 120 тыс. пассажиров. В "Укрзализныце" отмечают, что данный маршрут пользуется повышенным спросом, средняя загруженность поезда составляет 82%, на отдельные даты более 90%, при этом в направлении Польши уже наблюдается дефицит билетов.

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Встает седой полковник - вы шо там охренели? я со своей 30 лет живу ни разу не изменил.
Подрывается прыщавый летеха - вот из-за таких сук мы и сидим на третьем месте.
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Відразу видно, що Бальчун нічого не робить. Цікаво-і Омеляну теж видно?
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Балчун запускает новые поезда, Омелян заблокировал Ryanair.
Это всё, что надо знать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрзализныця" с 24 августа запускает вторую пару поездов по маршруту Киев-Перемышль
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