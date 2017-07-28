 "Укрзализныця" с 24 августа запускает вторую пару поездов по маршруту Киев-Перемышль

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Поезд Интерсити №715 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:52 и прибывать в ст. Перемышль (Республика Польша) в 15:05. На маршруте следования поезд будет останавливаться на ст. Винница (09:09-09:11), Хмельницкий (10:45-10:47), Тернополь (12:12-12:14) и Львов (13:42- 13:55).
Поезд Интерсити №716 будет отправляться со станции Перемышль в 13:07 и прибывать в ст. Киев-Пассажирский в 23:10. На маршруте следования поезд будет останавливаться на ст. Львов (16:02 - 16:12), Тернополь (17:38-17: 40), Хмельницкий (19:09-19:11) и Винница (20:47-20:49).
Напоминаем, с 23 декабря 2016 года начал курсировать поезд Интерсити+ № 705/706 "Киев, Львов - Перемышль". Пограничный и таможенный контроль проводится в поезде во время его движения на участке Львов - Мостиска-2. За время курсирования поезда перевезено 120 тыс. пассажиров. В "Укрзализныце" отмечают, что данный маршрут пользуется повышенным спросом, средняя загруженность поезда составляет 82%, на отдельные даты более 90%, при этом в направлении Польши уже наблюдается дефицит билетов.
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Первое место - командировочные.
Второе - актеры.
Третье место - военные.
Встает седой полковник - вы шо там охренели? я со своей 30 лет живу ни разу не изменил.
Подрывается прыщавый летеха - вот из-за таких сук мы и сидим на третьем месте.
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