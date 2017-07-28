 Призываем освободить журналиста Асеева, - ОБСЕ

"Призываю всех причастных немедленно освободить Станислава Асеева. Журналисты и другие работники СМИ должны быть свободными в выражении своих взглядов и беспрепятственно выполнять свою работу" говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, обнародованном 28 июля 2017 года.Так, с требованиями немедленно освободить Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин, ранее уже выступили ряд международных журналистских и правозащитных организаций.Как сообщалось ранее, так называемое "МГБ ДНР" признало, что донецкий журналист Станислав Асеев (Васин) находится в их руках. 20 июня главами журналистских союзов Украины и России было сделано совместное заявление с призывом к скорейшему выяснения судьбы украинского журналиста Станислава Асеева, который исчез в Донецке в июне. Документ был подписан во время конференции ОБСЕ в Вене.