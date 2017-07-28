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 Призываем освободить журналиста Асеева, - ОБСЕ

асеев васин

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали освободить журналиста Станислава Асеева, захваченного террористами "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

"Призываю всех причастных немедленно освободить Станислава Асеева. Журналисты и другие работники СМИ должны быть свободными в выражении своих взглядов и беспрепятственно выполнять свою работу" говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, обнародованном 28 июля 2017 года.

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Так, с требованиями немедленно освободить Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин, ранее уже выступили ряд международных журналистских и правозащитных организаций.

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Как сообщалось ранее, так называемое "МГБ ДНР" признало, что донецкий журналист Станислав Асеев (Васин) находится в их руках. 20 июня главами журналистских союзов Украины и России было сделано совместное заявление с призывом к скорейшему выяснения судьбы украинского журналиста Станислава Асеева, который исчез в Донецке в июне. Документ был подписан во время конференции ОБСЕ в Вене.

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