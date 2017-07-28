 Россия признала поставки газовых турбин Siemens в оккупированный Крым

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "РБК".
Как отметили в компании, они не получали от Siemens предложений по обратному выкупу турбин. В связи с банкротством "Технопромэкспорта", компания сама в 2016 году предлагала немецкой компании выкупить турбинные установки, также был размещен соответствующий открытый конкурс, но Siemens отказался от предложения.
Также читайте: Германия просит ЕС наложить санкции на представителей российского министерства и компании, обеспечивших поставку турбин Siemens в оккупированный Крым, - Reuters
Согласно информации, после этого, турбины были проданы другой компании, они прошли модернизацию и были "специфицированы по характеристикам под проект". По словам представителя "Технопромэкспорта", речь идет о строительстве электростанций в Крыму.
"При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию", - рассказали в "Технопромэкспорте".
Также читайте: Климкин о турбинах Siemens в оккупированном Крыму: Это соучастие в агрессии кремлевского режима против Украины
Напомним, в начале июля 2017 года разгорелся скандал вокр
уг поставок газовых турбин немецкого концерна Siemens в обход санкций Европейского Союза в оккупированный Крым. В немецком концерне Siemens заявили, что по меньшей мере две газотурбинные установки, которые он поставил для проекта в России, были доставлены на территорию оккупированного Крыма против его воли.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЭС в Крыму будет запущена в 1 кв. 2018 года, несмотря на ситуацию с Siemens, - Минэнерго РФ
8047 137
Электроснабжение восстановлено для 80% жителей оккупированного Крыма, - Минэнерго РФ(46)
Объекты флота оккупантов в Крыму перешли на генераторы(13)
СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину(52)
В оккупированном Крыму продолжается суд по делу украинского активиста Балуха(8)
АлуЖта и Кактыбель?(0)
В Молдову не пустили российского депутата от Крыма Шперова, – СМИ(27)
Крымчанам подарят икону "Прибавление ума". ФОТО(145)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
лживая, вороватая, мерзкая пидоРашка....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хоча яка різниця, ватани і не таке жерли
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
4 часа назад, источник: РБК
Минэнерго предложило производителям открыть доступ к управлению турбинами.https://news.mail.ru/economics/30521930/?frommail=1
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить