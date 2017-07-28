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Все про:Крым (20234) Siemens (33)

 Россия признала поставки газовых турбин Siemens в оккупированный Крым

siemens

Дочерняя структура российской корпорации "Ростех" "Технопромэкспорт", купившая газовые турбины Siemens у совместного предприятия немецкой компании и "Силовых машин", подтвердила факт их поставки в Крым после модернизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "РБК".

Как отметили в компании, они не получали от Siemens предложений по обратному выкупу турбин. В связи с банкротством "Технопромэкспорта", компания сама в 2016 году предлагала немецкой компании выкупить турбинные установки, также был размещен соответствующий открытый конкурс, но Siemens отказался от предложения.

Также читайте: Германия просит ЕС наложить санкции на представителей российского министерства и компании, обеспечивших поставку турбин Siemens в оккупированный Крым, - Reuters

Согласно информации, после этого, турбины были проданы другой компании, они прошли модернизацию и были "специфицированы по характеристикам под проект". По словам представителя "Технопромэкспорта", речь идет о строительстве электростанций в Крыму.

"При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию", - рассказали в "Технопромэкспорте".

Также читайте: Климкин о турбинах Siemens в оккупированном Крыму: Это соучастие в агрессии кремлевского режима против Украины

Напомним, в начале июля 2017 года разгорелся скандал вокр

уг поставок газовых турбин немецкого концерна Siemens в обход санкций Европейского Союза в оккупированный Крым. В немецком концерне Siemens заявили, что по меньшей мере две газотурбинные установки, которые он поставил для проекта в России, были доставлены на территорию оккупированного Крыма против его воли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЭС в Крыму будет запущена в 1 кв. 2018 года, несмотря на ситуацию с Siemens, - Минэнерго РФ
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россию в G20, тока с обратной стороны! 20ку самых Goвняных стран. ей там самое место
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тупорылые отмазки на лоха. немцы - далеко не лохи
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Если честно, то не верю я Сименс. Барыжничали немцы и продали турбины, а потом прикидываются немцы что соблюдают санкции.
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Сименс уже под санкциями, но видимо сумма взятки от россии превысила санкции. Но дело будет доведено до конца и штрафы будут громадные.
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Вряд ли .Скорее замнут и забудут . Они про БОИНГ уже забывть начали , его жертвы не мешают им строить новые хазпромовские потоки.
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Их компанию СИМЕНС по детски развели -рашисты за столько лет сотруднечества с немцами научились их убеждать в том или ином вопросе -просто про афера быстро просочилась наружу и компании СИМЕНС пришлось спасать положение и то по принуждению государства -оно же не может так себя вести как эта компания которая бы еще долго мозги всем полоскала бы судами в раше.
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Турбины ишли в краснодар по бумагам и так было согласовано из компанией СИМЕНС а что касается реальной действительности рашовских бумаг мы все знаем -особенно по отправки пушечного мяса в лугандон-пишут на учение а сами едут в лугандон воевать.
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Просто их рашисты убедили что не кто не догадается об афере а когда осуществлилась доставка им стало всеравно когда все раскрылось но оказывается надо еще две турбины-вот интересно где они в данный момент находятся.
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Так немцы и согласились с их введением только после того как придумали как их можно обойти.
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ИХТАМЕСТЬ?.....)
лживая, вороватая, мерзкая пидоРашка....
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Как гласит одна старинная ковбойская пословица "Лошадь здохла - слазь!"...
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когда прочитал про"модернизацию" все стало понятно.кацапа только могила исправит.вот гнилой народец.
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Это что то с области фантастики газовые турбины всем известной компании СИМЕНС и их модернизация криворукими и рукожопыми рашистами это всеравно что из МЕРСЕДЕСА попытаться смодернезировать ВОЛГУ -вот мне просто интересно это на какого лоха расчитана эта рашовская информация -чтобы отбелить фирму СИМЕНС чтоли и главный вопрос кто дает гарантию на эти газовые турбины если по информации рашистов компания СИМЕНС не будет учавствовать в запуске а значит что это очередная рашовская ложь бо сами они ее не когда не смогут запустить и не когда и не запустят бо поставка газа связана с Керченским мостом -там сразу пытатся пустить сразу три коммуникации -это автомобильная дорога,железная дорога и транспортная газовая система-так что это все пока на бумаге но нарушать санкции пока не кому не позволено.
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Газопровод в Крым пустили ещё в прошлом году. С мостом он никак не связан.
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С турбинами все больше напоминает сбитый Боинг. Каждый день параша сообщает новые версии. Сначала ихтамнет, но скоро покажут спутниковые снимки как Ваня модернизирует турбины кувалдой ноу-хау йоб твою мать.
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Песков, насколько помню сразу признал, что турбины в Крым поставлены. На Цензоре статья была.
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пИськов долго истерил и орал что "турбины не сименс, а чисто расейского производства, пацаны за базар отвечают"
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Что не Сименс он не говорил. Он сказал что они сделаны в Рашке, но это признаёт и сам Сименс.
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Страна, которая не в состоянии выпускать качественные и надёжные газовые турбины для мирных целей не может производить качественные современные реактивные двигатели и для военных целей.
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Поэтому Вы им и поставляете и на самолёты и на вертолёты?
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я никому и ничего не поставляю, под "МЫ" ("ВЫ") обычно прячутся, которые сами по сене ничего не значат.
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Вы, это канадцы. Если Вы не канадец, то извините (хотя не понимаю за что, ну да ладно).
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я не канадец, но не пойму чего вы к ним приценились, из всех стран запада нет более принципиальной позиции по агрессии москалей против Украине, чем у Литвы, Австралии, Новой Зеландии и Канады?
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Я к ним не прицепился. Сказал, что сказал. Это Вы ко мне прицепились.
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Стоп, так Піськов же казав, що це їхнього виробництва?
Хоча яка різниця, ватани і не таке жерли
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У них все собственного производства, даже роботы Лего если собрали и показали димону, значит собственное производство.
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Не думаю, что по контракту турбины можно было модифицировать, все-таки Сименс должна их обслуживать. Или ее дочка. Короче, педерация как всегда усралась, Сименс - дерьмище. Меркель делает вид, что дерьмище оказалось невиноватым, "он сам к ней пришел".
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...рассейскае ноу-хау - примотанный скотчем балон с пропаном.
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немецкие фашисты, договорились со своими последователями, расейскими рашистами о поставках этих турбин...теперь водят хоровод....кукловоды...
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Ну якщо кацапи провели модернізацію турбін Сіменса то ці турбіни можна сміло прийняти за кіпу брухту.А компанії ,,Simens,, має бути соромно,що вони такі тупі гевігласи і ,що такі тупі кацапи модернізували їхню продукцию.
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А вот что пишут в рашке -
4 часа назад, источник: РБК

Минэнерго предложило производителям открыть доступ к управлению турбинами.https://news.mail.ru/economics/30521930/?frommail=1
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соль и кредо россии - ВРУНЫ и ПИЗ....НЫ , ПОЖИЗНЕННЫЕ !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия признала поставки газовых турбин Siemens в оккупированный Крым
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