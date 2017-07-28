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 Общество, Спорт, Фоторепортаж
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 На Чемпионате Украины по парашютной групповой акробатике Абасов поддержал команду Yinyang Team

В Днепропетровской области 21-23 июля прошел Чемпионат Украины по парашютной групповой акробатике. В спортивной дисциплине для смелых соревновались спортсмены из разных городов Украины.

Среди команд-четверок был дебютант соревнований - команда Yinyang Team, состоящая преимущественно из начинающих спортсменов. Поддержал молодежь Алексей Акимович Абасов. Частично благодаря его поддержке команда смогла показать хорошие результаты и завоевать серебро.

На Чемпионате Украины по парашютной групповой акробатике Абасов поддержал команду Yinyang Team 01

"Мы весь год готовились к этим соревнованиям. Командой совершили более 150 прыжков и провели несколько спортивных сборов в аэродинамической трубе. Без спонсорской поддержке командам сложно показывать высокие результаты. Поэтому мы благодарны Алексею Абасову за его участие", - сказала участница команды Yinyang Team.

Чемпионат Украины проходит в 10 туров. В каждом из них спортсмены должны собрать максимальное количество фигур за 35 секунд рабочего времени с момента выходы из самолета. Побеждает тот, кто лучше всего преуспел в этой задаче. В этом году борьба на Чемпионате была действительно жаркой. И победитель определился только в последних трех турах. Обычно парашютисты готовятся к соревнованиям за собственные деньги и с поддержкой неравнодушных к спорту людей.

На Чемпионате Украины по парашютной групповой акробатике Абасов поддержал команду Yinyang Team 02

"Команда Yinyang Team обратилась ко мне за финансовой поддержкой. И не смотря на то, что ребята совсем недавно в спорте и команда существует только первый год, я сразу же поверил в них. Когда люди "горят" идеей, стремятся к достижениям и выкладываются на все 100%, хочется помочь им. Я верю в то, что благотворительность - это важно и хочу делать мир лучше. Мне приятно наблюдать, что моя помощь приблизила ребят к достижению результата - серебряных медалей на самых престижных соревнованиях страны в их дисциплине", - поделился ощущениями Алексей Абасов.

На Чемпионате Украины по парашютной групповой акробатике Абасов поддержал команду Yinyang Team 03


Команда Yinyang Team не собирается останавливаться на достигнутом. Дальнейшими планами поделился тренер команды: "Сейчас мы выступили со средним результатом 10,2 фигур. Дальше в наших планах участие в Чемпионате Европы и Кубке Мира. В стремлении попасть на эти соревнования нас опять поддержал Алексей Абасов. Мы сделаем все возможное, чтобы достойно представить Украину на международной арене".

На Чемпионате Украины по парашютной групповой акробатике Абасов поддержал команду Yinyang Team 04

На Чемпионате Украины по парашютной групповой акробатике Абасов поддержал команду Yinyang Team 05

На Чемпионате Украины по парашютной групповой акробатике Абасов поддержал команду Yinyang Team 06


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ну а шо?=))

Sergey Steblinenko з Kirill Schreiber.
4 год · Dachnoye, Odessa Oblast ·

Новый хит от создателей распятого мальчика!
(чудеса "антироссийской" генетики)
Внимательно вчитайсь в этот перл "мыслящих" пропагандистских микроорганизмов. Чего здесь больше - идиотизма, шизофрении или обычной дурости?

Итак...
Учебное авиационное командование ВВС США планирует закупить образцы РНК - живых тканей россиян европеоидной расы, передает RT.
Военному ведомству нужны образцы молекул РНК (12 образцов), которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость (27 образцов), обеспечивающая подвижность суставов.
«Все образцы (синовиальная ткань и образцы РНК) должны быть взяты в России у европеоидов. Правительство не будет рассматривать образцы тканей с Украины», - говорится в контракте.
При этом отмечается, что образцы должны быть доставлены на базу ВВС в Леклэнде в течение десяти дней после получения подрядчиком денег.
https://russian.rt.com/…/news/413090-vvs-ssha-donory-rossiya
Такого еще не было - американцы хотят стырить у россиян... гены. Как известно от местного "ученого" доктора истерических наук Мединского, российские гены отличаются лишнекй хромосомой, которая располагается ниже среднестатистического копчика и периодически вызывает патриотический зуд во всем теле.
Лично мне особенно понравилось "учебное авиационное командование ВВС США". Очень кстати оказалась и "синовиальная жидкость" (это такая густая фигня внутри суставов человека) - звучит предельно научно и абсолютно непонятно.
Поражает воображение и рассовая оценка украинцев, которые не подходят для столь глубоких научных исследований. Видимо, сказывается отсутствие у них той самой лишней хромосимы.
Но самым главным является тот фак (без "т"), что отбором генетического материала займется непосредственно... правительство США. Видимо, оно и будет отбраковывать "некачественное" украинское от "качественного" российского...
Честно говоря, понятно все, кроме одного единственного, можно сказать, сокровенного - что эти дебилы курят?
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А мне понравилось "россияне европеидной расы" , двухрасовый народ йопта.
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пля, мне на них смотреть страшно... не то шо летать. )
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Не страшно. У меня 1-й разряд. Отличная штука для адреналина.
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якби петю викинули без парашюта- відразу призові місця отримали . і подяку від громадян України.
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ти семимісячний надай будь ласка данні що я троль. ДОКАЗИ В СТУДІЮ!!!!! а на данному етапі ти просто невдаха і брехун. притому брешите на інших. а за це бан.
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вношу предложение: Текст публикуется на правах рекламы сразу печатать под заголовком, а не внизу статьи.
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Оно так, но стало интересно - а что за чувырло такое Олексій Якимович Абасов?
Или это мне позор - что я дожил до таких лет - а не знаю ни одного Олексій Якимович Абасова и, четно говоря, как они мне и нафиг не впали...
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Отвечаю на поставленнфй вопрос
Алексей Абасов, 1987 года рождения.

брат.Виталий Акимович Абасов, 1970 г.р. Экс- глава Киевского городского отделения АМКУ. Ранее Виталий Абасоввозглавлял Севастопольское городское территориальное отделение комитета. До этого занимал должность заместителя начальника управления по вопросам обжалований решений в сфере государственных закупок комитета. Работал директором департамента государственных закупок и государственного заказа Министерства экономики Украины. С этой личностью связан целый ряд скандалов, связанных с госзакупками, однако благодаря своим покровителям Виталию Абасову удалось в свое время не сесть в тюрьму, а просто поменять место работы,

Детальнее ЗДЕСЬ
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Алексей Абасов - хозяин гостиницы Mercure Kyiv Congress в Киеве.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Чемпионате Украины по парашютной групповой акробатике Абасов поддержал команду Yinyang Team
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