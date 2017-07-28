 На Чемпионате Украины по парашютной групповой акробатике Абасов поддержал команду Yinyang Team

Среди команд-четверок был дебютант соревнований - команда Yinyang Team, состоящая преимущественно из начинающих спортсменов. Поддержал молодежь Алексей Акимович Абасов. Частично благодаря его поддержке команда смогла показать хорошие результаты и завоевать серебро.

"Мы весь год готовились к этим соревнованиям. Командой совершили более 150 прыжков и провели несколько спортивных сборов в аэродинамической трубе. Без спонсорской поддержке командам сложно показывать высокие результаты. Поэтому мы благодарны Алексею Абасову за его участие", - сказала участница команды Yinyang Team.Чемпионат Украины проходит в 10 туров. В каждом из них спортсмены должны собрать максимальное количество фигур за 35 секунд рабочего времени с момента выходы из самолета. Побеждает тот, кто лучше всего преуспел в этой задаче. В этом году борьба на Чемпионате была действительно жаркой. И победитель определился только в последних трех турах. Обычно парашютисты готовятся к соревнованиям за собственные деньги и с поддержкой неравнодушных к спорту людей.

"Команда Yinyang Team обратилась ко мне за финансовой поддержкой. И не смотря на то, что ребята совсем недавно в спорте и команда существует только первый год, я сразу же поверил в них. Когда люди "горят" идеей, стремятся к достижениям и выкладываются на все 100%, хочется помочь им. Я верю в то, что благотворительность - это важно и хочу делать мир лучше. Мне приятно наблюдать, что моя помощь приблизила ребят к достижению результата - серебряных медалей на самых престижных соревнованиях страны в их дисциплине", - поделился ощущениями Алексей Абасов.

Команда Yinyang Team не собирается останавливаться на достигнутом. Дальнейшими планами поделился тренер команды: "Сейчас мы выступили со средним результатом 10,2 фигур. Дальше в наших планах участие в Чемпионате Европы и Кубке Мира. В стремлении попасть на эти соревнования нас опять поддержал Алексей Абасов. Мы сделаем все возможное, чтобы достойно представить Украину на международной арене".