 На Чемпионате Украины по парашютной групповой акробатике Абасов поддержал команду Yinyang Team

Среди команд-четверок был дебютант соревнований - команда Yinyang Team, состоящая преимущественно из начинающих спортсменов. Поддержал молодежь Алексей Акимович Абасов. Частично благодаря его поддержке команда смогла показать хорошие результаты и завоевать серебро.
Чемпионат Украины проходит в 10 туров. В каждом из них спортсмены должны собрать максимальное количество фигур за 35 секунд рабочего времени с момента выходы из самолета. Побеждает тот, кто лучше всего преуспел в этой задаче. В этом году борьба на Чемпионате была действительно жаркой. И победитель определился только в последних трех турах. Обычно парашютисты готовятся к соревнованиям за собственные деньги и с поддержкой неравнодушных к спорту людей.
Команда Yinyang Team не собирается останавливаться на достигнутом. Дальнейшими планами поделился тренер команды: "Сейчас мы выступили со средним результатом 10,2 фигур. Дальше в наших планах участие в Чемпионате Европы и Кубке Мира. В стремлении попасть на эти соревнования нас опять поддержал Алексей Абасов. Мы сделаем все возможное, чтобы достойно представить Украину на международной арене".
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Sergey Steblinenko з Kirill Schreiber.
4 год · Dachnoye, Odessa Oblast ·
Новый хит от создателей распятого мальчика!
(чудеса "антироссийской" генетики)
Внимательно вчитайсь в этот перл "мыслящих" пропагандистских микроорганизмов. Чего здесь больше - идиотизма, шизофрении или обычной дурости?
Итак...
Учебное авиационное командование ВВС США планирует закупить образцы РНК - живых тканей россиян европеоидной расы, передает RT.
Военному ведомству нужны образцы молекул РНК (12 образцов), которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость (27 образцов), обеспечивающая подвижность суставов.
«Все образцы (синовиальная ткань и образцы РНК) должны быть взяты в России у европеоидов. Правительство не будет рассматривать образцы тканей с Украины», - говорится в контракте.
При этом отмечается, что образцы должны быть доставлены на базу ВВС в Леклэнде в течение десяти дней после получения подрядчиком денег.
https://russian.rt.com/…/news/413090-vvs-ssha-donory-rossiya
Такого еще не было - американцы хотят стырить у россиян... гены. Как известно от местного "ученого" доктора истерических наук Мединского, российские гены отличаются лишнекй хромосомой, которая располагается ниже среднестатистического копчика и периодически вызывает патриотический зуд во всем теле.
Лично мне особенно понравилось "учебное авиационное командование ВВС США". Очень кстати оказалась и "синовиальная жидкость" (это такая густая фигня внутри суставов человека) - звучит предельно научно и абсолютно непонятно.
Поражает воображение и рассовая оценка украинцев, которые не подходят для столь глубоких научных исследований. Видимо, сказывается отсутствие у них той самой лишней хромосимы.
Но самым главным является тот фак (без "т"), что отбором генетического материала займется непосредственно... правительство США. Видимо, оно и будет отбраковывать "некачественное" украинское от "качественного" российского...
Честно говоря, понятно все, кроме одного единственного, можно сказать, сокровенного - что эти дебилы курят?
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Или это мне позор - что я дожил до таких лет - а не знаю ни одного Олексій Якимович Абасова и, четно говоря, как они мне и нафиг не впали...
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Алексей Абасов, 1987 года рождения.
брат.Виталий Акимович Абасов, 1970 г.р. Экс- глава Киевского городского отделения АМКУ. Ранее Виталий Абасоввозглавлял Севастопольское городское территориальное отделение комитета. До этого занимал должность заместителя начальника управления по вопросам обжалований решений в сфере государственных закупок комитета. Работал директором департамента государственных закупок и государственного заказа Министерства экономики Украины. С этой личностью связан целый ряд скандалов, связанных с госзакупками, однако благодаря своим покровителям Виталию Абасову удалось в свое время не сесть в тюрьму, а просто поменять место работы,
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