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Все про:авиация (1811) Николаевская область (828) самолет (2213) курсанты (77)

 Во время учебного полета на Николаевщине штурмовик Су-25УБ потерял часть кабины пилота

авиация учения

В одной из авиационных частей Николаевской области во время учебно-тренировочного полета у штурмовика Су-25УБ произошел случайный отстрел фонаря кабины пилота (конструктивного элемента крыши кабины).

Об этом сообщил пресс-секретарь 299 бригады тактической авиации Алексей Гаркуша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Николаевщине, во время тренировочных полетов курсантов пятого курса авиационного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил на самолетах Су-25УБ, произошла нештатная ситуация. При осуществлении полета с отработкой задания на авиационном полигоне у самолета на высоте около 500 метров произошел случайный отстрел фонаря кабины пилота", - сказал Гаркуша.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Харьковские курсанты провели первые самостоятельные полеты на МиГ-29. ФОТОрепортаж

Он также отметил, что благодаря указаниям руководителя полетов, инструктора и уверенным действиям курсанта-пилота в кризисных условиях, самолет совершил посадку на аэродроме постоянного базирования без последствий. Никто не пострадал.

В авиации фонарь - это прозрачная часть пилотской кабины, которая защищает экипаж от воздействия встречного потока воздуха, погодных условий и шума.

Смотрите: Украинские летчики-истребители получили награду на британском международном авиашоу. ВИДЕО
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Ты опять петросянешь? А зимой бы замерз?????
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Поинтересуйся, ради кругозора, экипировкой современного пилота. На 500 метрах минус 25????? Петросян нервно курит в сторонке! Значит в небоскребах Америки и Эмиратов арктическая холодина? Прикольная ты Люська! Школу хоть закончила?
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ТЫ ЧТО ЖИРАФА???? на 5 сутки доходит??? Тебе битый час толдычишь что хорошо что не зимой в 25 градусный мороз а ты херне.й маешься (
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Я популярно объясняю для люсьок-невежд --- поинтересуйся экипировкой пилота, а потом ори здесь! В Николаеве -25? Ты точно с тундры!
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тебе 47 лет а хуже детского садика доходит
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Люська, почему свою писанину про -25 на 500 метрах стерла?????? Дошло и до Люськи на 5 сутки! Да, тундра ты Люська!
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С высотой температура понижается - на высоте 10 км градусов минус 40 - минус 50...
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Я про зиму летом на высоте
Но на высоте 500 метров не такая уж зима...
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Правильно . Поэтому и написала хорошо что не зимой летали - зимой были бы ПРОБЛЕМЫ... ДАЖЕ на этой высоте ..
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Молодец курсант, не будет козломордых сегодня праздника.
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а механику- по шапке дать. какого хрена пиротехника фонаря сработала? механик в ангаре с салагами бухал вместо работы что-ли?
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Техника старая, усталость металла и всего остального.

Опасно летать на рухляди, нужно натовские просить.
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Так тут дело не в НАТОвских а "попросите"
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Надо вначале сделать инфраструктуру под стандарты НАТО, что впрочем сейчас и делается, а не просить.
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да при чем тут инфраструктура?? Тут в сообщении под.б ...
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При том, что самолёт надо базировать и обслуживать иначе он летать не будет.
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Ты сам с собой разговариваешь? Я тебе про ЕРЕМУ а ты мне про Фому ((
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Фонарь не из жести,он из СТЕКЛА. Какая в опу усталость металла???
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Вообще-то фонарь имеет металлическую обечайку. Вот там в замках всякое может случится.
При не закрытом фонаре- в кабине начинает работать сигнализация. Не обратить на неё внимание - это надо умыдриться.
На всех типах ещё и "невидимый пилот", настойчивым женским голосом начинает предупреждать о неполадках. Название ей "Рита" (у буржуинов "Стерва Бетти")
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Это учебно-боевой СУ. Литеры УБ видел? Скорей всего фонарь заднего пилота плохо закрыли. Обычная халатность.
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Настоящий пилот!Будущее нашей военной авиации!
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Да, пол ночи самолёты летали над окраинной Николаева - часа в два ночи закончили - это наверное этот был последним. Ну, за удачное приземление.
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Я бы не удивился ,если бы выпускающий статью ,боинг 777 вставил .
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Хочу ещё добавить пример из личного опыта.В не так далёких 80-х сдавал вождение в ДОСААФ на задроченном москвиче без сцепления(после 3-го качка педалью)и ручника.Потом в ГАИ на почти новой восьмёрке. Сдал первым и мусорам не платил ни копейки.Тяжело в учении - легко в бою!
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Намекаешь, что после Су-25 А-10 ему покорится без слов?
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Я вообще в 91 учился на копейке с шоссейно - кольцевом варианте и на сликах ( в смысле все четыре колеса полностью лысые без намека на рисунок) !В марте чтоб тронутся на укатанном снегу напарник должен был толкнуть машину а потом на ходу запрыгивать в салон....
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Жесть. Пилот-молодец. Представляю поток воздуха даже при посадочной скорости.
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То,что так закончилось-чудесно...Но вот к тем,кто занимается ремонтом техники должны быть вопросы как военной прокуратуры,так и технические экспертизы.Желательно содействие СБУ.
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это разработанный и усовершенствованный штурмовик-трансформер он еще может отделять крылья и хвост.....
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Потерял часть кабины пилота !О майн гот ! Пилот то хоть пристегнут был?

А может просто техник лопухнулся и не зафиксировал замки фонаря ?
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Это еще повезло, а если бы на высоте да на скорости стекло отпало.
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Не чего страшного не произошло бы .Летают в защитном летном шлеме и после трех тысяч должна включатся подача кислорода.....
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Ну не знаю, при скорости в пару махов его бы размазало встречным потоком наверно.
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Вообще- то это штурмовик !Какие МАХИ ? У него рабочие скоростя 600-800 км !
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не беси меня! какие еще махи, если речь идет об штурмовике Су-25, бронированный дозвуковой самолет.
И при махах его бы не "размазало", а взорвало динамическим ударом давления, у этой модели лобовое стекло остается на месте.
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вы не понимаете, ето секретный прием в бою, отстрел фонаря и отбивание атаки противника шашкой.)
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Старый хлам разваливается,так что ничего удивительного...
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Вы еще старый хлам на раисе не видели ,МИГ-31 ! Те АЛЕНИ собираются для них на севере базу строить.
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Та, да. Вот цитата из вики "На 26 октября 2012 года любой B-52 имеет возраст более полувека. Планируется иметь на вооружении B-52H вплоть до 83-летнего возраста к 2040 году[9][10], до полной выработки ресурса планера."
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До Ирака, вообще-то хотели их снять с вооружения ВВС и оставить только в Национальной гвардии.
Но потом подумали и применили.
Применили и ахренели.
Теперь у них только модернизация и культ лётчиков-штурмовиков А-10.
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да, блин, эта совковая рухлять на ладан дышит.
но и купить что-то современное, пусть и в небольших кол-вах, денег просто нет.
безвыход
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Проклятый савок. Назло украинцам строил самалеты которые всего через 50 лет становятся рухлять.
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Или сами отстрелили или действительно пьяный техник осматривал ....
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Пилот - молодец однозначно!!!. Такой не растеряется, и при случае даже гранату может вниз кинуть или шмальнуть из револьвера (как в первую мировую)
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Вах, вах, новость. Стреляют фонари, бывает, значит летают хлопцы, дело техники...
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да... без фонаря на самолёте никак нельзя. ночью темно, ничего не видно, можно в дирижабль врезаться.
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курсант не по чину прокатился - в кабриолете. Летом, да еще девку сзади посадить... Это не на тухлой сузуке.....
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літо ..свіже повітря....орел..не той важіль нажав
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Ну .специалисты,назовите скорости истребителя МИГ-29 и не только...? Не подумайте плохого,не первую.не вторую и даже не пятую!? Называете - говорим !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время учебного полета на Николаевщине штурмовик Су-25УБ потерял часть кабины пилота
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