 Во время учебного полета на Николаевщине штурмовик Су-25УБ потерял часть кабины пилота

Об этом сообщил пресс-секретарь 299 бригады тактической авиации Алексей Гаркуша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Николаевщине, во время тренировочных полетов курсантов пятого курса авиационного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил на самолетах Су-25УБ, произошла нештатная ситуация. При осуществлении полета с отработкой задания на авиационном полигоне у самолета на высоте около 500 метров произошел случайный отстрел фонаря кабины пилота", - сказал Гаркуша.
Он также отметил, что благодаря указаниям руководителя полетов, инструктора и уверенным действиям курсанта-пилота в кризисных условиях, самолет совершил посадку на аэродроме постоянного базирования без последствий. Никто не пострадал.
В авиации фонарь - это прозрачная часть пилотской кабины, которая защищает экипаж от воздействия встречного потока воздуха, погодных условий и шума.
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Но на высоте 500 метров не такая уж зима...
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Опасно летать на рухляди, нужно натовские просить.
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При не закрытом фонаре- в кабине начинает работать сигнализация. Не обратить на неё внимание - это надо умыдриться.
На всех типах ещё и "невидимый пилот", настойчивым женским голосом начинает предупреждать о неполадках. Название ей "Рита" (у буржуинов "Стерва Бетти")
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А может просто техник лопухнулся и не зафиксировал замки фонаря ?
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И при махах его бы не "размазало", а взорвало динамическим ударом давления, у этой модели лобовое стекло остается на месте.
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Но потом подумали и применили.
Применили и ахренели.
Теперь у них только модернизация и культ лётчиков-штурмовиков А-10.
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но и купить что-то современное, пусть и в небольших кол-вах, денег просто нет.
безвыход
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