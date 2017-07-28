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 Один украинский воин ранен с начала суток. Враг применил минометы под Гнутово и Новотошковским, - штаб АТО

штаб ато

В зоне АТО, в течение сегодняшнего дня, интенсивность обстрелов украинских позиций в стороны российско-террористических группировок не уменьшилась.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: " Утром боевики из гранатометов и стрелкового оружия били по нашему опорному пункту неподалеку Марьинки, на Мариупольском направлении. В результате обстрела один наш военный получил ранения.

Кроме того, около 8:00, с вооружения БМП преступники открывали огонь по Талаковке. Также под минометным вражеским огнем оказались наши позиции в Гнутово.

На Луганском направлении боевики применяли миномет в районе Новотошковского. А на Донецком направлении в течение часа били из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским бойцам в Каменке.

Стоит добавить, что за последние недели враг успел понять, что силы АТО не только обороняются, но и способны дать адекватный отпор на обстрелы.

Например, по нашим оперативным данным, только за минувшие сутки погибли по меньшей мере 7 бандитов, еще 8 получили ранения. Точные огневые ответы украинской армии заставили боевиков срочно укреплять позиции, обсуждая также защиту от воздушных ударов".
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Пока "порохоботы", исходя слюной и радостными соплями в своих постах и каментах, дружно хлопают в ладоши "мирному плану" Порошенко и со дня на день вот уже третий год ожидают полной и безоговорочной капитуляции Путлера, а сам Пеца направо и налево раздает обещания помочь Молдавии восстановить контроль над Приднестровьем, а Грузии - над Южной Осетией - сводки из "зоны непроведения" АТО становятся все тревожнее:

"В зоне проведения Антитеррористической операции за прошедшие сутки погибли 9 украинских воинов" - об этом в ходе брифинга сегодня сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Офигеть! - в ходе хер уже знает какого по счету "перемирия" наша армия несет бОльшие потери, чем в ходе военных операций июля-2014 по освобождению Славянска и Краматорска - а никого, собственно, это уже особенно и не печалит. Сведения о ежедневной гибели наших бойцов - стали восприниматься такой же банальной статистикой, как и гибель украинцев в автокатастрофах. Дескать, ну что тут поделаешь!

***

Реакция украинской власти была мгновенной и адекватной - Украина тут же потребовала созвать внеочередное заседание Совбеза ООН? Да ничего подобного! - на Печерских холмах стоит такая тишина, что аж слышно, как в Кабмине свиньи хряцают из корыта.

Вся эта унылая шняга, как на мой взгляд, свидетельствует исключительно об одном - официальный Киев уже морально созрел к капитуляции на условиях Кремля. Только на Банковой пока еще не решили, каким же, собственно, способом грядущий "слив" украинских национальных интересов в виде имплантирования рашисткой заразы в тело Украины, позиционировать в глазах обывателей как победу…
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неудачная тема, Бакс,
для очередной склоки порохоботы vs зрада.
не находишь?
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Расчет на то,что все привыкнут. Специально распределяют убитых равномерно на каждый день,чтобы не выглядело катострофично. Ты веришь,что убивают каждый день по одному человеку ?
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Этот "генералиссимус"-аналлитик альтернативное решения, для сравнения, с анализом потерь и долгосрочности победы не приводил?
Патентов этот аналлитик не читал? Там приводится сравнение для каких-то, например, железок, а здесь идёт разговор о миллионах жизней людей, а не железок...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин ранен с начала суток. Враг применил минометы под Гнутово и Новотошковским, - штаб АТО
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