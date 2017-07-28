 Омелян про аварию с вагонами на Днепропетровщине: "Когда руководитель просто играет на гитаре и "реально не в курсе" - результат закономерен"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Омелян написал на своей странице в Facebook.
"...Получил известие из Днепра: схождение пяти грузовых вагонов. Каждую неделю у нас случаи возгорания локомотивов, электричек, сход вагонов. Причина банальна: ремонтные работы ведутся крайне неудовлетворительно, поляки даже пошли на "новшество" - позволили продлевать срок эксплуатации подвижного состава без регламентных работ по обслуживанию. Вот и результат! Главное для них - нахимичить с бухгалтерской отчетностью и вместо убытков показать бумажную прибыль. На это сил не жалеют... Про модернизацию, закупку локомотивов и вагонов я уже просто молчу. В начале года Кабмин дал разрешение "УЗ" на использование 16 млрд гривен для капитальных инвестиций. Почти ничего не использовано. Уже август - построено аж 500 или 600 вагонов. Одни обещания и планы...", - отмечает министр.
"Хотя, если УЗ управляют Алеши, Славы, Жени, Андрюши и другие, фамилии которых неприлично вспоминать, победные посты на фб пишет Костя, а руководитель просто играет на гитаре и "реально не в курсе" - результат закономерен. Отчет или вскрытие все покажет. Очень бы хотелось только, чтобы это был вскрытие опухоли коррупции и бесхозяйственности, а не вскрытие экономики Украины из-за провала перевозок "УЗ", - пишет Омелян.
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Хіба розум є?...
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якобы "прибыльности" Зализници, дабы можно было выплачивать
миллионные зарплаты ее чиновникам и делиться с вышестоящими, должны понимать,
что эта "прибыльность" может быть обеспечена только за ваш
счет...
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серьезно думает, что наши бескорыстные власти держат этого Бальчуна и платят
ему миллион долларов, чтобы он проводил реформы в интересах граждан Украины?...
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чтобы этот «реформатор» дороги говорил об уменьшении непроизводительных
расходов, сокращении раздутого чиновничьего аппарата и незаслуженных зарплат…вот его заявление
об очередном повышении цен на билеты, слышал.
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Один пример, Одесская дорога, начальство ходит по домам пенсионеров и просит вернуться и немного "порулить" поезда - работать некому...
Только в тепловозных депо (соляра ) дела получше....умирает железка.
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Здесь все дело во временном цикле - от идеи - до реальной железки. Опять, же у программеров этот цикл намного быстрее. Поэтому, за бугром, инженера-механика/электрика/оптика начинают серьезно воспринимать после 35-40 лет. Ну как-то так.
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Ему до поляка, как до Африки раком
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существует Зализныця ? ... для страны или страна для "прибыльной" работы
Зализныци с миллионными зарплатами ее чиновников?...
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- Звісно ж невістка, - Та її ж у хаті нема, - А спідниця чия вісить?" Омелян, жги исчо!
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