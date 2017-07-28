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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:железная дорога (1059) Укрзализныця (1138) Омелян (300) Бальчун Войцех (101)

 Омелян про аварию с вагонами на Днепропетровщине: "Когда руководитель просто играет на гитаре и "реально не в курсе" - результат закономерен"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал аварию в Днепропетровской области, в результате которой пять груженных листовым металлом вагонов сошли с рельсов на станции "Синельниково-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Омелян написал на своей странице в Facebook.

"...Получил известие из Днепра: схождение пяти грузовых вагонов. Каждую неделю у нас случаи возгорания локомотивов, электричек, сход вагонов. Причина банальна: ремонтные работы ведутся крайне неудовлетворительно, поляки даже пошли на "новшество" - позволили продлевать срок эксплуатации подвижного состава без регламентных работ по обслуживанию. Вот и результат! Главное для них - нахимичить с бухгалтерской отчетностью и вместо убытков показать бумажную прибыль. На это сил не жалеют... Про модернизацию, закупку локомотивов и вагонов я уже просто молчу. В начале года Кабмин дал разрешение "УЗ" на использование 16 млрд гривен для капитальных инвестиций. Почти ничего не использовано. Уже август - построено аж 500 или 600 вагонов. Одни обещания и планы...", - отмечает министр.

Читайте также: Через 2 недели Бальчун отчитается перед Кабмином: "Нужно ставить точку", - Омелян

"Хотя, если УЗ управляют Алеши, Славы, Жени, Андрюши и другие, фамилии которых неприлично вспоминать, победные посты на фб пишет Костя, а руководитель просто играет на гитаре и "реально не в курсе" - результат закономерен. Отчет или вскрытие все покажет. Очень бы хотелось только, чтобы это был вскрытие опухоли коррупции и бесхозяйственности, а не вскрытие экономики Украины из-за провала перевозок "УЗ", - пишет Омелян.
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завидует пдрс. наверно не сумел научиться на гитаре лабать.
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Есть ли еще в мире идиоты, приглашающие проходимцев из-за границы?...
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Типа: так управлять могут и отечественные руководители
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У нас отношение к иностранцам как у ацтеков к испанцам (как к полубожествам). Приглашение иностранцев проходимцев логичный шаг, общество считает, что там где украинец сворует - лыжник из Барселоны или гитарист из Польши не украдет. На чем основана эта вера - не ясно.
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Усё брехня, в стране всё хорошо. Зрадофилы и всепропальщики потихоньку покидают страну. Оставшихся патриотов "пызження по новому" все устраивает.
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Придурок, а стал министром инфраструктуры. Грустно все это
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а разве замы лучше? Или другие министры прахвесиАнальнее?
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ко всем своим недостаткам еще и на гитаре играть
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причем Беня? омелян человек сени, а сеня креатура ахметки
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Страна - прогнав уголовника, избрала президентом его соратника...
Хіба розум є?...
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"Омелян про аварию с вагонами на Днепропетровщине: "Когда руководитель просто играет на гитаре и "реально не в курсе" - результат закономерен" - не понятно, откуда взялся этот музыкант, кто его крышует, а может он с Луны упал, и руководство государства боится его выгнать, боится кары небесной, интересная ситуация и загадочная.
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Жаль, что у руководства государства не хватает сил Омеляна выгнать.
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я так смотрю Бальчун будет виноват за каждый непомытый туалет в вагонах . Омельян дебил или прикидывается. В Испании Электричка врезалась в пирон это случаем не Бальчун Виноват?
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Да заткните уже этого придурка. Ну не вернётся обратно кошелёк НФ.
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Задолбал уже этот сенин очкастый имбецил. На чем хочет, на том и играет! Ты, чмошник, уже не первый год вместе со своим Сеней играешь на нервах у народа! И что?
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Это животное даже не в курсе похоже, что Балчун в 2005-2007 годах был председатель Совета директоров компании PKP, а с января 2008 года по январь 2013 года был председателем правления этой компании, в которой провел реструктуризацию. Именно Войцех превратил этого убыточного грузового железнодорожного перевозчика в доходного, второго в ЕС по грузообороту.
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Ну давай так - само развитие Польши в целом дало толчок к увеличению грузоперевозок.. какую роль играл в этом Бульчун - не ясно.
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Ну так давайте ознакомимся с биографией "креативного" министра - специалиста!
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Вот этого Омеляна или как там его? Ну ясно, что он чья то марионетка, даже разбираться не хочу. Только Бульчун разве от этого лучше становиться?
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Омеляна, судя по вопросу - вы же этих 2 жуликов начали сравнивать.
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Нет, вы задали вопрос - "Только Бульчун разве от этого лучше становиться?" Бондарь,который сейчас в ВР какой то группой командует будучи министром транспорта слабо представлял разницу между вагоном и полувагоном. Это я к тому, что для того,чтоб определить качество необходим эталон.
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"Роль" хотя бы в том, чтобы "толчок" не ушел в карман одному или нескольким олигархам.
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Те, кто радуется
якобы "прибыльности" Зализници, дабы можно было выплачивать
миллионные зарплаты ее чиновникам и делиться с вышестоящими, должны понимать,
что эта "прибыльность" может быть обеспечена только за ваш
счет...
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Это Вы должны понимать, что убытки Укрзализница 25 лет покрывались из бюджета только за наш счёт.
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так и сейчас убытки. Ернст энд Янг проверку делал..
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Неужели кто-то
серьезно думает, что наши бескорыстные власти держат этого Бальчуна и платят
ему миллион долларов, чтобы он проводил реформы в интересах граждан Украины?...
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да, тут много идиотов верящих, что Гройсман поставил Бульчуна, что бы Бульчун не давал воровать Гройсману
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Поставили по квоті ЄС, а самі палки в колеса засовують.
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Захотели бы - убрали бы. Тут Саакашвили выкинули, а польского гитариста не могут?
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Омелян подзадолбал. 25 лет дерибанили Укрзализныцю, довели купейные вагоны до уровня общих-все всех устраивало. Как только Бальчун начал фундаментальные реформы-пошло говно по трубам. Омелян, денег нет, но вы держитесь.
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Та завали хлебало чмошник. Ты тяжелее своего члена в руках ничего не держал (даже гитары) а все лезишь к корыту УЗД. Задрали эти выродки из НФ что ЦУЦЕНЮК со стеной, что этот мля "щирий українець" в МВД, что кристально чесный гопник Дейдей и ихние колеги по коалиции!!! Под Львовом когда сошли цистерны с какой-то гадостью толи при Ющенко толи при януковиче тоже поляк был виноват. Хренову тучу лет разворовывали УЗД, а теперь поляк должен все за год восстановить он что мля Гари Поттер что-ли.
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Вообще-то столкновение разных мнений-это хорошо. В споре рождается истина. Главное чтобы все не переросло в примитивный базар и чтобы в конечном результате выиграл народ Украины.
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Сход вагонов,бывает и будет всегда.Не начальник железки виноват,а на местах обыкновенное рас...ство.Ну а помелян чмо еще то,в портах порядки наведи киздабол интернетовский.
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Омеляшка открыто выступает против Балчуна уже не первый раз и понятно почему-Балчун не ворует и не даёт воровать.А очкастое чмо сумело только пропиариться в плацкартном вагоне, на большее его не хватает.Омелян! У нас каждый день на автодорогах аварии с жертвами.Ты, падло, ответь, кто виноват??? Кто виноват в том, что я ежегодно на ремонт ходовки трачу кучу денег??? Урод!
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Тю, остальные руководители в нашей стране не играют на гитарах, а везде жопа!
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Что-то не слышу,
чтобы этот «реформатор» дороги говорил об уменьшении непроизводительных
расходов, сокращении раздутого чиновничьего аппарата и незаслуженных зарплат…вот его заявление
об очередном повышении цен на билеты, слышал.
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Пять упавших груженных вагонов - "зашквар"! Семь "самоликвидировывшихся" полициянтов -будни?
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У Омеляна нет музыкального слуха,а научится играть на гитаре хочется! Бедный бездарь!
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Он на кожанной флейте ахметки вон как лабает
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Железку знаю не по рассказам несколько десятилетий, поверьте нихрена за последний год не поменялось, только упадок, если рассказать о "новшествах" в ремонте и обслуживании ....не буду, а то перестанете ездить...а людям зарплату надо получать.
Один пример, Одесская дорога, начальство ходит по домам пенсионеров и просит вернуться и немного "порулить" поезда - работать некому...
Только в тепловозных депо (соляра ) дела получше....умирает железка.
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Умирает все, что связано с реальным производственным сектором. Просто вырастить инженера (квалифиц. рабочего) сложнее чем в АйТи (простите меня программеры ).
Здесь все дело во временном цикле - от идеи - до реальной железки. Опять, же у программеров этот цикл намного быстрее. Поэтому, за бугром, инженера-механика/электрика/оптика начинают серьезно воспринимать после 35-40 лет. Ну как-то так.
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по-фроуду, Омелян тайно влюблён в симпатичного гитариста-трубадура из Европы. А взаимности нету.
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Дебил какой-то этот омелян.Уже даже не смешно
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Да хватит постить высеры этой модной царевны фейсбучные. Он ни на что кроме фейсбука не годен. С государственным аэропортом обделался-то как!

Ему до поляка, как до Африки раком
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ТАк что ж ты дорогу железную не строишь и не ремонтируешь-то ?? Выбивай деньги, ищи инвестора, занимай, свои вкладывай. Задрал этот вонючий фейсбучный популизм
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Кто для кого
существует Зализныця ? ... для страны или страна для "прибыльной" работы
Зализныци с миллионными зарплатами ее чиновников?...
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В Іспанії електричка виїхала на перон. А в той момент Бальчун грає на гітарі.
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Реально ужу веселит... как в фольклорной украинской истории - "Хто вср***я?
- Звісно ж невістка, - Та її ж у хаті нема, - А спідниця чия вісить?" Омелян, жги исчо!
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Никак не угомонится,м@дило. А что поделать? Заказчики поджимают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян про аварию с вагонами на Днепропетровщине: "Когда руководитель просто играет на гитаре и "реально не в курсе" - результат закономерен"
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