 НАПК не обнаружила нарушений в декларации Гройсмана

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"В декларациях главы правительства Владимира Гройсмана и министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового нарушения отсутствуют.
В декларациях других субъектов декларирования большинство нарушений касаются ст. 46 ЗУ "О предупреждении коррупции": неполнота отражения доходов (п. 7, ч. 1 ст. 46), неполное отражение сведений об имеющихся денежных активах (п. 8 ч. 1 ст. 46), финансовые обязательства (п. 9 ч. 1 ст. 46), расходы и сделки, совершенные в отчетном периоде (п. 10 ч. 1, ст. 46) и др.", - говорится в сообщении.
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Извини, я сейчас не с дураком разговариваю и статьи чиаю, так что увы, на остальных времени нет...
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У Украины нет реальных целей за которые надо бороться? Савушкино интересует, чтобы все силы ушли на борьбу с выдумками?
P.S. Ответ про плохих и добрых царей принимаю как кацапские мечтания.
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О том, что две разные вещи знают все, кто думает.
Потому надо не выдумки по детски обсасывать, а анализировать - в чём недостаток закона по декларированию и в чём недостаток проверок деклараций и в чём можно смухлевать.
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"Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она сегодня проживает в доме, кажется, площадью 500 м кв. По льготным ценам на газ каждый месяц рядовой украинский гражданин доплачивал ей за коммунальные услуги и газ $1 тыс. Это справедливость? Источник: http://delo.ua/ukraine/ukraincy-doplachivajut-za-kommunalnye-uslugi-timoshenko-po-1-tys-319561/ © delo.ua
Додик, я посчитал по твоим данным и каждому из нас Тимошенко обходилась 0,05 коп в месяц, а ты со своими тарифами обходишься нам ежемесячно в 2-3 тыс. грн. Давай мы тебя поменяем на Тимошенко. Все-таки дешевле.
Совет: не наезжай на Тимошенко, это плохая примета. Не веришь? Спроси у двух Витей и Арсения.
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Деньги теща одолжила естественно! А сейчас он спит на раскладушке в маленьком кабинетике .
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😸😸😃😃🙌🙌
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Это, как говорят в Одессе, две большие разницы...
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http://uainfo.org/blognews/1501228446-taynaya-formula-politicheskogo-uspeha-poroshenko-raskryta.html
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