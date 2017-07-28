EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  680  62
Материалы по теме:
Все про:декларация (1001) Гройсман (3216) электронное декларирование (569) НАПК (481)

 НАПК не обнаружила нарушений в декларации Гройсмана

напк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на своем заседании приняло решение об утверждении результатов проверок деклараций премьер-министра Владимира Гройсмана, членов Кабмина Павла Климкина, Тараса Кутового, Иванны Климпуш-Цинцадзе, народных депутатов, судей и других чиновников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"В декларациях главы правительства Владимира Гройсмана и министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового нарушения отсутствуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязательно ее задекларирую, - Гройсман планирует купить квартиру в Киеве

В декларациях других субъектов декларирования большинство нарушений касаются ст. 46 ЗУ "О предупреждении коррупции": неполнота отражения доходов (п. 7, ч. 1 ст. 46), неполное отражение сведений об имеющихся денежных активах (п. 8 ч. 1 ст. 46), финансовые обязательства (п. 9 ч. 1 ст. 46), расходы и сделки, совершенные в отчетном периоде (п. 10 ч. 1, ст. 46) и др.", - говорится в сообщении.

Читайте: В НАБУ переданы материалы на трех судей и нардепа, - НАПК. ИНФОГРАФИКА



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну сказал же ГРОСЯ что деньги дала ТЕЩА какие претензии!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
В каком пункте декларации?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
И что там написано?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может ты тогда поработаешь и подтвердишь или опровергнешь ложь НАПК не обнаружила нарушений в декларации Гройсмана - Цензор.НЕТ 7102 Ruslan Tkachenko?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе надо -- ты и опровергай, вафельный! гнойсман во всеуслышанье говорил про тещину подачку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты уже забыл, что было утверждение про декларацию?
Извини, я сейчас не с дураком разговариваю и статьи чиаю, так что увы, на остальных времени нет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
чиай(это как интересно?) свои статьи дальше, ботоферма!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет, я - порохобот, но ты это забыл и это неудивительно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я же и говорю, что здорово тебе украинцы насолили, что ты за каждую вонючую антиукраинскую падлу мазу тянешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе в Савушкино дали задания всех, кто думает, называть порохоботами или гройсманботами?
У Украины нет реальных целей за которые надо бороться? Савушкино интересует, чтобы все силы ушли на борьбу с выдумками?
P.S. Ответ про плохих и добрых царей принимаю как кацапские мечтания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Живи домислами та мріями доки я не прийшов, а коли прийду, то будеш жити в памя'ті родичів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда с какой целью НАПК не обнаружила нарушений в декларации Гройсмана - Цензор.НЕТ 9931 Ruslan Tkachenko распространяет недостоверную информацию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
розумієте те що написано в деклараціях і є насправді- це дві великі різниці. це тобі не Бєларусь шановний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"це тобі не " правильно писать - "тем более".
О том, что две разные вещи знают все, кто думает.
Потому надо не выдумки по детски обсасывать, а анализировать - в чём недостаток закона по декларированию и в чём недостаток проверок деклараций и в чём можно смухлевать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тим паче так буде правильніше.а мухлюють по стандартній схемі- у мене нічого не має це все моїх батьків і родичів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Исходно, ещё в 2013 году Евросоюз говорил о включении в электронное декларирование всех близких родственников, но пока обсуждали липецкую фабрику и пр. "самое важное на текущий момент", стали учитываться только совместно проживающие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
давайте закриємо цю тему. ну тошно від них.....розумієте ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Т.е. до обсуждения гражданской активности не по мелочам и не под квазипатриотическими лозунгами мы не дойдём?... Жаль...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Именно об этом я и говорю. Кацапы посмеются и всё, проблема не исчезает, но им становится с нею уютно жить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит, пора уже в церквушке святого петра дорисовать и лик гроси...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кришталево чистий - навіть квартири немає живе у тещі бідака.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Не делайте мне смешно. Он таки самый настоящий акадэмик, знает почти все буквы.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсман:
"Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она сегодня проживает в доме, кажется, площадью 500 м кв. По льготным ценам на газ каждый месяц рядовой украинский гражданин доплачивал ей за коммунальные услуги и газ $1 тыс. Это справедливость? Источник: http://delo.ua/ukraine/ukraincy-doplachivajut-za-kommunalnye-uslugi-timoshenko-po-1-tys-319561/ © delo.ua

Додик, я посчитал по твоим данным и каждому из нас Тимошенко обходилась 0,05 коп в месяц, а ты со своими тарифами обходишься нам ежемесячно в 2-3 тыс. грн. Давай мы тебя поменяем на Тимошенко. Все-таки дешевле.
Совет: не наезжай на Тимошенко, это плохая примета. Не веришь? Спроси у двух Витей и Арсения.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да какая, нах декларация... вы на рожу гроси до и после посмотрите... там всё написано...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так эти все депутаты , министры , судьи , прокуроры твари ублюдки задекларировали миллиарды в долларах и у них нарушений почему то не обнаружено .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Винницкий нищеброд уже предупредил, что покупает в Киеве маленькую квартирку.
Деньги теща одолжила естественно! А сейчас он спит на раскладушке в маленьком кабинетике .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Придет следующий примьэр...и будет Вова , как Миша скитаться..между киевом и вашинтогтоном
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо просто подождать и потом нам расскажут про попередников!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Искала искала, но не обнаружила... какая неожиданность!... Проститутки!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шоб вы так жили, как Я на это смеялся!

😸😸😃😃🙌🙌
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ни ни ни, все честно ,наторговал с 16 лет трусами на винницком базаре, все миллионы, газеты и пароходы, все непосильным трудом, по роже видно, три загривка с поросячими глазками
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так их там нет?... или НАПК не обнаружила...
Это, как говорят в Одессе, две большие разницы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саакашвілі можуть затримати на українському кордоніДержавна прикордонна служба має намір не пропустити Михайла Саакашвілі на територію України в разі його спроб приїхати до нашої держави. Про це в коментарі «Главкому»повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.Державна прикордонна служба обіцяє не пропускати Саакашвілі на територію України
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нету на гросмана какого то остапа ибрагимовича
 показать весь комментарий
Ответить
 
Деятели самого НАПК-под сомнением...То,что "не нашло" НАПК,найдёт НАБУ,воттолько пусть Гройсман слетит с должности...
 показать весь комментарий
Ответить
 
да кто ж сомневался, что НАПК не сможет найти какие-то нарушения ))) Мне вот интересно - за все время существования этого порнографического недоразумения они хоть у кого-то из чинуш хоть что-то нашли или им за пересчетом своей зарплаты и премии некогда фигней страдать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хтоб сомневался.вова один из "самых честных" пи..аров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да когда такое количество бабла мелькает у премьерминистра. Да к тому же кума президента. Трудно что-то найти
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК не обнаружила нарушений в декларации Гройсмана
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти