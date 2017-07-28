 Открыто Харьковской теруправление НАБУ, которое будет бороться с коррупцией в 4 областях и зоне АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Территориальное управление сейчас уже сформировано почти на 80%. Думаю, что через несколько недель территориальное управление начнет свою работу в полном объеме", - сказал директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко.
Позднее, отвечая на вопросы журналистов, директор НАБУ Артем Сытник уточнил, что в штате Харьковского территориального управления 24 человека, в т.ч. 16 детективов (из них 8 уже назначено, еще 6 - на стадии назначения).
"У территориального управления нет всех необходимых подразделений для проведения автономных расследований (нет управления специальных операций, оперативно-технического управления). Но детективы, которые здесь работают, имеют в своем распоряжении возможность при необходимости обратиться в Киевское управление и организовать работу на местах", - сказал Сытник.
Он напомнил, что Харьковское теруправление будет фокусироваться на разоблачении коррупции на территории Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской областей, а также в зоне АТО.
Сытник подчеркнул, что при определении "болевых точек" в этих регионах теруправление рассчитывает на взаимодействие с общественностью. "Мы рассчитываем, что после открытия этого управления сразу пойдет коммуникация с местным активом, мы сразу начнем получать информацию о том, какие основные проблемы есть... Первое и главное задание территориального управления - это коммуникация с местной общественностью, с местными органами власти, с местными средствами массовой информации, чтобы правильно определить ориентиры и приоритеты в конкретно взятом регионе", - сказал он.
Сытник также сообщил, что открытие Одесского территориального управления НАБУ планируется в следующую пятницу (4 августа).
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