 Бывший наемник террористического батальона "Черная сотня" задержан на Донетчине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По словам 27-летнего мужчины в мае 2015 году он поехал на оккупированную территорию к своим родственникам, а там познакомился с одним человеком, который предложил заработать неплохие деньги. Пройдя все необходимые этапы проверки, новобранец был зачислен в силовой батальон "Черная сотня".
Базировались они сначала в городе Снежном, а затем в Торезе. Мужчина долгое время не получал никаких заданий от руководства, говорили, что в части недостаточно оружия и техники, хотя наемник видел вооруженных военных без каких-либо опознавательных знаков. Несколько раз его возили в Иловайск, где они разгружали вагоны со снарядами.
После трехмесячного пребывания "на казарме" мужчина решил уволиться, поскольку обещанных денег так и не получил. Потом поехал в другую страну работать на стройке, а недавно вернулся домой.
Относительно правонарушителя открыто уголовное производство по ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.
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