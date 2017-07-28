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 Бывший наемник террористического батальона "Черная сотня" задержан на Донетчине, - Нацполиция

нацполиция

Бывший наемник террористического батальона "Черная сотня" задержан в Марьинке Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По словам 27-летнего мужчины в мае 2015 году он поехал на оккупированную территорию к своим родственникам, а там познакомился с одним человеком, который предложил заработать неплохие деньги. Пройдя все необходимые этапы проверки, новобранец был зачислен в силовой батальон "Черная сотня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Торецка задержала гражданина, который в 2014 году пребывал в рядах террористов

Базировались они сначала в городе Снежном, а затем в Торезе. Мужчина долгое время не получал никаких заданий от руководства, говорили, что в части недостаточно оружия и техники, хотя наемник видел вооруженных военных без каких-либо опознавательных знаков. Несколько раз его возили в Иловайск, где они разгружали вагоны со снарядами.

После трехмесячного пребывания "на казарме" мужчина решил уволиться, поскольку обещанных денег так и не получил. Потом поехал в другую страну работать на стройке, а недавно вернулся домой.

Смотрите также: "Мы не вступали бы в ряды "ДНР", если бы не российская пропаганда", - в зоне АТО задержан террорист. ВИДЕО

Относительно правонарушителя открыто уголовное производство по ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.
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однако бы проверить эту черную сотню бесплатных чернорабочих
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Дада, мудило совсем оружие в руках не держал, знает же, что так ем больше дадут. На кого с отловленных ни посмотри, так все там белые и пушистые.
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И паПытки к бегству, даже ползком, не было???!!
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зачем тогда им армия орков не используя онных.
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Тобто фільтраційні заходи не припиняються. То й добре.
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У сепаров одна и та же история. Дурака включают, как наши депутаты. Я думаю им лет 15 лагерей суворого режима самое то.
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А смотрите, чем нас радует кАнал пиз...звЯзда. Маловато, но приятно, хоть и от звЯзды.

В Донбассе погибли два известных командира ЛНР19:45 26.07.2017Командир одного из подразделений вооруженных сил республики Игорь Морозов и командир первого танкового взвода Дмитрий Яцин были убиты в Донбассе.
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медаль від собакова і в зами МВС - ви чого так розгубились, читав його службу в дирявих і розплакався, як же він бідний без зброї так служив і навіть в укропів нв разу не стрельнув.
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Придурюється сепар: людей вбивав, а гроші пропив, а тепер включив дурака.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший наемник террористического батальона "Черная сотня" задержан на Донетчине, - Нацполиция
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