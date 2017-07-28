 Румыния развернула самолет, на котором вице-премьер РФ Рогозин летел в Молдову на встречу с президентом Додоном (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на российского посла в Молдове Фарита Мухаметшина.
Рогозин летел на самолете авиакомпании S7. Достигнув воздушного пространства Венгрии, самолет развернулся в сторону Москвы.
При этом в кишиневском аэропорту началась регистрация пассажиров на рейс S7, который должен полететь в Москву.
Регистрация началась с опозданием в два часа, поскольку сообщалось о задержке самолета. После начала регистрации на табло аэропорта в графе "Прилеты" появились данные о том, что рейс компании S7 из Москвы в Кишинев перенаправлен.
Ранее Рогозин написал в Twitter, что Кишинев хотел отказать в прилете рейса российской делегации из Домодедово еще до вылета.
Как сообщил Рогозин "Интерфаксу", решение о полете в Молдову регулярным рейсом было связано с инцидентом, который возникал у чартерного самолета, которым вице-премьер летел в Кишинев несколько лет назад и который власти Румынии попытались принудить к посадке...
Рогозин рассказал, что "в этот раз диспетчеры Румынии из Бухареста связались с бортом, для того, чтобы уточнить лист пассажиров и подтвердить, что на борту находится делегация и ее руководитель".
"Запретили при этом войти в воздушное пространство, - рассказал Рогозин. - Когда пилоты связались с Будапештом и попытались договориться, поскольку топливо на борту ограничено, о транзитной посадке в аэропорту Будапешта с тем, чтобы самолет мог дальше проследовать в Кишинев через румынское пространство, а вопрос по делегации был бы решен дополнительно после консультаций с российским МИДом, Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште".
По словам Рогозина, в связи со сложившейся ситуацией (в том числе с заканчивающимся топливом и находящимся на борту большим количеством детей и женщин), экипаж воздушного судна связался с ним.
"Было принято решение идти на безопасный запасной аэродром в Минск, с тем, чтобы провести необходимую дозаправку и уже с земли связаться с властями по дальнейшему перелету самолета, с тем чтобы добиться беспрепятственной доставки пассажиров данного самолета", - сообщил Рогозин.
Он добавил, что с борта авиалайнера связался с российским МИДом и Росавиацией, информация о произошедшем воздушном инциденте была передана. "Все выводы будут сделаны", - пообещал Рогозин.
Рогозин занесен в санкционный список ЕС в связи с событиями в Украине.
В свое время Румыния не признала легитимность выборов в Государственную Думу РФ на территории оккупированного Крыма.
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Долг, как говорится платежом красен... А тут еще даже и не окончательный расчет...
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""И вот лицо нашего российского правительства - точнее, в контексте его манеры выражаться в твиттере - "какая же, всё-таки отвратительная рожа"... - и впрямь - куда пёр, когда на тебе персонально, как на одном из глав-воров санкций как на собаке вшей - скоро какать -то, с этими (пара слов наказуемых баном) - на одном поле никто не сядет..!!!
прекрасно сказано- с чувством толком ..с расстановкой))).
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Атаман Ацкий
28.07.2017
Решивший, несмотря на протест Молдовы, поскакать на русо-фашисткий шабаш по случаю 25-летия взятия Приднестровья... Рогозин обоср"аный возвращается в Мацу
28.07.2017 16:17
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за псинаидетей и женщин
".... По словам Рогозина, в связи со сложившейся ситуацией (в том числе с заканчивающимся топливом и находящимся на борту большим количеством детей и женщин)...."
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https://twitter.com/Rogozin/status/890920429346574336
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За словами Рогозіна, в зв'язку зі сформованою ситуацією (в тому числі паливом, що закінчується, і великою кількістю дітей і жінок, що перебувають на борту),Джерело:https://ua.censor.net.ua/n449529
ну все як хуйло заповіло - прикритись жінками й дітьми.
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А на обычных пассажиров, которым лететь в полтора раза дольше, им наплевать? А так вообще обычные пассажиры "попали" на длительную задержку в Минске. Им надо теперь судиться с перевозчиком за невыполнение условий перевозки по вине авиакомпании.
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