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Все про:Молдова (841) Рогозин (178) Румыния (496) самолет (2209)

 Румыния развернула самолет, на котором вице-премьер РФ Рогозин летел в Молдову на встречу с президентом Додоном (обновлено)

рогозин

Вице-премьер страны-агрессора России Дмитрий Рогозин не смог долететь до Кишинева на встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном. Румынские власти не дали ему пересечь воздушное пространство страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на российского посла в Молдове Фарита Мухаметшина.

Рогозин летел на самолете авиакомпании S7. Достигнув воздушного пространства Венгрии, самолет развернулся в сторону Москвы.

При этом в кишиневском аэропорту началась регистрация пассажиров на рейс S7, который должен полететь в Москву.

Регистрация началась с опозданием в два часа, поскольку сообщалось о задержке самолета. После начала регистрации на табло аэропорта в графе "Прилеты" появились данные о том, что рейс компании S7 из Москвы в Кишинев перенаправлен.

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Ранее Рогозин написал в Twitter, что Кишинев хотел отказать в прилете рейса российской делегации из Домодедово еще до вылета.

Как сообщил Рогозин "Интерфаксу", решение о полете в Молдову регулярным рейсом было связано с инцидентом, который возникал у чартерного самолета, которым вице-премьер летел в Кишинев несколько лет назад и который власти Румынии попытались принудить к посадке...

Рогозин рассказал, что "в этот раз диспетчеры Румынии из Бухареста связались с бортом, для того, чтобы уточнить лист пассажиров и подтвердить, что на борту находится делегация и ее руководитель".

"Запретили при этом войти в воздушное пространство, - рассказал Рогозин. - Когда пилоты связались с Будапештом и попытались договориться, поскольку топливо на борту ограничено, о транзитной посадке в аэропорту Будапешта с тем, чтобы самолет мог дальше проследовать в Кишинев через румынское пространство, а вопрос по делегации был бы решен дополнительно после консультаций с российским МИДом, Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште".

По словам Рогозина, в связи со сложившейся ситуацией (в том числе с заканчивающимся топливом и находящимся на борту большим количеством детей и женщин), экипаж воздушного судна связался с ним.

"Было принято решение идти на безопасный запасной аэродром в Минск, с тем, чтобы провести необходимую дозаправку и уже с земли связаться с властями по дальнейшему перелету самолета, с тем чтобы добиться беспрепятственной доставки пассажиров данного самолета", - сообщил Рогозин.

Он добавил, что с борта авиалайнера связался с российским МИДом и Росавиацией, информация о произошедшем воздушном инциденте была передана. "Все выводы будут сделаны", - пообещал Рогозин.

Рогозин занесен в санкционный список ЕС в связи с событиями в Украине.

В свое время Румыния не признала легитимность выборов в Государственную Думу РФ на территории оккупированного Крыма.
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Ну как кацапы могут не упомянуть женщин и детей? Пора уже вводить им новый род войск.
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А помните, как он радовался, когда на скижженых в Крыму дачах отдыхал?
Долг, как говорится платежом красен... А тут еще даже и не окончательный расчет...
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А ВОТ СИМПТОМАТИЧНЫЙ ОТВЕТ из России)))
""И вот лицо нашего российского правительства - точнее, в контексте его манеры выражаться в твиттере - "какая же, всё-таки отвратительная рожа"... - и впрямь - куда пёр, когда на тебе персонально, как на одном из глав-воров санкций как на собаке вшей - скоро какать -то, с этими (пара слов наказуемых баном) - на одном поле никто не сядет..!!!

прекрасно сказано- с чувством толком ..с расстановкой))).
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Цікаво , а кудою ж він добрався до Румунії і Угорщини ,а потім опинився в Білорусі. Хто надав свій простір Польща , чи Україна? .
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Люди пишут, что так летел.

Румыния развернула самолет, на котором вице-премьер РФ Рогозин летел в Молдову на встречу с президентом Додоном - Цензор.НЕТ 9575 Атаман Ацкий
28.07.2017

Решивший, несмотря на протест Молдовы, поскакать на русо-фашисткий шабаш по случаю 25-летия взятия Приднестровья... Рогозин обоср"аный возвращается в Мацу

Румыния развернула самолет, на котором вице-премьер РФ Рогозин летел в Молдову на встречу с президентом Додоном - Цензор.НЕТ 4037
28.07.2017 16:17
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Румыны сразу предупредили мацкву - "И шоб ни каких 3/14дарасов над нами не летало!"...
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ну рогоза как все крутые росияне
за псинаидетей и женщин
".... По словам Рогозина, в связи со сложившейся ситуацией (в том числе с заканчивающимся топливом и находящимся на борту большим количеством детей и женщин)...."
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чего-то последнее время стал румынов любить. Попытался вспомнить, когда последний раз общался с румынами. Вспомнил - в 1991-м. Но тогда не знал, насколько дружески к ним отношусь. Только сегодня понял.
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Уважаемые пассажиры, пожалуйста, вырвите из ваших паспортов две первые страницы, сверните их трубочкой и засуньте себе в задницу. А то прошлый раз самолет упал, и такая неразбериха получилась...
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А каменты в рогозинском твиттере - вообще бальзам на душу
https://twitter.com/Rogozin/status/890920429346574336
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Рогозин редкое украинофобское существо, напыщенный индюк, но зато как чётко его опустили с небес еа землю, щёчки сдулись, пафос руцкого вяличия куда то исчез, как ветром сдуло санкционным)
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Рогозіна занесено до списку санкцій ЄС у зв'язку з подіями в Україні.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n449529

За словами Рогозіна, в зв'язку зі сформованою ситуацією (в тому числі паливом, що закінчується, і великою кількістю дітей і жінок, що перебувають на борту),Джерело:https://ua.censor.net.ua/n449529

ну все як хуйло заповіло - прикритись жінками й дітьми.
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Непонятная история с маршрутом. Стандартно коммерческие рейсы между Москвой и Кишиневом летят по кратчайшему пути через Украину - через диспетчерское пространство Киева; а Румыния намного дальше… Ради Рогозина проложили длинный кружной маршрут через Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию? Чтобы не пересекать территорию Украины?
А на обычных пассажиров, которым лететь в полтора раза дольше, им наплевать? А так вообще обычные пассажиры "попали" на длительную задержку в Минске. Им надо теперь судиться с перевозчиком за невыполнение условий перевозки по вине авиакомпании.
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Полеты российских авиакомпаний над Украиной запрещены уже года два как.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРумыния развернула самолет, на котором вице-премьер РФ Рогозин летел в Молдову на встречу с президентом Додоном (обновлено)
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