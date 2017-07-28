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 ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение террористов "ДНР" возле жилых массивов Донецка

обсе

Специальная мониторинговая миссия зафиксировала тяжелое вооружение возле жилых массивов подконтрольного террористам "ДНР" Донецка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На основе доступных Миссии данных воздушного наблюдения по состоянию на 26 июля выявлено 1 единицу буксирующей артиллерии (неустановленного типа), размещенную с нарушением линий отвода, непосредственно рядом с жилыми массивами в северной части микрорайона Трудовское, что в Петровском районе подконтрольного "ДНР" Донецка", - говорится в отчете СММ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы разместили ГРАДы вблизи линии разграничения на Донбассе, нарушив минские соглашения, - ОБСЕ

Также ОБСЕ зафиксировала неподалеку 8 грузовиков военного типа.

Напоминаем, согласно с Минскими соглашениями и дополнительными соглашениями, подписанными в рамках ТКГ позже, тяжелая артиллерия, танки и артиллерийские орудия калибром до 100 миллиметров и минометы калибром до 120 миллиметров должны быть отведены еще в октябре 2015 года.

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Не може бути... Сліпаки щось побачили...не глюки, нє??
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Окупантам на Донбасі наварили супу
Замість мяса поклали конячу залу?у
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Рады, что новомалозахерасты им пи...лей не вломили.
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плохо что никто не замечает сверхточного оружия у украинских воинов , которое давно им обещали и которого пока нет
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якщо північна частина "Трудовських", то націлені на Красногорівку
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