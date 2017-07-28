 ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение террористов "ДНР" возле жилых массивов Донецка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"На основе доступных Миссии данных воздушного наблюдения по состоянию на 26 июля выявлено 1 единицу буксирующей артиллерии (неустановленного типа), размещенную с нарушением линий отвода, непосредственно рядом с жилыми массивами в северной части микрорайона Трудовское, что в Петровском районе подконтрольного "ДНР" Донецка", - говорится в отчете СММ.
Также ОБСЕ зафиксировала неподалеку 8 грузовиков военного типа.
Напоминаем, согласно с Минскими соглашениями и дополнительными соглашениями, подписанными в рамках ТКГ позже, тяжелая артиллерия, танки и артиллерийские орудия калибром до 100 миллиметров и минометы калибром до 120 миллиметров должны быть отведены еще в октябре 2015 года.
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