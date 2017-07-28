EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  2120  32
Все про:Крым (20233) оккупация (7185) Россия (71595) электроэнергия (42)

 Электроснабжение восстановлено для 80% жителей оккупированного Крыма, - Минэнерго РФ

блокада свет

Свет на полуострове пропал из-за жары.

В оккупированном Крыму восстановлено электроснабжение для 80 процентов потребителей полуострова. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщает Минэнерго соседней России.

"По состоянию на 15:50 восстановлено электроснабжение потребителей полуострова на 80% (порядка 800 МВт)", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минэнерго РФ объяснили аварию, обесточившую оккупированный Крым, аномальной жарой

В Минэнерго России уверяют, что в настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий, ситуация "находится на особом контроле заместителя министра энергетики России Андрея Черезова".

Оккупированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- А є хоч один слов'янський народ, що носив би лапті?
- Немає, слов'яни носили взуття зі шкіри.
- А є хоч один слов'янський народ, який би носив козлячі бороди, як кацапи?
- Немає, слов'яни традиційно ходили з вусами.
- То хіба кацапи слов'яни?
- Ні. Кацапи - це чурки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Які кацапи вам більше подобаються: червоні, білі чи блакитні?
- Мертві.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ото горе- то света у них нет,то воды нет,то мост недостроенный рушится,не везет кацапскому ворью и бандитам - сатанистам,проклял их украинский народ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О свидетельствам арабов и греков, славяне ходили в одних штанах. ))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Перевод "свидетельств" сделал Киселёв или Соловьёв? Кого они же называют славянами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Брехливые кацапы. Света,может, как не было, так и нет и каждый думает, что попал в непрушные 20 процентов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вебки посмори, неверующий Фома.
http://crimea-media.ru/Web_Kerch_Lenina.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти вже дістав тут своєю вебкою...Вебка із Керчі - це ще не весь Крим! Ти краще дай відповідь на одне питання - чий Крим і тоді я скажу хто ти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проблемы с "энергохвостом" у них начались еще ночью. Но, тогда отключали маленькие населенные пункты и особого шуму не было.
Ну а днем этот кипятильник окончательно перегрелся и "выбило пробки".
Сейчас вроде два кабеля из четырех поостыли чуток и их опять врубили. Всё остальное - за счет генераторов, которые еще с прошлого блэкаута стояли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая- то падла на кубани аккумулятор к переноске в Крым не той полярностью подключила !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жаль, я думал хоть месяц другой без электричества посидят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Румынский сапог,ударом в пятачок прекратил полет рогозина ! Красавцы румыны!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А остальные - могут и хер пососать - не маленькие.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вот включили собственную генерацию - а вот теперь понаблюдаем на сколько ее хватит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шоб крісчанє і іжє с німі от скукі бєбі бум нє устроілі , тобішь рождаємость нє
поднялі...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем им свет ,вода ....? Их предки жили в хибарах и освещали лучинами, мылись пару раз в год, подтирались лопухом...Надо возрождать скрепные ,экологически чистые традиции !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С отключением света на крысме не все так однозначно. Север и центр от этого отключения пострадали меньше из за того что до сих пор шыкаладная петушня поставляет электрику на крысм через армянское и далее на пляжный джанкой и евпаторию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет.
мордва даже разбитый ими же не восстановили на въезде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага. как мычат шыкаладные - тамжынашилюди, адиннарот, соя и крысьчане братьянавек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То есть воинские части подключили, остальные подождут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
остальные выстроялись за спичками за свечками
 показать весь комментарий
Ответить
 
крысчане, даю бесплатный совет - выдёргиваете кусок ваты из головы, кладёте в блюдечко, поливаете растительным маслом, поджигаете и радуетесь свету. Повторять пока не закончится вата
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭлектроснабжение восстановлено для 80% жителей оккупированного Крыма, - Минэнерго РФ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти