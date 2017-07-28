 Электроснабжение восстановлено для 80% жителей оккупированного Крыма, - Минэнерго РФ

В оккупированном Крыму восстановлено электроснабжение для 80 процентов потребителей полуострова. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщает Минэнерго соседней России.
"По состоянию на 15:50 восстановлено электроснабжение потребителей полуострова на 80% (порядка 800 МВт)", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.
В Минэнерго России уверяют, что в настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий, ситуация "находится на особом контроле заместителя министра энергетики России Андрея Черезова".
Оккупированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.
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- Немає, слов'яни носили взуття зі шкіри.
- А є хоч один слов'янський народ, який би носив козлячі бороди, як кацапи?
- Немає, слов'яни традиційно ходили з вусами.
- То хіба кацапи слов'яни?
- Ні. Кацапи - це чурки.
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- Мертві.
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http://crimea-media.ru/Web_Kerch_Lenina.html
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Ну а днем этот кипятильник окончательно перегрелся и "выбило пробки".
Сейчас вроде два кабеля из четырех поостыли чуток и их опять врубили. Всё остальное - за счет генераторов, которые еще с прошлого блэкаута стояли.
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поднялі...
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мордва даже разбитый ими же не восстановили на въезде.
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