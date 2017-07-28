 Объекты флота оккупантов в Крыму перешли на генераторы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил официальный представитель флота оккупантов Вячеслав Трухачев.
Он утверждает, что "временное прекращение подачи электроэнергии в Крым из-за аварии на линии электропередачи никак не повлияло на боеготовность сил Черноморского флота и выполнение ими поставленных задач".
Оккупированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.
С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
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но молчат гордо,
как всегда когда говно жрут.
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главное-умереть счастливо и на расее!
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куда ленточки на его бескозырке не достают с полметра+ так.
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Грозный флот 😂
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