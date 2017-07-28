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Все про:Крым (20233) электроэнергия (42)

 Объекты флота оккупантов в Крыму перешли на генераторы

Из-за аварии, в результате которой оккупированный Крым был обесточен 28 июля, объекты Черноморского флота России на полуострове перешли на резервные источники питания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил официальный представитель флота оккупантов Вячеслав Трухачев.

Он утверждает, что "временное прекращение подачи электроэнергии в Крым из-за аварии на линии электропередачи никак не повлияло на боеготовность сил Черноморского флота и выполнение ими поставленных задач".

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Оккупированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.

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С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
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Шо, рукожопые... - Мандеть не мешки ворочать????
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молчат рукожопые,
но молчат гордо,
как всегда когда говно жрут.
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по количеству просмотров етот хрон-морячек заткнул бред пита туда
куда ленточки на его бескозырке не достают с полметра+ так.
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А воевать они грозились тоже с генераторами ???!! 😂😂😂
Грозный флот 😂
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Это еще "цветочки",а не "камни с неба"!Орду-Моксель скрепно-дурно агрессивную поджимают со всех сторон,нелады в самой и она "упадет" через видимое нам время!
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Вот это новость! Оказывается флот страны агрессора обеспечивался электричеством а значит и всем остальным Украиной!!!! Какие же мы идиоты! Вдумайтесь только в это! Неужели до сих пор не понятно никому что в этом мире что то не так???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбъекты флота оккупантов в Крыму перешли на генераторы
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