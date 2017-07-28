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 Политика Украины
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 Объем окончательного подозрения Насирову - 480 страниц, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что до конца пятницы планируется объявить об окончании досудебного расследования в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня запланировано объявить об окончании досудебного расследования и предоставить материалы стороне защиты для ознакомления. Наступает такая стадия, которая у нас очень часть затягивается: сторона защиты часто долго читает материалы", - сказал Холодницкий на брифинге в Харькове в пятницу.

Вместе с тем, он выразил надежду, что в этом случае сторона защиты ознакомится с материалами дела в "разумные сроки".

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"Я надеюсь, что в разумные сроки сторона защиты изучит материалы, ознакомится с ними и мы сможем передать обвинительный акт в суд, чтобы в суде сторона защиты предоставила свои доводы, сторона обвинения - свои, а суд принял решение", - сказал руководитель САП.

"Сейчас мы просто увидим, насколько искренняя сторона защиты, потому что когда идет досудебное расследование все кричат в Фейсбуке: "Мы готовы доказать свою невиновность в суде, дайте нам один день, мы ознакомимся, придем в суд и будем защищаться". Мне сейчас просто интересно, сколько сторона защиты будет читать эти материалы", - добавил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, который также участвовал в брифинге.

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Холодницкий и Сытник не стали отвечать на вопрос о содержании окончательного подозрения Насирову, отметил лишь объемность документа. "480 страниц - пачка бумаги", - сказал Холодницкий.

Напоминаем, ранее Соломенский районный суд Киева продлил обязательство отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова носить электронный браслет слежения, не покидать границы Киева и сдать заграничные паспорта до 26 августа.

Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "остояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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То може просто дасте йому по голові цими 480 сторінками? Бо на суд надії поки мало.
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Как Вы правы! Большей пользы от этого кирпича ожидать нельзя!.Только вопрос: почему просто кирпичом нельзя? Быстрее, дешевле и с гарантией
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сколько ето в годах со скидкой на плоскостопие?
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Ну, лет 20 судьи читать дело будут, а потом уже и отпускать пора.
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Объем окончательного подозрения Насирову - 480 страниц, - Холодницкий

Вот это, я понимаю, книга. "Преступление и наказание"...
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не дарма одіялко картате придбав і за кордон лікуватися рветься. відчуває що земля горить під ногами уся надія на суд: у нас, що посадять, а в нього навпаки
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теперь только одна дорога - к Пороху в советники
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480 страничек,плюс клетчатое одеялко,инвалидный "возик" и справка от ветеринара о раке хвоста. ....
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Надо было бы на одной странице обвинение, а подозрения на 480 страницах, понятно, что конкретики нет, одни фейки ...
Может быть одно из них сработает ... вероятнее всего ,,показательный,, суд уже трещит ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъем окончательного подозрения Насирову - 480 страниц, - Холодницкий
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