 В Минэнерго РФ объяснили аварию, обесточившую оккупированный Крым, аномальной жарой

Как сообщает пресс-служба министерства оккупантов, причиной стала якобы аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в юго-западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ - 500 кВ (воздушной линии), в результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ (кабельно-воздушной линии), по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым", - сообщили в российском министерства.
В Минэнерго России утверждают, что в настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий, ситуация "находится на особом контроле заместителя министра энергетики России Андрея Черезова".
Оккупированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.
С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
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Электроснабжение восстановлено для 80% жителей оккупированного Крыма, - Минэнерго РФ(29)
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- Ні. Але я знаю країни де з відходом кацапів стало жити краще:
Чехія, Німеччина, Естонія, Латвія, Литва, Польща ...
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Даже школьники знают, что в одну розетку нельзя включать слишком много приборов, но скрепа рарешает))
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Сергей ИЛЬЧЕНКО
Среда, 26 Июля 2017, 20:00
В истории о том, как россиянина ссадили с самолета в США якобы потому, что он оккупант, никто не сказал всей правды
Гражданина России Андрея Еремина выпнули из самолета компании Delta Airlines, выполнявшего рейс Сиэтл-Атланта. По версии Еремина, за то, что он русский. Причем именно выпнули - Еремин так и написал в ФБ: kicked out (кстати, пост уже удален, а аккаунт, вероятно, либо заблокирован, либо закрыт от посторонних). И пояснил, что, мол, американцы брезгуют русскими, видя в них агрессоров и оккупантов. Сосед Еремина по креслу, дескать, учуяв русского, потребовал вывести его вон, а работники авиакомпании отнеслись к его требованию с полным пониманием. Вероятно, русские их тоже сильно достали.
По версии авиакомпании, Еремин опоздал на рейс, прорвался через закрытую дверь терминала и вызвал этим срабатывание тревожной сигнализации. По его собственному признанию, он живет в США уже 22 года, но американское гражданство получать не стал, оставаясь гражданином России.
Сопоставив все эти показания, можно воссоздать картину конфликта. Вероятно, все его участники говорят правду, но каждый по отдельности - лишь частично. В целом история выглядит так.
Опоздавший Еремин проник в посадочный коридор через закрытую дверь. Что при этом стало с дверью, неизвестно, но по общему стилю поведения экипаж и пассажиры безошибочно опознали в нем русского. Если бы не дверь, то все, вероятно, сошло бы тихо - за 22 года Еремин наверняка усвоил азы мимикрии. Но в данном случае он неудачно демаскировался. Сосед Еремина, поняв, с кем ему придется лететь рядом, запротестовал - мол, это пассажирский рейс, а не транспортник для перевозки агрессивного скота.
Скорее всего, его интересовала только собственная безопасность в ходе перелета, а тема Крыма если и всплыла, то лишь в нагрузку, как иллюстрация нежелательности нахождения расходившегося Еремина на борту. А может быть, и не всплыла, может, Еремину просто послышалось. Потому что русские ведь и сами знают, кто они, каковы и как их видит мир, а главное, знают, почему их воспринимают именно так, а не иначе. Это, на самом деле, любопытнейший кейс по коллективной психологии: ведь русские убеждают себя, что их не любят за то, кем они являются, хотя прекрасно осознают, что эта нелюбовь вызвана тем, что они делают. Такое вот смешение сущности и действия. И то, что страница Еремина заблокирована, вполне может означать: имела место информационная диверсия, направленная именно на демонстрацию неприязни к россиянам - им самим прежде всего. Просто потому, что в эту историю очень легко поверить и расставить акценты согласно шаблону "все против нас".
Ведь когда, к примеру, русскому говорят, что он ведет себя, назовем это мягко, не вполне цивилизованно, у него расстегнута ширинка и от него несет трехдневным перегаром на весь салон, то слова "Крым", "Мордор", ""орда" и "оккупанты" всплывают в сознании русского человека уже просто на автомате. Они звучат в его мозгу так явственно и громко, будто их скандирует весь салон.
Тем более что остальные пассажиры соседа Еремина, вероятно, поддержали. А сотрудники авиакомпании, тоже имеющие опыт перевозки русских, просто по-человечески не могли не встать на их сторону. И выпинав Еремина из салона, предложили ему компромисс: он полетит следующим рейсом, но лишь при условии, что не станет ничем выделяться из общей массы пассажиров и никак не обнаружит своим поведением, что он русский. Чтобы не будоражить весь рейс и не вызвать тревогу у тех, кому придется лететь с ним рядом, Еремин согласился - ну, а что ему оставалось делать? В итоге оба рейса прошли без происшествий.
В этой истории, довольно прозрачной и понятной, есть один нюанс, ускользнувший от нас: мы не знаем, кем был сосед Еремина. С приличной долей вероятности, он тоже мог быть русским! Потому что кому, как не русскому, знать своих соотечественников, что называется, до днища, которое они то и дело пробивают. И ясно представлять, насколько нежелательно лететь с ними одним рейсом и как хорошо бывает там, где никаких русских нет.
Это нежелание русских общаться с русскими и быть принятым за русского становится уже общим местом. Нечто подобное происходит в этом году на юге Украины, где на пляжах Бердянска, Геническа, Херсона и Одессы снова появились россияне. Но ведут они себя необычайно скромно - не как имперцы-сколенвставатели, а как обыкновенные, более или менее приличные, люди. Время от времени привычное скотство, конечно, прорывается, но налицо, во всяком случае, стремление сдерживать себя.
При этом российские гости останавливаются не в самых дешевых отелях. За те деньги, которые они оставляют в Украине, можно было бы съездить и в Турцию.
Понятно, что в Крым они не хотят, и понятно почему. Даже привычные уже, кажется, ко всему россияне в ужасе от жлобства и хамства той части крымчан, которая с наслаждением погрузилась в "русский мир", а именно эти крымчане в основном и работают в курортной индустрии. Про Крым речи нет, но Турция? Отчего не Турция?
Оказывается, они уже там бывали и больше не хотят. Вся Турция изгажена пьяным тагилом (в данном случае - бренд, а не топоним). Зато про Украину известно, что тут алкогольно-георгиевские номера в стиле "дедывоевали и мы можемповторить" уже не проходят. И русские, уставшие от русских, устремляются туда, где правит бал "фашистская хунта", и где душа русского человека не может развернуться во всю ширь, не подвергая тело риску, немедленно и сильно получить в морду.. Русские искренне стараются вести себя тихо, чтобы их не приняли за русских, потому что быть сегодня русским - это позорно.
И они уже прочно это усвоили.
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ДОРОГИ и
ПОГОДА - три фактора развития российской цивилизации,
которые распространились и на НЕСЧАСТНЫЙ КРЫМ
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держитесь крысчане, скоро прилетит))
нам света не надо, нам партия светит(с)
д.б.)
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Наш дом 1956 года постройки. В квартирах не предусмотренна ванная комната и горячая вода. С 8 мая 2017 года, произошла поломка труб.
Дом остался без воды. Ремонт не делают и сказали, что делать не будут. Звонила в Москву, мы относится к ней, там тоже нас завтраками кормят. Обращались в прокуратуру, тишина. Сегодня 11 июля, а воды нет.
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в склад ДРГ України відправленої для геноциду рускава крима входили - Сонце, Місяць, Уран, Нептун Плутон....
#бандеросонце
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