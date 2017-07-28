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 В Крыму суд по делу Балуха прервали из-за духоты в обесточенном зале

балух

Следующее заседание суда назначено на 31 июля.

Заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского райсуда по делу украинского активиста Владимира Балуха прервали, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Некоторое время назад здание суда было обесточено, судья решила продолжить заседание, но позднее в помещении стало душно из-за неработающего кондиционера.

До завершения заседания судья Мария Бедрицкая отклонила ходатайство адвоката Балуха, Ольги Динзе, об исследовании найденных на чердаке предметов, похожих на тротиловые шашки. Проверять их на взрывоопасность суд счел нецелесообразным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Крыму на суде по делу Балуха отключили электричество, заседание продолжается

В пятницу, 28 июля, весь полуостров остался без электричества из-за аварии, в результате которой перестали работать все ветки энергомоста в Крым.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

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Сатанячье кацапье в украденном Крыму задохлося.
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А пятки им на ночь пощекотать ненадо??? И что - 31 июля станет прохладнее???
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