 Пять стран присоединились к санкциям ЕС против РФ

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС от имени Европейского союза о согласовании некоторыми третьими странами ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, передает Цензор.НЕТ.
"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина и Грузия присоединяются к настоящему решению Совета", - сказано в сообщении.
Отмечается, что указанные страны будут обеспечивать координацию их национальной политики с принятым решением Совета ЕС.
Европейский союз, в свою очередь, принимает к сведению это обязательство и приветствует его.
19 июня 2017 года Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер в отношении России до 23 июня 2018 года.
Решение о продлении санкций было согласовано 6 июня на уровне Комитета постоянных представителей стран-ЕС (COREPER). Как известно, санкции были введены ЕС 14 июня 2014 года на импорт продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги, в частности, круизные корабли не могут заходить в порты Крыма, исключая чрезвычайную ситуацию, на экспорт отдельных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в сфере транспорта, телекоммуникации и энергетического сектора.
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АФИГЕТЬ !!!
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За что? А за грубейшее нарушение санкций в адрес страны-агрессора.
И так,Украина присоединилась к санкциям?
А теперь вопрос ко всем форумчанам: неужто никто из вас,не видит обьявлений во всех крупных городах страны,на маршрутных и трамвайных остановках,с приглашением посетить Крым? Причем здесь санкции? А при том друзья,что предоставляя туристические услуги на оккупированной территории,Украина,грубейшим образом нарушает режим санкций.
Бабло не пахнет? Про Липецк только ленивый не писал. А ведь дело серьезней.
Как вам севастопольские заводы Липецкой Жопы,которые ремонтируют боевые корабли страны-оккупанта?! Нормально?!
Вы хотя бы понимаете,что оружие,из которого убивают украинских солдат,приобретено на налоги в РФ?! Так сколько там Липецкий Засранец налогов за ТРИ ГОДА (!!!),заплатил в бюджет страны-агрессора?
И сколько на эти деньги,было поставлено боеприпасов,которым убили украинских солдат?
когда пойдете голосовать,не говорите,что вы за Украину,опускаю в урну бумажку с его блоком или лично с его именем.
А если опускаете,то не смейте выть по убитым.
Кто-то готов оспорить? Шоколадным засранцам,даже пытаться не стоит,лучше поглядите на рожи членов не легитимного ЦИК,КСУ и прочих избираемых,утвержденных овощной бандой у власти. И в суды соваться бесполезно. Там те же,которых Овощ назначал.
Права ваши нарушены? Так к Карпачевой идите. Не забыли как ее овощные протаскивали?
Теперь она стала не рыгоАналоОральной,а шоколадной.
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