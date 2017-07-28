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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (399) конкурс (731) ВККСУ (5)

 Поименный рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины. ДОКУМЕНТ

вккс

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала итоговый рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, с рейтингом можно ознакомиться на сайте ВВКСУ.

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Как отмечается, 27 июля 2017 Высшая квалификационная комиссия судей Украины во время пленарного заседания утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного Суда. 120 человек стали победителями конкурса, среди них - судьи, адвокаты, ученые и специалисты по совокупным стажем.

"Среди победителей конкурса мы видим профессоров и преподавателей высших учебных заведений, судью-добровольца, защищавшего Донецкий аэропорт, правозащитников с опытом работы в Европейском суде по правам человека, адвокатов, получивших образование в ведущих международных университетах. Надеюсь, что уже скоро, они станут новыми лицами украинского правосудия", - отметил председатель ВККС Сергей Козьяков.


Поименный рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины 01

Поименный рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины 02

Поименный рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины 03

Поименный рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины 04

Поименный рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины 05

Поименный рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины 06

Поименный рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины 07

Поименный рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины 08

Поименный рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины 09

Напомним, Центр противодействия коррупции заявил, что только 20% из кандидатов, победивших в конкурсе, ранее не работали судьями.

По результатам конкурсного отбора Высшая квалификационная комиссия судей направит в Высший совет правосудия рекомендации о назначении 120 кандидатов судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда (административного, хозяйственного, уголовного и гражданского), по 30 судей в каждом из перечисленных судов.

Ведомство напоминает, что конкурc начался 7 ноября 2016 года. Зарегистрировались для участия в конкурсе 1436 лица, 846 человек подали документы на участие, из которых к конкурсу было допущено 653, из них 625 - к прохождению квалификационного оценивания.

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Все конкурсные процедуры были разработаны и реализованы при участии и поддержке украинских и международных экспертов, в том числе проекта Европейского Союза "Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине" и USAID "Новое правосудия", "ОС Украина".

"Конкурс в новый Верховный Суд - беспрецедентное по масштабности и прозрачностью событие. Это реальный результат масштабной судебной реформы, которая началась два года назад. Комиссия приветствует победителей конкурса. Мы благодарны каждому, кто вместе с нами прошел этот непростой путь", - подытожил Председатель ВККС Сергей Козьяков.
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Унікальний конкурс для України. Маю надію, що справа реформи судової гілки влади зрушила з місця.
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Мені результати роботи суддів потрібні а не їхний рейтинг
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Ти посаджену картоплю на другий день викопуєш чи на третій?
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Толлько после подписи - " согласен на расстрел за заведомо неправосудный приговор"....
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и печать красная "РАССТРЕЛЯТЬ" - была бы в тему))))
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Интересно, а рейтинг от украинской общественности кто-нибудь обнародует?
Ибо он сильно противоречит приведенному, особенно по отдельным лицам.
Лучше научить специалиста-патриота, чем позволить подлецу попасть в их ряды.
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