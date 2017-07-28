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 Общество
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Все про:Бабий Яр (69) строительство (1754)

 Строительство мемориала в Бабьем Яру важно завершить до 2021 года, - Фукс

В Киеве к 2021 году фонд "Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр”" планирует открыть мемориальный комплекс в память о жертвах массовых расстрелов в годы Второй мировой войны.

Об этом заявил бизнесмен, член оргкомитета по строительству мемориала Павел Фукс в интервью изданию "ГОРДОН".

"Создание Мемориального центра памяти жертв Холокоста "Бабий Яр" - важный международный социальный проект не только для имиджа Киева, но и для всей Украины уровня Яд ва-Шем в Иерусалиме и Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне", - отметил он. " Сейчас наша главная задача - успеть завершить работы до круглой даты в 2021 году, когда исполнится 80 лет со времени страшных событий в Бабьем Яру ", - заявил Павел Фукс. Как отмечается, в наблюдательный совет организации вошли главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, музыкант Святослав Вакарчук, экс-президент Польши Александр Квасьневский, мэр Киева Виталий Кличко, боксер Владимир Кличко, экс-вице-канцлер Германии Йошка Фишер и другие известные личности и меценаты. По словам Павла Фукса, оргкомитет сотрудничает со всеми еврейскими организациями, в частности поддержка исходит и от президента конгресса Вадима Рабиновича. "В первую очередь это Всеукраинский еврейский конгресс, в который входит более 120 различных объединений и фондов. Мощная поддержка исходит от самого президента конгресса Вадима Рабиновича, он оказывает большую помощь в переговорах и организационном процессе", - отмечает член оргкомитета по строительству мемориала.

Павел Фукс объяснил причину, почему проект не реализовали ранее. "Многие годы из-за различных перетягиваний одеяла проект мемориала так и не сдвигался с места. Однако сегодня мы объединили максимум людей вокруг этого проекта, и достаточно успешно. Все они - с разными взглядами, разных национальностей, и нас объединяет общая цель - создать мемориал", - констатирует он.

Строительство мемориала в Бабьем Яру важно завершить до 2021 года, - Фукс 01

Виталий Кличко и Павел Фукс входят в оргкомитет по строительству мемориала

По его словам, огромное внимание этому проекту уделяют мэр Киева Виталий Кличко, Администрация Президента и международное сообщество. "Без серьезной поддержки реализовать такой масштабный проект - невозможно", - рассказывает Павел Фукс.
Фукс рассказал о предпринятых шагах относительно проекта. "Один из очередных шагов на пути к цели сделан в конце июня: в Европарламенте мы провели конференцию, посвященную проекту. На мероприятии присутствовали руководство Европарламента, евродепутаты, послы Украины и США при Евросоюзе и представители украинской стороны. Во вступительной речи на открытии конференции вице-президент Европарламента Иоанн Пашку заявил, что подобные проекты - это фундамент для роста демократического общества", - констатировал бизнесмен.

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финансирует кто?
если гос-во, то я против.
можно перенести до "лучших" времен.
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там расстреливали в большинстве своем киевлян.

мемориал должен быть.
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Це дуже добре, що пам'ять про злочини фашистів і їхніх посіпак - живе в людських сердцях!
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Странно наблюдать такие мощные потуги по созданию подобных мемориалов по расстрелам 80 летней давности, когда сейчас происходит массовое убийство украинцев на донбассе - почему-то в данном вопросе нет такой сумасшедшей напористости, чтобы прекратить убийство в центре европы в наши дни. Сюреализм какой-то
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Нічого дивного,Бабин Яр то єврейський проект,а сьогодні на донбасі гинуть українці,а для Фуксі і Ко чим більше українців загине,і чим менше буде про це пам"яті,то тим краще.
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/// это стремление не отставать от рашки которая кризис прикрывает дедами-победами , для памяти достаточно поставить крест или стэллу и просто ПОМНИТЬ . память она не должна быть как показуха.
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