 Строительство мемориала в Бабьем Яру важно завершить до 2021 года, - Фукс

Об этом заявил бизнесмен, член оргкомитета по строительству мемориала Павел Фукс в интервью изданию "ГОРДОН".



"Создание Мемориального центра памяти жертв Холокоста "Бабий Яр" - важный международный социальный проект не только для имиджа Киева, но и для всей Украины уровня Яд ва-Шем в Иерусалиме и Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне", - отметил он. " Сейчас наша главная задача - успеть завершить работы до круглой даты в 2021 году, когда исполнится 80 лет со времени страшных событий в Бабьем Яру ", - заявил Павел Фукс. Как отмечается, в наблюдательный совет организации вошли главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, музыкант Святослав Вакарчук, экс-президент Польши Александр Квасьневский, мэр Киева Виталий Кличко, боксер Владимир Кличко, экс-вице-канцлер Германии Йошка Фишер и другие известные личности и меценаты. По словам Павла Фукса, оргкомитет сотрудничает со всеми еврейскими организациями, в частности поддержка исходит и от президента конгресса Вадима Рабиновича. "В первую очередь это Всеукраинский еврейский конгресс, в который входит более 120 различных объединений и фондов. Мощная поддержка исходит от самого президента конгресса Вадима Рабиновича, он оказывает большую помощь в переговорах и организационном процессе", - отмечает член оргкомитета по строительству мемориала.



Павел Фукс объяснил причину, почему проект не реализовали ранее. "Многие годы из-за различных перетягиваний одеяла проект мемориала так и не сдвигался с места. Однако сегодня мы объединили максимум людей вокруг этого проекта, и достаточно успешно. Все они - с разными взглядами, разных национальностей, и нас объединяет общая цель - создать мемориал", - констатирует он.





Виталий Кличко и Павел Фукс входят в оргкомитет по строительству мемориала



По его словам, огромное внимание этому проекту уделяют мэр Киева Виталий Кличко, Администрация Президента и международное сообщество. "Без серьезной поддержки реализовать такой масштабный проект - невозможно", - рассказывает Павел Фукс.

Фукс рассказал о предпринятых шагах относительно проекта. "Один из очередных шагов на пути к цели сделан в конце июня: в Европарламенте мы провели конференцию, посвященную проекту. На мероприятии присутствовали руководство Европарламента, евродепутаты, послы Украины и США при Евросоюзе и представители украинской стороны. Во вступительной речи на открытии конференции вице-президент Европарламента Иоанн Пашку заявил, что подобные проекты - это фундамент для роста демократического общества", - констатировал бизнесмен.

