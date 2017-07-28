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 Политика Украины
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Все про:пропаганда (2155) УПЦ КП (390) Филарет (300) Крещение Киевской Руси (110)

 Филарет о путинской пропаганде: "Чужую историю присваивают себе и землю хотят присвоить"

Только единство украинского народа позволит Украине противостоять захватнической политике России и пройти тяжелые испытания, выпавшие на долю государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в обращении к верующим после завершения молебна у памятника святому князю Владимиру на Владимирской горке заявил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.

"В то время, когда Украина проходит тяжелые испытания, выпавшие на ее долю, только единство народа позволит их достойно пройти. Украина миролюбивая держава, и не мы нападали на Россию, а наоборот. А Христова вера заключается не в том, чтобы захватывать чужое, а в том, чтобы жить в мире и единстве. Поэтому сейчас мы как никогда должны объединиться в один народ", - сказал Филарет.

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Он напомнил, что Россия в последнее время все чаще пытается присвоить себе украинскую историю, и примером этого является установление памятника Владимиру Великому в Москве и заявление президента РФ Владимира Путина, что французская королева и дочь князя Ярослава Мудрого Анна Ярославна является "русской Анной".

"Памятник Владимиру Великому поставили, чтобы показать, что он их, а храма нет. И Анну Ярославну присвоили. Чужую историю присваивают себе и землю хотят присвоить, и языком нашим пренебрегают. Поэтому мы как никогда должны объединиться в один народ, народ, который достоин иметь свое независимое государство, свободу, демократию и правду", - подчеркнул Филарет.

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Весело было, когда русаки побежали википедию править с Анны Киевской на Анну русскую, прям как высоту поражения Су-25 в 2014 после боинга.
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Обнищала кацапия , не та уж. Русиш "Вики" денег просит

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Сегодняшние "русские" это вчерашние "русскоязычные" уже не помнящие кем они были позавчера.
эРэФия, колониальный уродец Московии, всегда была криминально-коррупционным анклавом.
Для них это нормально ...

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Русские-это не существительное,обозначающее национальность,а прилагательное,означающее множество народов РФ -многонациональной страны,которая почему -то загадочно называет себя славянской и путается в истории,потому что львиную ее часть украла у других народов и более всего у украинского.
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А при Анне кто то вообще слышал про Украину или Россию?Была Киевская Русь.
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невероятный человек, как же нам с ним повезло, долгих Вам лет.
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уважаю Филарета - никогда ни одного пустого слова.
не говорит, а гвозди в парашкинский гроб заколачивает.
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Да и выглядит как-то добрее, чисто внешне, чем упырь онуфрий из мацьковского пидроархата.
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порядочные люди редкость в наше гибридное время.
когда видно, что человек говорит то что думает и говорит правильные слова
- ето вызывает бесконечное уважение.
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Вот почему бы не назвать официально нашу страну-УКРАИНА-КИЕВСКАЯ РУСЬ.Ох думаю тогда пердак кацапский окончательно треснул.И покончили бы раз и навсегда с этим мышебратством гребаным.
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Україна-Русь. Без слова "Київська", бо інакшої ніколи не було, допоки у 18-му сторіччі на замовлення мацьковських царів та царицб не написали всяку йухню мацьковські "історики", куди дописали якусь мацьковську русь.
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Раджу форумчанам прислухатися до слів розумної і поважної людини. Сила українців у єднанні, а не у політичному розбраті.
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Всю историю Украины нас порабощают из-за внутренних ссор! Но что то я не вижу князей и пастырей народа разделять эти преодолимые трудности! И не украинцы нами руководят почему-то!
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Привет Саша Хрещатик! это риторический вопрос или провокационный?
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А чи не пора,шановне панство,вигнати к бісу мацковских попів з України?А то прижилися,курви.
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Ну и Филарет ))))) Владимир вообще-то потомок варягов и кто он по крови точно неизвестно. Ведутся споры о том, кто Русь: западные славяне с Руяна или скандинавы, но истина не установлена. Владимир был новгородским князем и Киев захватил, хотя законным князем был Ярополк. А Анна чья? Вообще-то дочка Ярослава и внучка Рогнеды. Рогнеда полочанка. Сам Ярослав сидел в Киеве и послал отца Владимира на фиг в 1015 году. Не хотел ему платить налог. Тогда Владимир пошёл на разборки в Новгород и по дороге дал дуба. Не надо делить князей. Они сами по себе. Династии так крови перемешали , что их нельзя причислять к определённому этносу.
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что где перемешалось?
Владимир Великий место рождения Будятичи (укр. Будятичі) - село на Украине, находится в Иваничевском районе Волынской области.

Только кацапы пытаются доказать, что в Летописях якобы ошибка и возможно имели ввиду деревню Будник в Псковской области
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Да пофигу где родился, важно кто отец да мать. Мать Владимира Малуша - рабыня Ольги. Есть сведения , что хазарка. А законный сын Святослава Ярополк был знатного происхождения. Но Ярополка придательски убили.Даже Рогнеда сказала, что не пойдёт за робича, а хочет за Ярополка.
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Раися говно но оттого филарет не меньшее говно. Почитайте его панегирики когда он претендовал на место покойного алексия- патриарха всея руси. ЧМО старое и завистливое!
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Кацапы присвоили и выдают за свое наследие Руси, российской империи и СССР. Но где сегодня Киевская Русь и ее наследница Украина и то полупьяное ордынское образование с нелепым названием московия или россия? Где та великая Российская империя, в которую входило полЕвропы и вся Средняя Азия и жалкие огрызки былого могущества-где Финляндия, Прибалтика, Польша?? О временсх Советского Союза что и говорить-просрали-проебли даже то, что раньше считалось братским народом и дружить уже парашке не с кем, кроме эфиопов и людоедов Папуа Новой Гвинеи.
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Чужую религию значит можно использовать столетиями.
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​​Когда татаро - монголы 1237 году завоевали туземное угро - финское Залесье -Моксель буквально все немногочисленные кацапские православные церкви сразу же легли под Орду. Вот почему хан Батый строго запретил уничтожать своих верных холуёв православных священников лапотной. Совсем другая ситуация была на соседней славянской Руси где церковь в 1240 годах после вторжения монгольской Орды и их рабов москалей не перешла на сторону захватчиков а стала на защиту своей Родины Киевской Руси вместе со своим славянским украинским народом. И последним рубежом обороны всегда были церковные храмы где священнослужители не сдавались а мужественно умирали с оружием в руках в бою вместе со своим народом русичей хорошо видно на примере отчаянной защиты стариной десятинной церкви в Киеве. А омонголенная кацапская церковь она тогда только помогала кровавому татаро - монгольскому игу держать в повиновение свой преданный ней народ рабов москалей лапотников. Да и ещё подло причисляла к лику святых разных монголоидных ордынцев или их верных продажных прихвостней таких как монгольский холуй Иуда половец неврюй якобы невский.....и другие. Церковь Московского Улуса Золотой Орды цементировала устои Ордынского государства. А князей, пытавшихся бунтовать против оккупантов монголо -татар, она отлучала от церкви и проклинала. А всякие измышления придуманных только в 18 - 19 веках москалей не славян якобы "великороссов" о так называемой независимости Московской церкви от Ханов - это очередная ложь татаро - угро - финской придуманной с потолка в 18 веке ужасной Российской лапотной империи» где кровавя кацапская церковь призывала к убийствам ради ордынских царей и лапотного ордынского отечества. А по сути такая она же и осталась эта уже современная кацапская церковь КГБешного матёрого бандита -беспредельщика и вора Кырыла - Гундоса ужасной РПЦ, только сейчас РПЦ верно и предано служит уже не монголам а фашистскому Кремлю.
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