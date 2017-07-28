 Филарет о путинской пропаганде: "Чужую историю присваивают себе и землю хотят присвоить"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в обращении к верующим после завершения молебна у памятника святому князю Владимиру на Владимирской горке заявил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.
"В то время, когда Украина проходит тяжелые испытания, выпавшие на ее долю, только единство народа позволит их достойно пройти. Украина миролюбивая держава, и не мы нападали на Россию, а наоборот. А Христова вера заключается не в том, чтобы захватывать чужое, а в том, чтобы жить в мире и единстве. Поэтому сейчас мы как никогда должны объединиться в один народ", - сказал Филарет.
Он напомнил, что Россия в последнее время все чаще пытается присвоить себе украинскую историю, и примером этого является установление памятника Владимиру Великому в Москве и заявление президента РФ Владимира Путина, что французская королева и дочь князя Ярослава Мудрого Анна Ярославна является "русской Анной".
"Памятник Владимиру Великому поставили, чтобы показать, что он их, а храма нет. И Анну Ярославну присвоили. Чужую историю присваивают себе и землю хотят присвоить, и языком нашим пренебрегают. Поэтому мы как никогда должны объединиться в один народ, народ, который достоин иметь свое независимое государство, свободу, демократию и правду", - подчеркнул Филарет.
2591 36
В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(19)
"Господь приведет нас к победе", - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(25)
Порошенко провел встречу с патриархом Филаретом. ФОТО(89)
"Многие лета, Святейший Владыка!": Порошенко поздравил Патриарха Филарета с 88-летием(53)
За крестным ходом УПЦ МП скрывается страх - Портников(1)
Филарет поздравил с Рождеством: Будем просить Спасителя, чтобы даровал Украине победу над агрессором, мир и единство. ФОТОрепортаж(177)
Открытое письмо президенту: деятели культуры и духовенства просят создать систему независимых судов(52)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
эРэФия, колониальный уродец Московии, всегда была криминально-коррупционным анклавом.
Для них это нормально ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не говорит, а гвозди в парашкинский гроб заколачивает.
Ответить
Ответить
когда видно, что человек говорит то что думает и говорит правильные слова
- ето вызывает бесконечное уважение.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Владимир Великий место рождения Будятичи (укр. Будятичі) - село на Украине, находится в Иваничевском районе Волынской области.
Только кацапы пытаются доказать, что в Летописях якобы ошибка и возможно имели ввиду деревню Будник в Псковской области
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"украина" - фейк
Ответить
Ответить
Ответить