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 Путин одобрил ответ МИД РФ на новые санкции США

путин

Президент России Владимир Путин одобрил заявление Министерства иностранных дел, принятое в ответ на введение США антироссийских санкций. Кремль пока ничего не будет добавлять к этому заявлению.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"По всем санкционным и контрсанкционным делам было заявление МИДа, там все изложено, мне нечего добавить. Соответственно, добавлять я не буду", - сказал представитель Кремля.

Он призвал внимательно ознакомиться с текстом документа и обратил внимание на то, что "это связано с принятием нового закона о санкциях". "В заявлении МИДа об этом говорится", - напомнил Песков.

Отвечая на вопрос о других возможных ответных мерах Москвы, пресс-секретарь российского лидера процитировал заявление МИД: "Мы оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США".

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"Заявление МИД РФ в ответ на новый закон США с антироссийскими санкциями появилось до того, как закон утвердил президент США Дональд Трамп, поскольку большее значение имеет документ, одобренный Сенатом Конгресса США", - передает агентство.

На просьбу журналистов пояснить, почему ответ РФ на антироссийские санкции появился до подписания закона Трампом, Песков ответил: "Потому, что в данном случае большее значение, наверное, представляет та форма, в которой (закон, - ред.) вышел уже после Сената". "Технологически эта форма уже представляется почти окончательной", - отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что в заявлениях Белого дома "вообще речь шла о возможном ужесточении (санкций, - ред.), поэтому сути дела это не меняет".
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В ответ на ужесточение антиросийский санкция, х@йло подписал указ запрещающий подтираться, мыться и вычёсывать из бород, и волос на пузе блевотину, жителям Камчатского края в те дни, когда ветер дует в сторону Аляски!
Шоб пиндосам воняло...)))
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На колени холопы , все от калининграда до чукотки все холуи куйловсие , безропотные твари, как в кореи у кима ,у вас еще есть возможность смотреть интернет и ездить за границу _завтра заграница для вас будет Калининград и Белорусь ,а инет заменит роснет и всех у кого фото Куйла или хотябы ленточки жука не будет ,будут жестко пиздить а может и убивать
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Как быстро все меняется в этом мире. Еще вчера нападали на другие страны, присоединяли к себе чужие территории, вопили во всю глотку о своем величии, русской весне, а сегодняшняя ассиметричность россиян выглядит просто убогой и позорной. Сегодня мир поставил кацапов рядом с тероризмом, северокорейским лагерем и иранским режимом аятолл. К сожалению, а может и к счастью, россияне еще до конца не осознают разрушительность этих санкций и надвигающуюся на них катастрофу.
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Ну вообще-то отбрать дачи летом - это серьёзно. Вот у вас бы отобрали, без возможность снять другую - как бы вы запели?
Ох, озвереют американские шпионы.....
Взрывами в метро не ограничится!
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"Кремль пока ничего не будет добавлять к этому заявлению."

потому что добавить нечего.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин одобрил ответ МИД РФ на новые санкции США
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