 Путин одобрил ответ МИД РФ на новые санкции США

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"По всем санкционным и контрсанкционным делам было заявление МИДа, там все изложено, мне нечего добавить. Соответственно, добавлять я не буду", - сказал представитель Кремля.
Он призвал внимательно ознакомиться с текстом документа и обратил внимание на то, что "это связано с принятием нового закона о санкциях". "В заявлении МИДа об этом говорится", - напомнил Песков.
Отвечая на вопрос о других возможных ответных мерах Москвы, пресс-секретарь российского лидера процитировал заявление МИД: "Мы оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США".
"Заявление МИД РФ в ответ на новый закон США с антироссийскими санкциями появилось до того, как закон утвердил президент США Дональд Трамп, поскольку большее значение имеет документ, одобренный Сенатом Конгресса США", - передает агентство.
На просьбу журналистов пояснить, почему ответ РФ на антироссийские санкции появился до подписания закона Трампом, Песков ответил: "Потому, что в данном случае большее значение, наверное, представляет та форма, в которой (закон, - ред.) вышел уже после Сената". "Технологически эта форма уже представляется почти окончательной", - отметил представитель Кремля.
Он напомнил, что в заявлениях Белого дома "вообще речь шла о возможном ужесточении (санкций, - ред.), поэтому сути дела это не меняет".
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Шоб пиндосам воняло...)))
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Ох, озвереют американские шпионы.....
Взрывами в метро не ограничится!
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потому что добавить нечего.
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