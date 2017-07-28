 Суд признал незаконным банкротство банка "Крещатик"

Как информирует Цензор.НЕТ, решение суда опубликовано на сайте Единого государственного реестра судовых решений.
В решении сказано о том, что на основании предоставленных двумя сторонами документов, Нацбанк преждевременно и необоснованно признал банк "Крещатик" неплатежеспособным.
В частности, 4 апреля 2016 года финансовый регулятор причислил его к проблемным на 180 дней, а уже на следующий день, 5 апреля, - к неплатежеспособным. Кроме того, пояснил свое решение тем, что банк "Крещатик" не достиг норматива адекватности капитала, хотя ранее банкам было позволено его нарушать, в том случае, если докапитализация не затянется на слишком длительное время.
Высший административный суд решил оставить без изменений постановление Окружного админсуда Киева от 19 января и постановление Киевского апелляционного админсуда от 20 апреля, которым был удовлетворен иск благотворительной организации "Благотворительный фонд "Богдана Гаврилишина", благотворительного фонда "Энергетический центр им. Люндина", ООО "Сириус-1" и признано противоправным и отменено постановление НБУ №234 от 5 апреля 2016 года об отнесении банка "Крещатик" к категории неплатежеспособных.
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2 ч ·
Помните, когда национализировали Приватбанк, разные причастные из НБУ и АП вопили о том, что невозможно выдавать кредиты под 10-11% годовых, а депозиты брать под 18-19%?
Я, наконец, понял, что их смущало. Оказывается, государственные банки выдают кредиты в десять, а иногда и в сто (!) раз дешевле.
Пример: государственный Укрэксимбанк выдал корпорации "Богдан" Свинарчука-Порошенко более 1 млрд гривен под 0.1% процента.
Вот это - действительно банковский бизнес!
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Уже сегодня я опубликую уникальные данные о том, как "живущие по-новому" грабят госбанки.
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Заместителя главы МВД Трояна поймали на взятке в 2 млн гривен - СМИ (фото)
Заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна поймали на взятке.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на собственные источники.
По данным собеседника агентства, заместителя Арсена Авакова поймали на взятке в 2 миллиона гривен.
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https://goo.gl/vmYjHz
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-- Да. Потел.
-- Оооочень хорошо!
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https://goo.gl/vmYjHz
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Гонтарева?
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де там спец по рехформам Волинський Руслан- жду рассказа о проводимых суперреформах.Саша- Галя вижу уже тут :D
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