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 Политика Украины, Экономика
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Все про:банкротство (269) ВАСУ (254) НБУ (4286) Банк Хрещатик (14)

 Суд признал незаконным банкротство банка "Крещатик"

банк

Высший административный суд Украины в своем решении от 20 июля 2017 года подтвердил, что выводы Национального банка страны об отнесении банка "Крещатик" к категории неплатежеспособных не было законным.

Как информирует Цензор.НЕТ, решение суда опубликовано на сайте Единого государственного реестра судовых решений.

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В решении сказано о том, что на основании предоставленных двумя сторонами документов, Нацбанк преждевременно и необоснованно признал банк "Крещатик" неплатежеспособным.

В частности, 4 апреля 2016 года финансовый регулятор причислил его к проблемным на 180 дней, а уже на следующий день, 5 апреля, - к неплатежеспособным. Кроме того, пояснил свое решение тем, что банк "Крещатик" не достиг норматива адекватности капитала, хотя ранее банкам было позволено его нарушать, в том случае, если докапитализация не затянется на слишком длительное время.

Высший административный суд решил оставить без изменений постановление Окружного админсуда Киева от 19 января и постановление Киевского апелляционного админсуда от 20 апреля, которым был удовлетворен иск благотворительной организации "Благотворительный фонд "Богдана Гаврилишина", благотворительного фонда "Энергетический центр им. Люндина", ООО "Сириус-1" и признано противоправным и отменено постановление НБУ №234 от 5 апреля 2016 года об отнесении банка "Крещатик" к категории неплатежеспособных.

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Александр Дубинский
2 ч ·
Помните, когда национализировали Приватбанк, разные причастные из НБУ и АП вопили о том, что невозможно выдавать кредиты под 10-11% годовых, а депозиты брать под 18-19%?
Я, наконец, понял, что их смущало. Оказывается, государственные банки выдают кредиты в десять, а иногда и в сто (!) раз дешевле.
Пример: государственный Укрэксимбанк выдал корпорации "Богдан" Свинарчука-Порошенко более 1 млрд гривен под 0.1% процента.
Вот это - действительно банковский бизнес!
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Уже сегодня я опубликую уникальные данные о том, как "живущие по-новому" грабят госбанки.
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Петя патологически жаден, так что ничего удивительного.
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Та не только Петя, там вся команда подобралась - одни альтруисты.
Заместителя главы МВД Трояна поймали на взятке в 2 млн гривен - СМИ (фото)
Заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна поймали на взятке.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на собственные источники.
По данным собеседника агентства, заместителя Арсена Авакова поймали на взятке в 2 миллиона гривен.
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-- Покойничек перед смертью потел?

-- Да. Потел.

-- Оооочень хорошо!


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А где виновные или опять виноваты владельцы депозитов...
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Саня, возвращайся...уже можно под старым ником тролить)
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правильно, в крещатике законно проворовались.
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В Крещатике просто Киевский общак, местные тузы, и тузики. Этот банк не сдуется, потому как "отвечает".
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Банк "Хрещатик" --- мы скорбим!!! Я нискоко не сомневаюсь шо этот с позволения так выразиться "банк" был просто "прачечной" для нужных людей, но как, ответьте мне как НацБанк мог выдать лицензию и минимум 5 лет "закрывать глаза" на то шо там творилось? Как? Это-ж просто немыслимо...шо нам тут втирают...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд признал незаконным банкротство банка "Крещатик"
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