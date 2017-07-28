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Все про:Крым (20229) Россия (71594) электроэнергия (38)

 Оккупированный РФ Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ

блокада свет

Окупированный РФ Крым в пятницу полностью остался без света.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам так называемый министр топлива и энергетики оккупированного РФ Крыма Вадим Белик.

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", - сказал "министр".

По его словам, сейчас идет активное восстановление четырех линий.

"Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова", - добавил Белик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы доказали, что захват Крыма был абсолютно спланированной акцией, которую Россия готовила как минимум за несколько лет до начала аннексии", - Петренко

Напомним, подача электроэнергии в Крым с материковой части Украины была остановлена в ночь на 22 ноября 2015 года в результате двух подрывов ЛЭП в Чаплынке Херсонской области. Оккупанты завезли на полуостров генераторы.

2 декабря того же года президент России Владимир Путин открыл энергомост Кубань - Крым, запустив первую нитку подачи электричества. 15 декабря произошел запуск второй очереди энергомоста. К концу апреля 2016-го электроснабжение на полуострове появилось.
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турбины СИМЕНС неправильно подключили,
они теперь из электричества газ генерируют)))
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Бандеро-дельфины, прошедшие подготовку в диверсионной школе СБУ под руководством инструкторов НАТО, перегрызли крымский энергохвост.
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ето не отключение - ето возвращение в родину с камнями с неба за пазухой.

лбы себе не разбейте в темноте пока претесь, скрепнутые....
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Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", - сказал "министр"Источник: https://censor.net.ua/n449512

Материковий Краснодарський край відторгає (не сприймає) інорідний "сакрадений" кримнаш!
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(((( месяц назад был первый выпуск офицеров ССО - ну это так,для информации)))
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Новости из Дурдома.
Кацапский депутат И.Сухарев выдал следующее:
"Да, не хватает автомобилей, да не хватает людей, которые работают на этой скорой помощи, да - это очень тяжкий труд. Плата, скажем так, не отвечает тем моральным и физическим затратам, которые на себе несут врачи. Сирия нам нужнее сегодня, чем заработные платы. Но мы должны понимать, зачем мы ведем войну в Сирии, зачем нам Средиземное море, то есть какие угрозы таят корабли, которые могут зайти в Средиземное море, имея крылатые ракеты. Выбрал Сирию - да простят меня врачи."

Проходя мимо признания, что кацапам теперь уже и Средиземное море оказывается понадобилось, у меня к нему всего два вопроса:
1. Смотрел ли он на глобус, и понимает ли, что из Черного моря, куда регулярно заходят корабли с крылатыми ракетами, до России значительно ближе, чем из Средиземного?
2. Знает ли он, что кораблям с крылатыми ракетами абсолютно пофигу на российскую возню в Сирии, что они успешно и доказали, воспользовавшись тем фактом, что для российских С300/С400 Земля слишком круглая?
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...где-то в Крыму...
- Мама, мама, а что это такое ?
- Это электрическая лампочка, сынок...
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красотаааааааааааааааааааа.пойду ужалюсь сальцом
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Крысы превращаются в кротов... Чудны дела Твои, Господи!)))
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То они генераторы санкционные запустить пытались!
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РоSSия царство тьмы
И им не нужен свет
Где правит "руSSкий мир"
Нормальной жизни нет
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Готовь зарядку. Включу на десять минут.


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В Крыму должны построить новые электростанции. Именно для них были поставлены в обход санкций ЕС турбины «Сименс», - сообщил немецкий концерн. Компания решила заморозить сотрудничество с Россией в электроэнергетике. А тем временем Евросоюз может уже в ближайшие дни расширить санкционные списки в отношении физических и юридических лиц из России.
http://echo.msk.ru/news/2026994-echo.html
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Если энергомост ломается, значит он всё-таки существует?

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какой мост?) моста нет... а кабелек за год проржавел)
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Це сказали, що це аварія в Краснодарі. Як перевірити? Завтра вони з Місяця будуть енергію брати. Але як це спростувати?
Ви з Криму свій статус скинули, Михайло? Ще є заряд в акумуляторі?
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надо срочно лететь на военных самолетах и бомбить,пока радары не работают. стоп.....а разве они еще остались .
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каждому крысчанину по грызуну от вовки :D
Полное отключение: оккупированный РФ Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ - Цензор.НЕТ 5735
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А махамантру путенпамаги не пробовали крысчане петь,говорят,помогает.
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обычно китайские подделки ломаются, как только продавец успеет убежать на безопасное расстояние. а ту гляди сколько кабель проработал.
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Прохання замовити для кримчан пісню


"как ярко горят медузи"
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Ждите, бригада электриков уже в пути. К сентябрю будут.

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"Только раки пучеглазые по земле во мраке лазают" А портреты Ху..ла нужно хоть свечками осветить-чтобы было видно куда плевать.
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Та все звіздьож про енергомости! Чому "у першій розетці" (Керч) режим суворої економії, а за сто км (Хвеодосія) все сяє вогнями? Зараз припреться інвалід на голову Фео Пронт, гоніть його нах.
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2 линии из 4 запустили, но несколько городов ещё без света.
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Так це крисчане сьогодні не подивляться пуцена.
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почаще и побольше таких отключений - даже у распоследних терпил мысля появиться может а все ли мы правильно делали и нажуя в говень вступили
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знаєте.у чому прикол ситуації ?

чим довше буде блекаут .тим серйозніше(частіше) придеться "комутувати " мережі,включати бензогенератори,щоб забезпечити життєво важливі точки(У Криму це і військові бази) енергією на певен час..А це "виробити ресурс" швидше..

Ну що ж.."упіхів" !! ))
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К каждому пьяному краснодарскому элехтриху приставят фсбэшную вошь с волыной и те быстро провода скрутять да изолентой смотают, а то без электричества зобмоящик у крысчан перестанет глаголить об их светлом будущем под знаменем вяликого пуйла и тогда ещё не дай бог крысята без постоянного мозгомойства трезветь начнут, или от того что дома делать нехрен попрут на пляжи и увидят своими глазами "успешный курортный сезон" да "многомилионный наплыв туристов", вот тогда если электрику не дать быстро и не включить спасительный ящик с новостями может действительно мозг лопнуть ватный.
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Як "скрепно", як раз під віхідні підгадали. Ох вже Зоран та Шкіряк, "шалунішкі" однако.
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это крымчане "ослепли" , увидев трусы Кельвин Кляйн Медведева )))
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та нічого, в холодильниках завонюватись нічому! Пох, саранчу пережили, ще б каміння дочекатись!
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Ну и що? У нас после дождя полсотни сел сидят без света. Наладят! В Донецке по три раза на неделе пропадает свет и вода ..но живут люди! Не нужно злорадствовать, сегодня День Хрещення Руси!
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"После дождя" - это стихийное бедствие. Природное явление.

А Блекаут в КрымНаше - это стихийное бедствие из-за действий кремлевского карлика и поддержки этих действий крымской ватой.
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Крысы! Мы, не злорадствуем но от таких новостей от вас душа поет...
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Туристы, мабуть, щасливые такие!

гыгы.

Пусть побольше и погромче покричат: "ЗатоКрымНаш!"

===
А шо там у хунты?

В Херсоне есть пригород - маленький поселок Камышаны.
У меня там племянница живет и рассказывает много новостей.
Ну, дороги им уже довольно давно много отремонтировали. В том числе - такие крайние, которые никогда вообще не ремонтировались.

А недавно стали там ремонтировать подстанции.
Нет! Не ремонтировать. А вообще абсолютно новые подстанции ставить. А подстанции там строились еще при сссре.

Свет отключили на несколько дней в поселке.
Так во все магазинчики привезли бензиновые генераторы. БЕСПЛАТНО поставили. Временно, конечно. Чтобы продукты не портились - чтобы люди не травились испорченными продуктами.

===
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Продолжаем рубрику "А шо там у хунты?"

А еще сделали просто шикарную трассу между Олешками (бывший Цюрупинск) и Голой Пристанью. Это часть дороги на море - к Железному Порту, Приморскому (бывший Большевик), Лазурному, Скадовску.
Километров 30 заасфальтировали по высшему классу.

Так вот ехали на машине в Железный порт - водитель говорит: "Это просто безобразие, а не дорога! На ней же заснуть можно. Она убаюкивает". :D
И это действительно так.

Как едем по таким кускам, - сразу чувствуется: "Це Європа!"


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Крупные города Крыма были обесточены из-за жары на Кубани
Высокая температура воздуха стала причиной аварийного отключения ЛЭП и нарушила энергоснабжение полуострова, - сообщили в Минэнерго. В Краснодаре сегодня 37 градусов. http://echo.msk.ru/news/2027004-echo.html
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без света нет воды а без воды - ни туды ни сюды, а раз так - начнут свирепствовать всякие отравления от и без того нечистоплотных руссошвайнов
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а з іншого боку) для чого крисчанам електрика, вони ж в кацапії, й готові здохнути там!
для смерті електрика потрібна?!
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Включили, выключили... все это мелко. Но вот, то что для кацапов Крым чужая земля это факт. Кацапы! Вы все там умрете на чужбине, наглость жить на чужой земле вам не поможет.
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Зато гордость за Расею переполняет их души, а духовные скрепы освещают им путь в светлое будущее, которое указал еще дедушка Ленин.
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Зараз "запахне" з холодильників "атдихающіх"))
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Главное чтоб у татар генераторы,свечи и т.д было!!!Остальным желанные камушки с неба!!!
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Сміх-сміхом, а для того, щоб зараз зробити колапс на окремо взятій терітрорії, треба лише відімкнути її від світла.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупированный РФ Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ
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