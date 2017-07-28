 Оккупированный РФ Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам так называемый министр топлива и энергетики оккупированного РФ Крыма Вадим Белик.
"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", - сказал "министр".
По его словам, сейчас идет активное восстановление четырех линий.
"Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова", - добавил Белик.
Напомним, подача электроэнергии в Крым с материковой части Украины была остановлена в ночь на 22 ноября 2015 года в результате двух подрывов ЛЭП в Чаплынке Херсонской области. Оккупанты завезли на полуостров генераторы.
2 декабря того же года президент России Владимир Путин открыл энергомост Кубань - Крым, запустив первую нитку подачи электричества. 15 декабря произошел запуск второй очереди энергомоста. К концу апреля 2016-го электроснабжение на полуострове появилось.
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В результате непогоды в 5 областях Украины обесточены 109 населенных пунктов, - ГСЧС(7)
Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена. Для жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре, - ГСЧС(12)
Для централизованного водоснабжения Авдеевки создан запас воды: Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена(1)
Из-за непогоды в Украине без света остались 77 населенных пунктов в 4 областях, - ГСЧС(14)
Зачем коммунисты строили Днепрогэс(0)
17 населенных пунктов в Черкасской области до сих пор обесточены(8)
В результате повреждения линии электропередач без электроснабжения осталось 40 тыс. жителей Луганщины, - ГСЧС(9)
они теперь из электричества газ генерируют)))
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лбы себе не разбейте в темноте пока претесь, скрепнутые....
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Материковий Краснодарський край відторгає (не сприймає) інорідний "сакрадений" кримнаш!
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Кацапский депутат И.Сухарев выдал следующее:
"Да, не хватает автомобилей, да не хватает людей, которые работают на этой скорой помощи, да - это очень тяжкий труд. Плата, скажем так, не отвечает тем моральным и физическим затратам, которые на себе несут врачи. Сирия нам нужнее сегодня, чем заработные платы. Но мы должны понимать, зачем мы ведем войну в Сирии, зачем нам Средиземное море, то есть какие угрозы таят корабли, которые могут зайти в Средиземное море, имея крылатые ракеты. Выбрал Сирию - да простят меня врачи."
Проходя мимо признания, что кацапам теперь уже и Средиземное море оказывается понадобилось, у меня к нему всего два вопроса:
1. Смотрел ли он на глобус, и понимает ли, что из Черного моря, куда регулярно заходят корабли с крылатыми ракетами, до России значительно ближе, чем из Средиземного?
2. Знает ли он, что кораблям с крылатыми ракетами абсолютно пофигу на российскую возню в Сирии, что они успешно и доказали, воспользовавшись тем фактом, что для российских С300/С400 Земля слишком круглая?
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- Мама, мама, а что это такое ?
- Это электрическая лампочка, сынок...
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И им не нужен свет
Где правит "руSSкий мир"
Нормальной жизни нет
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http://echo.msk.ru/news/2026994-echo.html
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Ви з Криму свій статус скинули, Михайло? Ще є заряд в акумуляторі?
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"как ярко горят медузи"
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чим довше буде блекаут .тим серйозніше(частіше) придеться "комутувати " мережі,включати бензогенератори,щоб забезпечити життєво важливі точки(У Криму це і військові бази) енергією на певен час..А це "виробити ресурс" швидше..
Ну що ж.."упіхів" !! ))
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А Блекаут в КрымНаше - это стихийное бедствие из-за действий кремлевского карлика и поддержки этих действий крымской ватой.
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гыгы.
Пусть побольше и погромче покричат: "ЗатоКрымНаш!"
===
А шо там у хунты?
В Херсоне есть пригород - маленький поселок Камышаны.
У меня там племянница живет и рассказывает много новостей.
Ну, дороги им уже довольно давно много отремонтировали. В том числе - такие крайние, которые никогда вообще не ремонтировались.
А недавно стали там ремонтировать подстанции.
Нет! Не ремонтировать. А вообще абсолютно новые подстанции ставить. А подстанции там строились еще при сссре.
Свет отключили на несколько дней в поселке.
Так во все магазинчики привезли бензиновые генераторы. БЕСПЛАТНО поставили. Временно, конечно. Чтобы продукты не портились - чтобы люди не травились испорченными продуктами.
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А еще сделали просто шикарную трассу между Олешками (бывший Цюрупинск) и Голой Пристанью. Это часть дороги на море - к Железному Порту, Приморскому (бывший Большевик), Лазурному, Скадовску.
Километров 30 заасфальтировали по высшему классу.
Так вот ехали на машине в Железный порт - водитель говорит: "Это просто безобразие, а не дорога! На ней же заснуть можно. Она убаюкивает". :D
И это действительно так.
Как едем по таким кускам, - сразу чувствуется: "Це Європа!"
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Высокая температура воздуха стала причиной аварийного отключения ЛЭП и нарушила энергоснабжение полуострова, - сообщили в Минэнерго. В Краснодаре сегодня 37 градусов. http://echo.msk.ru/news/2027004-echo.html
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для смерті електрика потрібна?!
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