 В Крыму на суде по делу Балуха отключили электричество, заседание продолжается

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, электричество отключилось в тот момент, когда суд приступил к допросу обвиняемого.
Один из адвокатов Балуха, Тарас Омельченко, покинул зал суда, причина его отсутствия неизвестна. Вторая защитница обвиняемого, Ольга Динзе, просила суд перенести заседание, однако суд не посчитал нужным удовлетворить ее просьбу.
Судебное заседание продолжается без участия одного из адвокатов и электричества, сообщили присутствующие на суде очевидцы.
В пятницу, 28 июля, весь полуостров остался без электричества из-за аварии, в результате которой перестали работать все ветки энергомоста в Крым.
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В ситуации разбирает и Крымэнерго. «Пока никакой информации официальной дать не могу, разбираемся», - сообщил генеральный директор госкомпании «Крымнэнерго» Виктор Плакида.
На улицах Симферополя отключены светофоры, встали троллейбусы. Продовольственные магазины закрыты. Крупные инфраструктурные объекты подключаются к резервным источникам электроснабжения, в частности, Республиканский медиацентр, где находятся редакции крупнейших СМИ Крыма, подключен к генератору.
Полуостров остался без электричества примерно в 14.00. Отсутствие света подтвердили в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке, Бахчисарае, Красноперекопске и других городах. Без питания осталось и здание компании «Крымэнерго». Там сообщили, что выясняют причины сбоя. Крупнейшие объекты инфраструктуры в настоящее время подключаются к резервным источникам питания
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