 Заявления на поступление в вузы подали более 500 тысяч абитуриентов, - Гриневич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
"По оперативным данным, в этом году заявления в вузы на все образовательно-квалификационные уровни подали 511 146 поступающих", - сказала она.
Министр напомнила, что в нынешнем году абитуриенты имели право подавать 9 заявлений на 4 специальности. При этом она добавила, что в озвученных ею цифрах не учтены поступающие в учебные заведения военной направленности, поскольку их данные не обнародуются.
Гриневич констатировала, что в первые недели вступительной кампании были проблемы с эксплуатацией нового программного обеспечения для соответствующего реестра. При этом проблемы оперативно устранялись и в ходе вступительной кампании это программное обеспечение совершенствовали.
"Но проблема заключается не только в программном обеспечении, а и в недостаточно четком введении данных как самими абитуриентами, так и приемными комиссиями ВУЗов. Именно потому предусмотрено конкретное время на верификацию данных (абитуриентов. - Ред.)", - пояснила министр.
Она отметила, что в настоящее время завершается верификация данных.
"На данный момент мы рассчитываем, что своевременно, до 12 часов 1 августа, будет обнародован перечень поступающих, которые получают рекомендации на бюджетные места по результатам адресного размещения государственного заказа", - сказала Гриневич.
По ее словам, если понадобиться отсрочка, чтобы избежать нарушения прав некоторых поступающих, об этом дополнительно сообщат.
Гриневич также напомнила, что абитуриенты, которых рекомендуют для зачисления на бюджетную форму обучения, должны будут до 5 августа выполнить требования, которые предусмотрены условиями поступления. Их зачислят на места государственного регионального заказа до 7 августа. Зачисление на обучение в ВУЗах за средства физических и юридических лиц пройдет до 30 сентября.
По данным Минобразования, наибольшее количество заявлений абитуриенты подали в Киевский национальной университет им. Т.Шевченко (почти 59 тыс), Львовский национальный университет им. И.Франко (почти 49 тыс), Национальный университет "Львовская политехника" (более 47 тыс), Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" им.И.Сикорского (почти 43 тыс), Киевский национальный торгово-экономический университет (более 34 тыс).
"Топ-10 (вузов. - Ред.) практически не изменились с прошлого года. Приятно, что серди них есть также региональные университеты", - сказала министр.
Она также добавила, что для министерства важно через места государственного заказа повышать спрос на технические специальности и подготовку учителей начальной школы.
864 20
Очень важно, чтобы мы запустили 1 класс новой украинской школы уже в сентябре 2018 года, - Гриневич(13)
В новом учебном году 100 школ будут работать по новому стандарту начального образования, - Гриневич(13)
Финляндия намерена выделить Украине 6 млн евро на реформу среднего образования, - Гриневич(14)
Зарплата учителей за год выросла на 50%, - Гриневич(63)
Реформа образования – зачем нам нужны частные школы(0)
Минобразования намерено провести аудит существующего в школах компьютерного оборудования, - Гриневич(37)
Списки поступивших в вузы будут опубликованы 1 августа, - Гриневич(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Четыре ветки энергомоста оказались отключены автоматикой. В результате крупнейшие города полуострова остались без электроэнергии
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/28/07/2017/597b23f89a7947b02d3f014a?from=main
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Заместитель Кличко В. Бондаренко имеет высшее образование ун. Шевченка или нет?
2. Какое надо иметь образование, что б возглавить Кабмин?
Ответить
У премьера 4 заочных образования.
Ответить
В ситуации разбирает и Крымэнерго. «Пока никакой информации официальной дать не могу, разбираемся», - сообщил генеральный директор госкомпании «Крымнэнерго» Виктор Плакида.
На улицах Симферополя отключены светофоры, встали троллейбусы. Продовольственные магазины закрыты. Крупные инфраструктурные объекты подключаются к резервным источникам электроснабжения, в частности, Республиканский медиацентр, где находятся редакции крупнейших СМИ Крыма, подключен к генератору.
Полуостров остался без электричества примерно в 14.00. Отсутствие света подтвердили в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке, Бахчисарае, Красноперекопске и других городах. Без питания осталось и здание компании «Крымэнерго». Там сообщили, что выясняют причины сбоя. Крупнейшие объекты инфраструктуры в настоящее время подключаются к резервным источникам питания
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2. Зачем нам кормить студентов, которые потом уезжают на Запад.
3. Образование должно быть бесплатным только для одаренных студентов
Ответить
Ответить
Пора делать обязательное высшее образование.
Ответить
Ответить