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 Общество
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Все про:вуз (616) образование (1565) поступление (25) Минобразования (840) Гриневич (169)

 Заявления на поступление в вузы подали более 500 тысяч абитуриентов, - Гриневич

гриневич

Более 500 тыс абитуриентов подали заявление на поступление в высшие учебные заведения Украины, 1 августа будут обнародованы списки тех, кто получил места государственного заказа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

"По оперативным данным, в этом году заявления в вузы на все образовательно-квалификационные уровни подали 511 146 поступающих", - сказала она.

Министр напомнила, что в нынешнем году абитуриенты имели право подавать 9 заявлений на 4 специальности. При этом она добавила, что в озвученных ею цифрах не учтены поступающие в учебные заведения военной направленности, поскольку их данные не обнародуются.

Гриневич констатировала, что в первые недели вступительной кампании были проблемы с эксплуатацией нового программного обеспечения для соответствующего реестра. При этом проблемы оперативно устранялись и в ходе вступительной кампании это программное обеспечение совершенствовали.

"Но проблема заключается не только в программном обеспечении, а и в недостаточно четком введении данных как самими абитуриентами, так и приемными комиссиями ВУЗов. Именно потому предусмотрено конкретное время на верификацию данных (абитуриентов. - Ред.)", - пояснила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования увеличило госзаказ на технические специальности, - Гриневич

Она отметила, что в настоящее время завершается верификация данных.

"На данный момент мы рассчитываем, что своевременно, до 12 часов 1 августа, будет обнародован перечень поступающих, которые получают рекомендации на бюджетные места по результатам адресного размещения государственного заказа", - сказала Гриневич.

По ее словам, если понадобиться отсрочка, чтобы избежать нарушения прав некоторых поступающих, об этом дополнительно сообщат.

Гриневич также напомнила, что абитуриенты, которых рекомендуют для зачисления на бюджетную форму обучения, должны будут до 5 августа выполнить требования, которые предусмотрены условиями поступления. Их зачислят на места государственного регионального заказа до 7 августа. Зачисление на обучение в ВУЗах за средства физических и юридических лиц пройдет до 30 сентября.

По данным Минобразования, наибольшее количество заявлений абитуриенты подали в Киевский национальной университет им. Т.Шевченко (почти 59 тыс), Львовский национальный университет им. И.Франко (почти 49 тыс), Национальный университет "Львовская политехника" (более 47 тыс), Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" им.И.Сикорского (почти 43 тыс), Киевский национальный торгово-экономический университет (более 34 тыс).

"Топ-10 (вузов. - Ред.) практически не изменились с прошлого года. Приятно, что серди них есть также региональные университеты", - сказала министр.

Она также добавила, что для министерства важно через места государственного заказа повышать спрос на технические специальности и подготовку учителей начальной школы.
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Ученье - свет, а неученье...чуть свет и на работу".
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Гриневич ничего не сделала за 3 года для образования. Ноль. Как выпускали наши вузы дебилов за взятки так и выпускают,как сдавали экзамены за взятки так и сдают,как было плохое качество обучения во многих вузах так и есть,как не признавали наше высшее образование в мире так и не признают. Так что Гриневич надо гнать метлой.
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звинайте - но - Крым остался без электричества из-за аварии на энергомосту
Четыре ветки энергомоста оказались отключены автоматикой. В результате крупнейшие города полуострова остались без электроэнергии

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/28/07/2017/597b23f89a7947b02d3f014a?from=main
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Её глаза . 500 тысяч абитуриентов - это очень много . Нет никаких проблем , чтобы перейти на контрактную армию .
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зависит от того на сколько мест они претендуют
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Вопросы к Гриневич:
1. Заместитель Кличко В. Бондаренко имеет высшее образование ун. Шевченка или нет?
2. Какое надо иметь образование, что б возглавить Кабмин?
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А стать Генпрокурором?
У премьера 4 заочных образования.
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«Произошло отключение четырех линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются», - сказал Белик.
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И опять большинство идут учиться на юристов и экономистов.. и опять за госсчет.. Это даже не цирк, это прямое вредительство стране - за такое в тюрьмы надо садить.
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Топ 11 готовят готовят гениев? Сумлеваюсь. Мой в ХАИ стопы направил,на моторный фак.Надеюсь,тяжко в учении,легко в жизни.
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Требования вначале соответствует качеству контингента.А чуть позже начинают дожимать до стандарта.Поступить легко,окончить трудно.
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1. Зачем нам такое количество спецов с высшим никуда непригодным образованием???
2. Зачем нам кормить студентов, которые потом уезжают на Запад.
3. Образование должно быть бесплатным только для одаренных студентов
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Со всем согласен. Мое мнение, почему идет растрата денег на высшее образование: если бы, допустим, набор на бюджет в 2017 году отменили - на Майдане бы уже стояли палатки + тысяч 100 жаждущих халявы старшеклассников и их родителей. Хотя, в так любимой молодежью Грузии - халявное высшее образование отменили, теперь только платное. Но об этом в СМИ упоминают очень редко почему-то, хотя ровняться на Грузию призывают постоянно.
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511 000 ?
Пора делать обязательное высшее образование.
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Через 4 года придёт черга поколения времён правления ЮВТ.Будет больше миллиона...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаявления на поступление в вузы подали более 500 тысяч абитуриентов, - Гриневич
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