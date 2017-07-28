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 За прошедшие сутки семеро террористов уничтожены и восемь ранены, - спикер АТО

лысенко

За прошедшие сутки противник понес существенные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"По оперативным данным за прошедшие сутки потери противника составили 7 боевиков необратимыми и 8 - ранеными. Из них шестеро погибли и трое получили ранения в результате взрыва неустановленного происхождения", - сообщил он.

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Как сообщалось ранее, украинские бойцы на шахте "Бутовка" уничтожили танк с российским экипажем, который вел огонь не только по позициям ВСУ, но и постоянно терроризировал жителей Авдеевки.


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