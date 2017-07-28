 За прошедшие сутки семеро террористов уничтожены и восемь ранены, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"По оперативным данным за прошедшие сутки потери противника составили 7 боевиков необратимыми и 8 - ранеными. Из них шестеро погибли и трое получили ранения в результате взрыва неустановленного происхождения", - сообщил он.
Как сообщалось ранее, украинские бойцы на шахте "Бутовка" уничтожили танк с российским экипажем, который вел огонь не только по позициям ВСУ, но и постоянно терроризировал жителей Авдеевки.
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