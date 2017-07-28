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 Состояние здоровья журналиста Асеева (Васина), захваченного террористами, серьезно ухудшилось, - Фирсов

асеев васин

Состояние здоровья журналиста Станислава Асеева (Васина), который захвачен в заложники террористами "ДНР", серьезно ухудшилось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший нардеп, лидер украинского движения "Альтернатива" Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"Не хотелось огорчать, но и молчать не могу. У Стаса существенные проблемы со здоровьем. Он очень похудел. Вероятно он подвергался пыткам и именно поэтому, о его аресте сообщили только спустя месяц. Стас никогда не отличался крепким здоровьем, несмотря на то что он не имел вредных привычек и занимался спортом. Пару раз в год сидел на антибиотиках, поскольку его хронический бронхит переходил в воспаление легких. Насколько мне известно, у Стаса нет необходимых медикаментов, а представители МГБ отказываются ему их передать. Также, к Стасу по прежнему не имеют доступа представители международных организаций, которые могли бы получить точное представление о его состоянии здоровья", - сообщил Фирсов.

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Как сообщалось ранее, так называемое "МГБ ДНР" признало, что донецкий журналист Станислав Асеев (Васин) находится в их руках.

28 июля в НСЖУ сообщили, что журналист Станислав Асеев "арестован" и против него открыли "уголовное дело".

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Ну так что не знаете что делать? Нужно чтобы у сепаров и рыгоаналов тоже здоровье резко ухудшилось. АТО мы уже ету фишку знаем с ухудшением здоровья и голодовками, особенно когда разейский диверсант попадет к нам в плен...
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