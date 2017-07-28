 Состояние здоровья журналиста Асеева (Васина), захваченного террористами, серьезно ухудшилось, - Фирсов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший нардеп, лидер украинского движения "Альтернатива" Егор Фирсов на своей странице в Facebook.
"Не хотелось огорчать, но и молчать не могу. У Стаса существенные проблемы со здоровьем. Он очень похудел. Вероятно он подвергался пыткам и именно поэтому, о его аресте сообщили только спустя месяц. Стас никогда не отличался крепким здоровьем, несмотря на то что он не имел вредных привычек и занимался спортом. Пару раз в год сидел на антибиотиках, поскольку его хронический бронхит переходил в воспаление легких. Насколько мне известно, у Стаса нет необходимых медикаментов, а представители МГБ отказываются ему их передать. Также, к Стасу по прежнему не имеют доступа представители международных организаций, которые могли бы получить точное представление о его состоянии здоровья", - сообщил Фирсов.
Как сообщалось ранее, так называемое "МГБ ДНР" признало, что донецкий журналист Станислав Асеев (Васин) находится в их руках.
28 июля в НСЖУ сообщили, что журналист Станислав Асеев "арестован" и против него открыли "уголовное дело".
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