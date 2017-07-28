 Бизнес не против повышения железнодорожных тарифов, однако хочет понимать, куда деваются деньги, - эксперт

Как сообщает "5 канал", главный редактор Центра транспортных стратегий Владислав Решетняк в своем материале на cfts.org.ua проанализировал возможные риски от введения "Укрзализныцей" свободного тарифа за использование вагонов. "Принятие нового постановления об отмене тарифного регулирования вагонной составляющей, проект которой недавно обнародовали, направлено, в первую очередь, на повышение доходов УЗ и снова за чужой счет. Однако и здесь есть нюансы - теоретически доходы должны вырасти, но могут и упасть", - отмечает эксперт.
Как он объясняет, проект приказа "Об утверждении Изменений к Сборнику тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" предусматривает рыночные ставки за использование собственного вагона ПАО "Укрзализныця", предоставленного для перевозки груза в пределах Украины: "иными словами, если по-прежнему плата за вагон устанавливалась сборником тарифов, то сейчас чиновники УЗ смогут сами устанавливать размер платы за вагоны ПАО УЗ. Настораживает тот факт, что в проекте приказа никак не определяются референтные источники для оценки правомочности уровня тарифной ставки - есть ссылка только на статьи 4 и 11 Закона Украины "О ценах и ценообразовании", в которых говорится: "Свободные цены устанавливаются субъектами хозяйствования самостоятельно по согласию сторон на все товары, кроме тех, по которым осуществляется государственное регулирование цен".
Решетняк отмечает: "Тарифная ставка может быть как значительно выше рыночной, так и значительно ниже, в зависимости от согласованных условий, что закладывает большие риски возникновения недобросовестной конкуренции, и как следствие - предвзятости при распределении вагонов, а также коррупции".
Он предлагает для начала запустить в работу автоматизированную систему распределения пустых грузовых вагонов: "Она должна снизить влияние человеческого фактора, а также поможет устранить коррупционную составляющую, о которой говорят игроки рынка. В частности, в своем обращении к вице-премьеру Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, председателю ПАО УЗ Войцеху Балчуну и руководству АМКУ грузоотправители отмечают, что обеспечение одних частных владельцев груза парком полувагонов УЗ не достигает 10%, в то время как другие - обеспечены данным ресурсом более чем на 90%. В таких условиях предоставления полномочий ПАО "Укрзализныця" относительно свободного ценообразования, очевидно, только усугубит проблему коррупции при распределении парка".
Эксперт добавляет: "Кроме того, речь идет о том, что в УЗ нет организационно и финансово выделенного оператора подвижного состава, а значит финансирование программ по расширению / содержанию вагонного парка происходит за счет инфраструктурной составляющей тарифа. В дальнейшем это приведет к дискриминации как грузовладельцев, так и других операторов, которые не имеют такого инструмента финансирования своих расходов".
В итоге он отмечает: "Резюмируя, можно сказать, что бизнес не против повышения тарифов, однако хочет понимать, куда деваются деньги? Кстати, Войцех Балчун как-то говорил о том, что средства от повышения тарифов будут идти на целевой счет, и тратиться все будет исключительно на инфраструктуру и подвижной состав".
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Популярная механика @PopMechanica 5 ч.5 часов назад
Сегодня, 28 июля, во всём мире празднуется День системного администратора. Поздравляем!
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Вообщем инфа для соевой команды. Нормальные люди в это не поверят
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