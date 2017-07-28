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 Экономика
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Все про:тарифы (1478) Укрзализныця (1136)

 Бизнес не против повышения железнодорожных тарифов, однако хочет понимать, куда деваются деньги, - эксперт

В своем материале автор объяснил, как принятие свободного тарифа за пользование вагонами УЗ может повлиять на доходы "Укрзализныци".

Как сообщает "5 канал", главный редактор Центра транспортных стратегий Владислав Решетняк в своем материале на cfts.org.ua проанализировал возможные риски от введения "Укрзализныцей" свободного тарифа за использование вагонов. "Принятие нового постановления об отмене тарифного регулирования вагонной составляющей, проект которой недавно обнародовали, направлено, в первую очередь, на повышение доходов УЗ и снова за чужой счет. Однако и здесь есть нюансы - теоретически доходы должны вырасти, но могут и упасть", - отмечает эксперт.

Как он объясняет, проект приказа "Об утверждении Изменений к Сборнику тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" предусматривает рыночные ставки за использование собственного вагона ПАО "Укрзализныця", предоставленного для перевозки груза в пределах Украины: "иными словами, если по-прежнему плата за вагон устанавливалась сборником тарифов, то сейчас чиновники УЗ смогут сами устанавливать размер платы за вагоны ПАО УЗ. Настораживает тот факт, что в проекте приказа никак не определяются референтные источники для оценки правомочности уровня тарифной ставки - есть ссылка только на статьи 4 и 11 Закона Украины "О ценах и ценообразовании", в которых говорится: "Свободные цены устанавливаются субъектами хозяйствования самостоятельно по согласию сторон на все товары, кроме тех, по которым осуществляется государственное регулирование цен".

Решетняк отмечает: "Тарифная ставка может быть как значительно выше рыночной, так и значительно ниже, в зависимости от согласованных условий, что закладывает большие риски возникновения недобросовестной конкуренции, и как следствие - предвзятости при распределении вагонов, а также коррупции".

Он предлагает для начала запустить в работу автоматизированную систему распределения пустых грузовых вагонов: "Она должна снизить влияние человеческого фактора, а также поможет устранить коррупционную составляющую, о которой говорят игроки рынка. В частности, в своем обращении к вице-премьеру Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, председателю ПАО УЗ Войцеху Балчуну и руководству АМКУ грузоотправители отмечают, что обеспечение одних частных владельцев груза парком полувагонов УЗ не достигает 10%, в то время как другие - обеспечены данным ресурсом более чем на 90%. В таких условиях предоставления полномочий ПАО "Укрзализныця" относительно свободного ценообразования, очевидно, только усугубит проблему коррупции при распределении парка".

Эксперт добавляет: "Кроме того, речь идет о том, что в УЗ нет организационно и финансово выделенного оператора подвижного состава, а значит финансирование программ по расширению / содержанию вагонного парка происходит за счет инфраструктурной составляющей тарифа. В дальнейшем это приведет к дискриминации как грузовладельцев, так и других операторов, которые не имеют такого инструмента финансирования своих расходов".

В итоге он отмечает: "Резюмируя, можно сказать, что бизнес не против повышения тарифов, однако хочет понимать, куда деваются деньги? Кстати, Войцех Балчун как-то говорил о том, что средства от повышения тарифов будут идти на целевой счет, и тратиться все будет исключительно на инфраструктуру и подвижной состав".
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По многочисленным просьбам трудящихся?
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свободный тариф это когда деньги машинисту и проводнику?
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Странный вопрос..если все украинци-беднеют..а богатеет лиш Порошенко..думаю не сложно догадаться-Где деньги Зин?
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І зараз на форумі почнеться фахова дискусія по цьому важливому питанню. Чи ні?
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не в тему

Популярная механика‏ @PopMechanica 5 ч.5 часов назад

Сегодня, 28 июля, во всём мире празднуется День системного администратора. Поздравляем!Бизнес не против повышения железнодорожных тарифов, однако хочет понимать, куда деваются деньги, - эксперт - Цензор.НЕТ 4349
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Системный администратор - имя ругательное...
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Мы не против ? - Я против повышения. И куда деньги деваются,хочу знать не меньше.
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((( и тут написал - молодец - а я забыл - у тебя сдельшина))))
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(( мадам - я с вами мало знаком- вас мама и в школе не учили вежливости с посторонними людьми - только не говорите мне про лес и тяжелое детство)))
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Бизнес совсем оборзел !Видете -ли он желает чего-то- там знать .Давно соевый с сабаковым к вам рейдеров не засылал ?!! Совсем страх потеряли ?
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(((( не ну вы троллота даете - в данном случаи гройсман - а за него шо не платят?))
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Тебе эксперду лучше знать кто и за что платит .У тебя в соевой методичке все четко расписано.
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Хотите я вам расскажу как строилась тарифная политика в переходный период передачи и продажи ж.д. вагонов от собственности РЖД в частные руки? Сейчас почти 100% парка вагонов России в частной собственности. Есть компании с участием Государственного капитала, но это тоже ничего в принципе не меняет. Так вот, когда вагоны были РЖД (государственные) грузоотправитель платил только ставку ж.д. тарифа, которая регулировалась самим перевозчиком (т.е. РЖД). Когда вагоны попали в частную собственность, то соответственно тариф за перевозку уже собственного вагона уменьшился, так как у РЖД исчезли затраты на содержание этого вагона. Но грузоотправитель был вынужден платить ещё теперь и собственнику вагона, так называемую плату за пользование. Которую собственник устанавливает самостоятельно, как частное лицо. И теперь бинго! Рынок быстро всё урегулировал. Если много вагонов и мало груза, то собственник снижает ставку за пользование, а если вагонов дефицит и грузов существенно больше чем свободных вагонов, то ставка за пользование улетает в небеса!
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хм. куди ж діваються гроші, може на розвиток залізниці, підвищення благоустрою та рівня сервісу, нові потяги?
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Бизнес прям умоляет повысить тарифы. Ох уж эти эксперды украинские..
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Первый раз слышу, что бизнес не против какого нибудь повышения!
Вообщем инфа для соевой команды. Нормальные люди в это не поверят
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Это как "народ не против повышения тарифов и налогов" , просто хочет знать ...
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Да, что они как маленькие, можно подумать не знают куда (и кому) деваются деньги!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБизнес не против повышения железнодорожных тарифов, однако хочет понимать, куда деваются деньги, - эксперт
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