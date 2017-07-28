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Все про:запрет (1212) Крым (20227) музыка (719) оккупация (7184) СБУ (14649)

 СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину

фомин

Выступая во Львове музыкант назвал Крым территорией России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, в СБУ объяснили причины решения.

Служба безопасности Украины запретила въезд на три года на территорию страны российскому певцу, экс-солисту группы HI-FI Мите Фомину, который во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest назвал аннексированный Крым российской территорией. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.

"Руководствуясь ч. 1 ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст. 7 Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда на территории нашего государства указанном гражданину РФ сроком на 3 года", - говорится в ответе изданию.

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Наверно они ему дачу строили.
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хай зроблять заборону для всієї помийки без виключень, атикати пальцем: тот і тот, дурня. заборонити поголовно, як скоту
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остались немногие кто поддержал Украину, ради них и не делают
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Зачем эту промокашку ваще пускали?
Цензор,а где тема,что из расеи выдворяют американских дипломатов и забирают дачи???
Моль обидилась))))))
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Почему львовяне не затоптали его тогда ? Сейчас бы не было проблемы с ним вообще.
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Очередной россиянин с Донбасса вернулся домой в цинке
Jul. 28th, 2017 at 1:52 PM

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 4308

Ой, беда, братцы, беда пришла в распрекрасный городок Сосногорск, что в Республике Коми, в россиюшке необъятной! Если быть точнее, то беда не пришла, а её привезли. Прямой доставкой из Донбасса в цинке. И имя этой беде - Александр Шухарев 1986 года рождения, которого отправили проклятые бендеровцы на вечеринку к дидам 26 июля сего года!

Как сообщают родственники Шурика, хоронить "героя" будут завтра, 29 июля, в 11:30, а потому, все желающие могут высказать соболезнование в связи со скоропостижной кончиной асвабадитиля Донбасса.
Что же, очередной россиянин заканчивает свой героический путь по причине переизбытка свинца в организме. Заканчивает на просторах Донбасса, где бушует "гражданская" война... И хочется в очередной раз порассуждать над вопросом, что его заставило переться за тысячи километров от родного дома в чужую страну, но я открыл виды Сосногорска и понял... романтики захотелось Шурику. Ну, вот он её и получил - ежедневную порцию из трёх декалитров лавы и нетрадиционные ласки чертей.
Здобув, йолоп!
СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 6361
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Виктор Супрун. Вылупился 30 сентября, 1969 г. с. Погребище. Винница. Высиран, военный преступник. В ато поскакал в 2014, сразу после майдауна, добровольцем. Промарадерил на Донбассе год, и с награбленным вернулся домой. И все бы хорошо, но 24 июля, 2017 г. накатив стекломоя, решил поиграться с гранатой, и собственно доигрался... закопали 27 июля. Воздух стал чище

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 649
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Андрей Приказчиков. 39 лет. Мелитополь. Каратель, военный преступник, высиран. 27 июля, неожиданно для хероя дала о себе знать отрицательная карма, приобретенная за время карательной операции. Далее действия разворачивались стремительно: инсульт, билет до бандеры, поминки, и 2×1.5 метра земли на пмж.

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 5735
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Носач Иван Петрович. 43 года. с. Скотарево, Черкасская обл. Каратель, военный преступник, снайпер. 27 июля, около с. Водяное, вытянул таки свой счастливый билетик. Получив "поранення не сумiсне с життям", отправился в ад.

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 4376
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Пособник укровермахта сволонтер и злостный майдандыр Билан Виктор, Калуш, буквально сгорел в течении 2 недель от неизвестного недуга. И 22 июля был отправлен к бандере.

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 550
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Максим Иващук, "щука". Днепропетровск, каратель, военный преступник, 11 мотопехотный бат. 24 июля в результате криминальных разборок в кальянной города Днепропетровск был продырявлен прямым выстрелом в пустую голову.

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 2338
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Максим Исаенко, вылупился 1 августа, 1997 года. Харьков. Каратель, военный преступник, 92 омбр. Несмотря на свой юный возраст, вместо получения образования, или возможности работать, был одержим желанием карать, грабить, убивать. С этой целью и отправился в ато. 19 июля в районе Марьинки снайпер ополчения выбил эту дурость из него раз и навсегда...

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 5904
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Интересные факты : 6 декабря 2007 Сосногорск победил в номинации «Лучший город Российской Федерации по экономическим показателям» в категории «Малый город»

Стесняюсь спросить,- а какой же тогда худший?
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Укрокаратель высиран нацист доброволец из банды пидроайдар (затем 95 бригада), Игорь Рябоконь, Винницкая область. Военный преступник. Рассчитывал и далее жить как ни в чем не бывало, но что-то пошло не так и 20 июля каратель окуклился в мучениях.

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 6685
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Пляшко Федор Петрович, 19** г. аборта. Ровненская обл. Активный майдандыр, каратель, военный преступник. Отскакав на майдане, в первых же рядах добровольцем двинул в ато, 3 года марадерил в составе 14 бригалы ОК "захiд". Сегодня, в районе п. Счастье наконец его успокоили.

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 1908
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Чернобай Виктор Владимирович. Вылупился 20 июля, 1983 г. Кременная, Луганская обл. Каратель, военный преступник. 92 омбр. В феврале этого года заключил контракт с дьяволом и пошел убивать своих земляков. Ополченцы в аккурат на день рожденье карателя под Красногоровкой, прислали поздравление, получив которое, Витька от счастья вмер. Херой нашел свою награду.

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 5689
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Тебя, отпрыска козла и пьяного Ивана, чего так пучит то?
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вам в коллекцию :D

Укрокаратель КалабIшка Алексей, Закарпатская область, 128 горно-копытная бригада, 21 июля в районе Горловки нахватался осколков и убыл до бандерки
СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 2987
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Черноконь Олег "спец". 38 лет. Доброволец "Айдар", каратель, военный преступник. Снайпер-инструктор, 72 омбр. Закончил свой бесславный жизненый путь 20 июля, около 10 вечера. В районе ОП шахты "Бутовка" словил пламенный привет от ополчения, и от счастья вмер.

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 7326
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чо то все к 20 июля к бандере поехали)))))))

Укрокаратель Корженюк Михаил, 20 июля из района Красногоровки убыл до бандерки. Не помним, не скорбим, вообще пох

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 8436
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Укрокаратель Тимофеев Илья, Першотравенка (ранее Норильск), 58 бригада, 20 июля порвался шматками от усраинской мины.

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 2719
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вместе с верхним

Укрокаратель Конюша Руслан, Луганск, 58 бригада (ранее пидроайдар), 20 июля порвался шматками от усраинской мины

СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину - Цензор.НЕТ 6997
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Беспризорник
Музыка: Есенин П.
Слова: Чантурия Э.

Я один, я как ветер,
Я пью земную благодать,
А трудный день и под вечер
Светило тоже хочет спать.

Где ты, мой ангел-хранитель,
Возьми, если сможешь, меня к небесам,
Убежал я из дома
Бродить по сказочным мирам.

Я прошу, забери меня, мама,
С улиц городских обратно домой,
Я послушным и правильным стану,
Я хочу домой, а здесь я чужой.
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Я вообще удивляюсь что кому-то может быть интересен как исполнитель этот протухший расеянский педрила. Тем кто приглашает весь этот расеянский нафталин надо вкатить огромный штраф.
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Надо было запретить выезд , чтобы другие уроды не пытались въехать .
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"Смотрите и слушайте, что говорит этот московитс**й нац*к, он олицетворение 86 % т. н. российского народа", - Сеть взорвало видео диалога между адекватной россиянкой и пенсионером относительно Украины
https://ru.1492news.com/news/44682_1501237163
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интересно кому интеренсы новости про российских гомосеков?
ВОТ НОВОСТЬ!

Сабаков еще министр? В смысле еще в Украине?))
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На кацапии составили рейтинг роисских знаменитостей...
Єто таки веселое чтиво, панове!
Среди артистов он выглядит так:
филипп киркоров
григорий лепс
тимати...
Зацените: болгарин, грузин и татаро-еврей, поющий пиндосский рэп...
Алени! Я с вас улыбаюся!...
http://www.rbc.ru/photoreport/27/07/2017/597997b49a79475a3470c389?from=newsfeed
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Ой, тиш бошеш мой, самаво Мицю Фомина забанили! Так вот почему игорек случайный а в простонародьи - изнасилованый младенец, так очело напрягает.
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