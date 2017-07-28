 СБУ запретила въезд в Украину солисту группы HI-FI Фомину

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, в СБУ объяснили причины решения.
Служба безопасности Украины запретила въезд на три года на территорию страны российскому певцу, экс-солисту группы HI-FI Мите Фомину, который во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest назвал аннексированный Крым российской территорией. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.
"Руководствуясь ч. 1 ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст. 7 Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда на территории нашего государства указанном гражданину РФ сроком на 3 года", - говорится в ответе изданию.
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Цензор,а где тема,что из расеи выдворяют американских дипломатов и забирают дачи???
Моль обидилась))))))
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Jul. 28th, 2017 at 1:52 PM
Ой, беда, братцы, беда пришла в распрекрасный городок Сосногорск, что в Республике Коми, в россиюшке необъятной! Если быть точнее, то беда не пришла, а её привезли. Прямой доставкой из Донбасса в цинке. И имя этой беде - Александр Шухарев 1986 года рождения, которого отправили проклятые бендеровцы на вечеринку к дидам 26 июля сего года!
Как сообщают родственники Шурика, хоронить "героя" будут завтра, 29 июля, в 11:30, а потому, все желающие могут высказать соболезнование в связи со скоропостижной кончиной асвабадитиля Донбасса.
Что же, очередной россиянин заканчивает свой героический путь по причине переизбытка свинца в организме. Заканчивает на просторах Донбасса, где бушует "гражданская" война... И хочется в очередной раз порассуждать над вопросом, что его заставило переться за тысячи километров от родного дома в чужую страну, но я открыл виды Сосногорска и понял... романтики захотелось Шурику. Ну, вот он её и получил - ежедневную порцию из трёх декалитров лавы и нетрадиционные ласки чертей.
Здобув, йолоп!
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Стесняюсь спросить,- а какой же тогда худший?
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Укрокаратель КалабIшка Алексей, Закарпатская область, 128 горно-копытная бригада, 21 июля в районе Горловки нахватался осколков и убыл до бандерки
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Укрокаратель Корженюк Михаил, 20 июля из района Красногоровки убыл до бандерки. Не помним, не скорбим, вообще пох
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Укрокаратель Конюша Руслан, Луганск, 58 бригада (ранее пидроайдар), 20 июля порвался шматками от усраинской мины
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Музыка: Есенин П.
Слова: Чантурия Э.
Я один, я как ветер,
Я пью земную благодать,
А трудный день и под вечер
Светило тоже хочет спать.
Где ты, мой ангел-хранитель,
Возьми, если сможешь, меня к небесам,
Убежал я из дома
Бродить по сказочным мирам.
Я прошу, забери меня, мама,
С улиц городских обратно домой,
Я послушным и правильным стану,
Я хочу домой, а здесь я чужой.
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https://ru.1492news.com/news/44682_1501237163
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ВОТ НОВОСТЬ!
Сабаков еще министр? В смысле еще в Украине?))
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Єто таки веселое чтиво, панове!
Среди артистов он выглядит так:
филипп киркоров
григорий лепс
тимати...
Зацените: болгарин, грузин и татаро-еврей, поющий пиндосский рэп...
Алени! Я с вас улыбаюся!...
http://www.rbc.ru/photoreport/27/07/2017/597997b49a79475a3470c389?from=newsfeed
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