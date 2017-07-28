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 Политика Украины
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Все про:антисемитизм (141) Свобода (3037) Тягнибок (1341)

 Мы не являемся антисемитами - ни я, ни "Свобода", - Тягнибок

тягнибок

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил о том, что ни он, ни его политсила не приветствуют антисемитизм.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что ему неизвестно о фактах антисемитских высказываний со стороны его однопартийцев, в частности, глав "Свободы" Фастовского района Юрия Горбинко и Днепра Максима Дорофеева.

"Мы не являемся антисемитами - и я в том числе, и организация. Остальное - это голословные обвинения", - отметил политик, добавив, что в "Свободе" считают "неуместной такую ​​форму политического троллинга со стороны наших однопартийцев".

Подобные высказывания членом "Свободы" Тягнибок считает эмоциональной реакцией на антиукраинские реплики. "Например, цитирую некоего депутата Киевсовета от БПП Гордона: " Всем проголосовавших за проспект Шухевича в Киеве советую назвать следующие проспекты именами Гитлера, Бормана, Геббельса и Геринга. Путин будет доволен! Придурки, сволочи и пидарасы! Да-да, именно пидарасы!", - сказал он.

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"Я бы каждому порекомендовал быть лояльными гражданами украинского государства. И я не хочу выделять, евреев ли евреев. В этом государстве он должен с уважением относиться к этой стране, к культуре этой страны, к ее языку и законам. И в таком случае никаких проблем ни у кого возникать не может просто в принципе", - подытожил Тягнибок.

Полное интервью с Олегом Тягнибоком читайте здесь.

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до корыта хочет тягнибок, дпя достижения цели готов целовать ж ....ую жопу
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ха наверное сегодня быть антипорошенком что и есть анти.. жу-жу...ну вы поняли читайте Ивана Франко ...О Евреях и их проблеме для Украины....
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Куда пойти,куда податься:Кого найти,кому отдаться! Имеется свободная "Свобода"! Ув-вы...
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он не он бросался на людей, идущих голосовать в посольство РФ?
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В Украине глупо быть антисемитом . Эти люди патриоты , успешные бизнесмены , платят достойные зарплаты тем , у кого есть мозги .
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Разъясните пожалуйста, кто платит достойные зарплаты? Антисемиты?
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РПЦ МП и другие печальные клоуны
Мы не являемся антисемитами - ни я, ни "Свобода", - Тягнибок - Цензор.НЕТ 3753

Мы не являемся антисемитами - ни я, ни "Свобода", - Тягнибок - Цензор.НЕТ 3753
Пару дней назад я с трудом узнал свою ленту в ФБ. Она практически вся была забита постами от Саакашвили и, главное - группы его поддержки. Не будучи крупным специалистом в области продвижения постов, мне трудно понять, как такого добилась эта публика, но их поток почти полностью перекрыл всю остальную информацию. Тогда еще Мосийчук не слил информацию о гражданстве, но про Михо лилось из всех щелей.
Понятно, что если меня вообще не интересует, что он (Михо) думает, заявляет или еще что-то, то мне не интересно его навязчивое появление в ленте новостей и уж тем более - сплошной поток о нем. Пришлось принимать меры и все это перекрывать. Чуть позже стало понятно, почему такой всплеск активности.
Эта ситуация странным образом совпала с несколькими событиями, которые потенциально являются фундаментальными. Это - Беларусь, которая может стать либо формальным окончанием экспансии Путина, либо падет под гнетом своей аморфности и станет реальной угрозой уже не только нам. Кроме того, сейчас происходят тектонические подвижки в позиции Европы, в отношении России вообще и ее агрессии, в частности. Ну и, конечно же - стремительно развивающаяся санкционная эпопея в Штатах. Каждый из этих процессов прямо и самым решительным образом касается Украины. Любая информация может оказаться крайне ценной. Но это оказалось не так интересно, как топление за вышедшего в тираж Михо.
Кроме раздражения, эта активность не вызвала ничего. Агрессивное навязывание своей картинки уже работает со знаком минус. Вспомним, как сдулась и ушла в туман «Свобода». Даже ее самые отбитые потуги не смогли вернуть к ней интереса. Потом был Ярош с ПС, а затем и Укроп с Корбаном. Они просто вывалились из контекста важнейших событий и играли в стороне. Их не интересовали действительно важные вещи, а из своих местничковых проблем, они пытались раздуть нечто глобальное.
Для простоты сравнений, возьмем Свободу и то, что осталось от ПС и посмотрим на вчерашний день, который практически положил центральную часть Киева. Откровенно говоря, автор пожалел о том, что зимой 2014 года не снимал вереницы автобусов на Леси, Старонаводницкой и прилегающих улицах. Тогда на разгон Майдана массово завозилось быдло и титушки из Донбасса, Харькова и Крыма. Что они потом творили - уже хорошо известно. Так вот, сейчас произошло некое дежавю. Ровно в тех же местах на Старонаводницкой, точно так же стояли те же самые автобусы, примерно с такими же номерами, но на вид - идентичные «титушковозам». Теперь этот же транспорт привез в Киев «ходаков» РПЦ МП.
Желающие могли потратит полчаса своего времени, чтобы посмотреть на то, что именно делает эта публика у своих автобусов, чтобы понять суть этой массовки. Официально, они приехали на годовщину крещения Руси. Им в голову не приходит, что простая математика и география указывают на то, где эта Русь была, и где ее не было. Московские попы протравили им мозг так, что даже такие просты вещи там не укладываются. То есть, мы имеем дело с экстремистским движением религиозных фанатиков, резко антиукраинской направленности, которые управляются из страны агрессора.
Нам трудно понять, как столичные власти дали добро на перекрытие центра столицы для хождения этой подлой публики. Украина - светское государство и никакие потакания религиозным течениям - недопустимы. Вот такие ходки создают чудовищные неудобства как киевлянам, так и гостям столицы. Чем руководствуются городские власти, потакая этой вакханалии, - нам неведомо. Нам трудно понять и позицию спецслужб, которые допускают в центр столицы публику, которая уже показала свою способность устраивать кровавые шабаши и массовые казни в нескольких десятках метров от парламента, в сотнях метров от Кабмина и в километре от администрации президента. Кто это санкционировал - неизвестно.
Это при том, что украинские анклавы РПЦ МП являются уже готовыми иностранными резидентурами, с развитой сетью подполья, массой фанатиков, ударными группами и самое главное, эта организация сумела сделать то, чего не сделали марионетки Москвы ни в одном из оккупированных регионов, включая Лугандон и Крым. Она обеспечила свое полное самофинансирование. А это значит, что может сидеть как угодно долго и стать ядром путча в любой удобный момент.
При этом, за 3 года попы могли давно определиться с кем они, с РФ (страной агрессором) или с Украиной и судя по всему, они этот выбор сделали. Россия присылает сюда собственных сотрудников в рясе, которые контролируют и направляют нужные Москве процессы. Что характерно, вот эту сволочь мы без проблем пускаем (не певцы же) и наверняка, кому-то даем гражданство. А, собственно, почему? Почему бы всей этой бородатой публике не уехать на Валаам и с радостью петь песню: «Ах ты, мы вышли из яхты…» или в какую-нибудь Оптину Пустошь? Вот пускай там поют анафему Мазепе и долгие лета России и Путину. Почему они это делают у нас? Почему РПЦ МП до сих пор не получила оценку с точки зрения тотальной поддержки терроризма на Донбассе? Почему ей сошел с рук захват храмов КП в Крыму? Почему мы до сих пор слышим смрад этой помойки в Киево-Печерской Лавре?
Но вернемся к нашим джигитам. Вот как-то не были замечены ни ПС, ни Свободы за тем, что они как-то противодействуют этой ущербной массовке. Конечно, можно возразить, что и остальные как-то так вот в Сети повозмущались, но не пошли под Лавру разгонять эту дрянь. Но есть один маленький нюанс. Как только на подобную «ходу» собираются геи и лесбиянки, Свобода и ПС - тут как тут! Находится и время, и желание.
Это просто яркая зарисовка того, как люди пытаются заработать политический вес или известность на совсем никчемных мероприятиях и как они мозолят глаза своей тупой активностью. Удивительно, что прошедший через многое Михо спустился до уровня такой бездари и теперь, потерпев заслуженное фиаско, вонючими интервью убивает уже свое собственное доброе имя. Он самостоятельно, без чье-то поддержки, не научился выигрывать, а теперь показывает, что достойно проигрывать он тоже не умеет. Через месяц его имя уже никто не вспомнит, а кто вспомнит - увидят его последние интервью и поймут, что это уже ничем не удастся смыть. Причем, именно последние вещи он делает самостоятельно, выполняя роль субстанции и вентилятора одновременно.
28th Июль 2017 Мы не являемся антисемитами - ни я, ни "Свобода", - Тягнибок - Цензор.НЕТ 3753 anti-colorados
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пошёл накуй. такой же барыга как пряник только калибром меньше. да и за такой кисляк никто денег не даст.
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Ти вже не відмиєшся, Олеже. Навіть не намагайся.
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олежка пусть любит евреев вместе с махницким, но не у корыта под названием бюджет
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А ты уже отмылся от рошеновского дерьма, убогий? Или питаешься им?
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Та да...Глядя, олежка, на твое лицо, точно признал бы в тебе коренного жителя Хайфы .
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"Мы не антисемиты , но жидов порежем!" - Тягникак .
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не пойму, в какой бок он тянет последнее время. Этот нацик похлеще Ляшка будет.
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У Ляшка шнобель тоже соответсвует.
Иначе он бы не сделал такую карьеру,
и не вякал против Тимошенко безнаказанно.
Она умеет затыкать рты - Щербаня помнят хорошо.
Значит, между Ляшком и Тимошенко - договорняк "о вражде на телекамеру".
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Юля - злопамятная тетка, не стоит забывать. Критиковать мастерица, а чтобы что-нибудь конкретно предложить никакого толку от БЮТ
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Ой Тягныбакс, ты лучше расскажи как своих бросаешь, по старому кацапскому обычаю "уволились год назад"
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это как?
типа жидобандеровцы?
и вашим и нашим?
интересно Степан Андреевеч это бы точно одобрил?)
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Всем врагам хотелось бы видеть националистов ,антисимитами. А оно вон как ))
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Вот-вот, когда надо подставить Украину,

выставить ее страной, де процветает антисемитизм - провокатор Тягнибок
и провокатор Мирошниченко тут как тут.
Чтобы не слишком выделялись ФАКТЫ, а именно:
все министры в нынешнем и прошлых кабминах Украине - евреи,
все премьеры - евреи, все президенты - этнические евреи с украинскими фамилиями.
Хотя нет, был премьер Ехануров - значит, премьеры евреи были не все.
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Фротман, Фарион, Мохник, Мирный, Ильенко, Мирошниченко - это кто, славяне ?
Верхушка "Свободы" - это одна этника, а рядовые члены - другая.
Рядовые члены слушают пламенные лозунги "керманычив" , и думают, что это от души.
А керманычи делают то, что надо кремлю и тем, кто им платит..
Надо шествие с факелами - их у нас есть, надо быть заснятыми с рукой, поднятой в
гитлеровском приветствии - Тягнибок позирует перед телекамерами как заправская модель.
Рядовые члены "Свободы" пока не поняли, что в поступках и решениях верхушки
ничего случайного нет.
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"Славяне" - что это за хрень? или это хуже редьки? словоблудие ватников, оккупантов и врагов Украниы... фальшивая нота из кремлевской балалайки... В Украине мы УКРАИНЦЫ и никакие там не славяне на угоду пуйлу и его империи.....
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Центр Визенталя не в состоянии хорошенько рассмотреть физиономию Тягнибока-Фротмана?
Или не хочет ?
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ти переплутало педрило... Добрі козаки навколо гамна не збираються, а серед Небесної Сотні з усіх партій маже нікого нема, крім свободівців.
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Тогда скажи, Татотаке, что полезного сделали свободовцы.

Может, издают солидную толстую газету для украинских интеллектуалов ?
Может, создали фонд для поддержания украинской культуры ?
Может, помогают талантливым ученым ?
Что конкретного, кроме политической возни и провокаций ?
В Небесной Сотне погибали рядовые члены, а посылали их на смерть - нерядовые.
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посилають таких як ти... і далеко. А свободівці довели, що їм не шкода свого життя за Україну. Звісно вам кацапам страшно і хочеться, щоб такої організації не було.
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Антисемитами нет но полезными идиотами кремля да..
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пуй накаже і алЄшка стане хоч антібушменом, шоу го он!
Ви лиш погляньте, як цю путінську cyчьку Цензор рекламує: 4-5 публікацій на тиждень!
Алєшка- знову звізда! Звіздьонка Пупса...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не являемся антисемитами - ни я, ни "Свобода", - Тягнибок
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