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 Политика Украины, Экономика
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 Порошенко подписал закон об обязательном учете тепловой энергии и водоснабжения

закон порошенко законопроект указ подпись подписание одобрение утверждение

Президент Украины подписал Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который определяет правовые, экономические и организационные основы обеспечения коммерческого, в том числе распределительного, учета услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

Этим Законом вводится обязательный учет тепла и воды. Благодаря учету население будет платить только за потребленные ресурсы. Введение норм этого Закона позволит контролировать эффективность реализации мероприятий по энергоэффективности. Все это должно способствовать уменьшению затрат потребителей на оплату коммунальных услуг.

Нормами Закона определен порядок оснащения зданий и отдельных помещений узлами коммерческого учета, их обслуживание, замены и абонентского учета, особенности снятия показаний узлов учета и соответствующего распределения объема потребленных коммунальных услуг, организационно-правовые основы формирования счетов на оплату коммунальных услуг.

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Реализация Закона позволит повысить эффективность функционирования сфер теплоснабжения и централизованного водоснабжения, создать стимулы рационального использования водных и энергетических ресурсов, а также будет способствовать налаживанию взаимовыгодных отношений между потребителями и субъектами хозяйствования, предоставляющих соответствующие услуги.

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По оценкам экспертной среды, принятие закона позволит снизить на три четверти объем неучтенных расходов воды во внутридомовых системах и сократить потребление тепловой энергии в течение 1-3 лет в среднем на 15-20%, что, в свою очередь, будет способствовать уменьшению потребления газа и сокращению выбросов парниковых газов.

Закон разработан с целью имплементации ряда статей Директивы 2012/27 / ЕС об энергетической эффективности. Это выполнения взятых Украиной обязательств перед Европейским Союзом.

Напоминаем, в бюджете на 2017 год предусмотрено 40 млрд грн на субсидии населению для оплаты услуг ЖКХ. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что на субсидии в 2017 году может потребоваться около 52 млрд грн.
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только меня одного интересует, где европейцы за которых майдан стоял, почему они еще не пришли и все восстановили, а мы получали европейские пенсии и зарплаты?
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к тебе в США европейцы должны придти и восстановить...?
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ага, а ще ми минулої зими без сруського газу замерзли, і "отбиралі хлеб у голубєй"
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А когда эта залупа подпишет закон чтоб рабовладельцев обязать зарплаты европейские платить в целях имплементации?
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А счётчики тепла в каждую квартиру это тоже потребитель должен оплачивать, в совковых квартирах по нескольку стояков, счётчик на каждую батарею? За чей счёт сей банкет?
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Раньше обходчики слесаря и контролёры контролировали,обходами,осмотрами домов,а сейчас в связи с укрупнениями и нововведениями всё пущено на самотёк.Если нет контроля,то указами можно известное место подтирать....
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Что-то не совсем понятно про энергоэффективность. Будут ли поставщики уменьшать потери при транспортировке или просто потребитель их будет оплачивать за счёт увеличенной на потери стоимость?
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последнее. счетчики можно БУДЕТ выкинуть, будем платить по домовому счетчику "на всех" . потери поставщика услуг перенесли на плечи потребителей. ПОД ЭТУ ДУДКУ ПРОТЯНУТ ЗАКОН ОБ ТЕПЛОВОМ АУДИТЕ ДОМОВ...
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протянут... Без участия единственного источника власти в Украине?
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да легко! они обобрали до нитки единственный источник власти в Украине, а источник промолчал...
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В Польше недавно (судебная реформа), регулярные сообщения из Франции - выходят не против выбранной власти, а против принятия каких-то законов или в поддержку иных. Майдан 2013-2014 гг начинался именно по-европейски и даже когда Янукович превратился в убийцу тоже всё было по-европейски, потому цивилизованный мир и поддержал его.
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Почему цены на тепло начали расти в разы на дешевом европейском газе?
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если бы мне кто-нибудь объяснил, как при наличии общего счетчика на тепло в многоквартирном доме, я лично могу повлиять на уменьшение потребления тепла и при этом платить меньше...
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А НИКАК!!!!

СВИДЕТЕЛИ СЕКТЫ ПОКРАЩЕННЯ ШАС РАССКАЖУТ, КАК ЭТО АФИГЕННО В ДАЛЛЛЛЛЕКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ...
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Наоборот будет увеличение ! Сосед увидев что вы открыли форточку зимой откроет тоже !
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первое что приходит на ум - (повлиять лично) - прилепить бериллиевый магнит к механическому счётчику ) либо отписаться от рассылки Ахметовых, вырезав часть труб - сложный вариант, требующий согласие стояка )).
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Благодаря учету население будет платить только за потребленные ресурсы. Источник: https://censor.net.ua/n449499
А также за содержание приборов учета - приобретение,установку,поверку,ремонт. Двойной эффект - тепла и воды будет меньше - плата больше. Большевики не ставили в каждой квартире счетчик и для того, чтобы как-то снизить себестоимость,потому, что тогда она ложилась на государство. Теперь квартировладельца можно легко заставить содержать парк всевозможных приборов учета - электричество,вода,газ,тепло,воздух,солнечный свет и т.д.
А куда он,скотина,денется? Я прям вижу ,как еще шире улыбка Гройсмана...
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Большевики не ставили в каждой квартире счетчик и для того, чтобы как-то снизить себестоимость

_________________
повір, більшовики їх не ставили зовсім з іншої причини)))
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Морда уже как у покойного Гайдара, не к ночи будь сказано.
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Вот скажите мне идиоту.Вот страна, я в ней родился,дед защищал,воевал,бабушка восстанавливала все,от заводов,Днепрогесов и шахт.И не хрена не имеет в свои 90 лет это как?Дальше богатсва страны пренадлежат народу.Я правильно понимаю?Ну в конституции,так же прописано.А почему кто то этими богатсвами пользуется?И не кто то,а приблеженные к власти,а народ пенсионеры последние крохи на лекарства и на хлеб тратят.Ну это что бля правильно?Ну может хватить воровать?А.Ну заебло уже весь ваш показушный пиар.Может пора о стариках подумать. И о будущем поколение.почему же в Европе старики живут дольше и не выживают?Нет я не идиот,идот кто вот таких упырей приводит во власть.Ладно больше не буду комментировать,зла не хватает.
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Счётчик на дом это как средняя температура по больнице у одного форточка открыта всю зиму, другой сосед типа утеплился а платят одинаково, тоже самое и с водой у кого то кран течёт, у кого то понос смывает сортир, а кто то экономит а платят все одинаково) кто ванну принимает 3 раза в день, а кто то раз под душем помылся.
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Листівки з гаслами «Диктаторській країні - НІ», «Петро, не будь Чаушеску», «Олігархічним династіям стоп» з'явилися у п'ятницю, 28 липня, на вітринах магазину Roshen, що на пл. Галицькій у Львові. Також активісти залишили на тротуарі напис «Срав пес на БПП»
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И главное - все ж для нашего блага. В цене услуг было заложено установка счетчиков по квартирам. А теперь только для нас, только не подумайте, что для монополистов , счетчик на весь дом. А вы там хоть поубивайте друг друга. Это в других государствах принимаются законы для людей. У нас давно только в интересах "хазяев жизни".
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Смотрю почему то мой пост удален, ахтунг лживый, читайте внимательно статью 10 закона пункт 3 подпункт 4. Никто из имеющих приборы учета за других платить не будет, но это ни стране юа ни цензору не нужно - главное ахтунг, зрада.
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Почему то уверен,бедные будут экономить,а Барыги транжирить,и считать свои боблосики офшорные!
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І як це позначиться на тарифах на тепло? Втрати тепла на магістралях компенсують за рахунок споживачів, чи може утеплять труби?
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Если будут домовые счетчики, то платить прийдется по своему квартирному+ разбросают на всех разницу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон об обязательном учете тепловой энергии и водоснабжения
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