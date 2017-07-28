 Порошенко подписал закон об обязательном учете тепловой энергии и водоснабжения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.
Этим Законом вводится обязательный учет тепла и воды. Благодаря учету население будет платить только за потребленные ресурсы. Введение норм этого Закона позволит контролировать эффективность реализации мероприятий по энергоэффективности. Все это должно способствовать уменьшению затрат потребителей на оплату коммунальных услуг.
Нормами Закона определен порядок оснащения зданий и отдельных помещений узлами коммерческого учета, их обслуживание, замены и абонентского учета, особенности снятия показаний узлов учета и соответствующего распределения объема потребленных коммунальных услуг, организационно-правовые основы формирования счетов на оплату коммунальных услуг.
Реализация Закона позволит повысить эффективность функционирования сфер теплоснабжения и централизованного водоснабжения, создать стимулы рационального использования водных и энергетических ресурсов, а также будет способствовать налаживанию взаимовыгодных отношений между потребителями и субъектами хозяйствования, предоставляющих соответствующие услуги.
По оценкам экспертной среды, принятие закона позволит снизить на три четверти объем неучтенных расходов воды во внутридомовых системах и сократить потребление тепловой энергии в течение 1-3 лет в среднем на 15-20%, что, в свою очередь, будет способствовать уменьшению потребления газа и сокращению выбросов парниковых газов.
Закон разработан с целью имплементации ряда статей Директивы 2012/27 / ЕС об энергетической эффективности. Это выполнения взятых Украиной обязательств перед Европейским Союзом.
Напоминаем, в бюджете на 2017 год предусмотрено 40 млрд грн на субсидии населению для оплаты услуг ЖКХ. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что на субсидии в 2017 году может потребоваться около 52 млрд грн.
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СВИДЕТЕЛИ СЕКТЫ ПОКРАЩЕННЯ ШАС РАССКАЖУТ, КАК ЭТО АФИГЕННО В ДАЛЛЛЛЛЕКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ...
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А также за содержание приборов учета - приобретение,установку,поверку,ремонт. Двойной эффект - тепла и воды будет меньше - плата больше. Большевики не ставили в каждой квартире счетчик и для того, чтобы как-то снизить себестоимость,потому, что тогда она ложилась на государство. Теперь квартировладельца можно легко заставить содержать парк всевозможных приборов учета - электричество,вода,газ,тепло,воздух,солнечный свет и т.д.
А куда он,скотина,денется? Я прям вижу ,как еще шире улыбка Гройсмана...
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повір, більшовики їх не ставили зовсім з іншої причини)))
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