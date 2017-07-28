 Глав госкомпаний будут выбирать тайным голосованием 9 министров с учетом мнения представителей международных финорганизаций, - Кубив

"Мы максимально сократили влияние человеческого фактора: с осени кандидатуры одобряются большинством голосов 9 министров, с учетом совещательного голоса 8 представителей МФО, международных экспертов по вопросам корпоративного управления. Это снижает риск кадровой ошибки и помогает нам нейтрализовать возможное политическое влияние заинтересованного министра", - сказал Кубив.
Отмечается также, что отныне решения Комитета будут приниматься тайным голосованием, чтобы свести к нулю политическое влияние его членов. В то же время, представители международных организаций представят свое особое мнение правительства, которое принимает окончательное решение о назначении или не назначении.
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А еще хуйлу надо запретить чиновникам и их детям находится в США и все граждан россии вернуть в зад)))
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На лад их дело не пойдёт!" (С)
А те, що сказав Кубів, лише підтверджує, що це не КабМін професіоналів, а звичайна для України політична годівничка.
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А думалось... проффесионализм, обученность, опыт, желание, патриотизм....
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