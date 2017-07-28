 Глав госкомпаний будут выбирать тайным голосованием 9 министров с учетом мнения представителей международных финорганизаций, - Кубив





" Об этом заявил первый вице-премьер Степан Кубив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минэкономразвития и торговли в Facebook.

Мы максимально сократили влияние человеческого фактора: с осени кандидатуры одобряются большинством голосов 9 министров, с учетом совещательного голоса 8 представителей МФО, международных экспертов по вопросам корпоративного управления. Это снижает риск кадровой ошибки и помогает нам нейтрализовать возможное политическое влияние заинтересованного министра", - сказал Кубив.

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