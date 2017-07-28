EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины, Экономика
  550  19
Все про:Кабмин (10424) назначение (1353) Минэкономразвития (434) Кубив (118)

 Глав госкомпаний будут выбирать тайным голосованием 9 министров с учетом мнения представителей международных финорганизаций, - Кубив

кубив

Глав госкомпаний с осени будет выбирать комитет в составе девяти министров с учетом совещательного голоса восьми представителей международных финансовых организаций, международных экспертов по вопросам корпоративного управления.

Об этом заявил первый вице-премьер Степан Кубив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минэкономразвития и торговли в Facebook.

"Мы максимально сократили влияние человеческого фактора: с осени кандидатуры одобряются большинством голосов 9 министров, с учетом совещательного голоса 8 представителей МФО, международных экспертов по вопросам корпоративного управления. Это снижает риск кадровой ошибки и помогает нам нейтрализовать возможное политическое влияние заинтересованного министра", - сказал Кубив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил новый проект закона о приватизации

Отмечается также, что отныне решения Комитета будут приниматься тайным голосованием, чтобы свести к нулю политическое влияние его членов. В то же время, представители международных организаций представят свое особое мнение правительства, которое принимает окончательное решение о назначении или не назначении.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ті тупой руский дибил - ахендовский не министр
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нююю, поганяло "Бывалый" само за себе каже...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почти так..комитет будет заседать на Банковой.(что бы не бегать далеко за согласованиями)..до вечера..а потом будет обмывать назначения до утра в ресторанах..Этот цирк..уже надоел..скорее бы он с Порошенком уже нажравшись уехал..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В ответ на санкции США, Россия забирает дачу у американского посольства. Решение вступает в силу с 1 августа.
А еще хуйлу надо запретить чиновникам и их детям находится в США и все граждан россии вернуть в зад)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему ни на открытых конкурсах и также открыто избираемых коммисиях?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Когда в товарищах согласья нет-
На лад их дело не пойдёт!" (С)
А те, що сказав Кубів, лише підтверджує, що це не КабМін професіоналів, а звичайна для України політична годівничка.
 показать весь комментарий
Ответить
 


А думалось... проффесионализм, обученность, опыт, желание, патриотизм....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о закрутил: "будут выбирать тайным голосованием", но "с учетом мнения представителей международных финорганизаций"...отбухтел на всю катушку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Деньги закончились у министров)....Тайное голосование в Украине))).Ето анекдот такой?...Будут нести за должность деньги каждому министру....и все "тайное " станет ЯВНИМ))).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вместо борьбы с коррупцией, эти Бендеры недоделанные придумывают все новые, изощренные ее формы.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлав госкомпаний будут выбирать тайным голосованием 9 министров с учетом мнения представителей международных финорганизаций, - Кубив
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти