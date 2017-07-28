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 С начала года на Донбассе погибли 59 мирных жителей, - ОБСЕ

обсе

Общее количество пострадавших среди гражданского населения на Донбассе с начала 2017 года составляет 330 человек, из которых 59 - со смертельным исходом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 28 июля.

"Случаи насилия за период с 10 до 25 июля привели к жертвам среди гражданского населения, среди которых трое погибших и одиннадцать раненых. Это увеличило общее количество подтвержденных Миссией жертв среди мирного населения за 2017 год до 330, 59 из которых - со смертельными последствиями", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации, зафиксированное за период из 10 до 16 июля количество случаев применения вооружения, которое должно было быть отведено (481 случай), более чем в два раза превысило этот показатель за предыдущую неделю (157 случаев).

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В ОБСЕ констатируют, что ситуация на востоке Украины оставалась напряженной, наблюдатели Миссии констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в течение двух последних недель. По большей мере случаи насилия сосредоточивались вокруг пяти районов: треугольника Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт; района к югу от Мариуполя; к юго-западу, югу и юго-востоку от Светлодарска; на западном, юго-западном и северном пригородах Горловки и в районе Попасной - Первомайска.

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