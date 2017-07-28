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 Террористы "ДНР" признались, что захватили журналиста Асеева (Васина), - Союз журналистов России

Журналист Станислав Асеев взят в заложники и против него открыли "уголовное дело" террористы "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира к председателю Национального союза журналистов Украины Сергею Томиленко, - сообщает НСЖУ.

"После завершения последней встречи под эгидой ОБСЕ (19-20 июня), на которой было принято совместное заявление о судьбе журналиста Асеева С.В., мы использовали все возможности, которые у нас есть для выяснения ситуации с его местонахождением", - отмечает Тимур Шафир.

"По информации, которую в Москву направило "министерство иностранных дел ДНР", Станислава Асеева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных "уголовным кодексом ДНР", а ход следствия контролируется "генеральной прокуратурой ДНР", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, так называемое "МГБ ДНР" признало, что донецкий журналист Станислав Асеев (Васин) находится в их руках. 20 июня главами журналистских союзов Украины и России было сделано совместное заявление с призывом к скорейшему выяснения судьбы украинского журналиста Станислава Асеева, который исчез в Донецке в июне. Документ был подписан во время конференции ОБСЕ в Вене.

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И кто же это позволяет террористам разгуливать и творить беспредел на святой Украинской земле ...
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От чого його туди понесло? Хай там посидить і трохи над цим порозмірковує.
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Ну так это традиция у "антифашистов". Сначала СССР дружил с нацистами и они вместе напали на Польшу, потом СССР напал на Финляндию, потом они поссорились и СССР объявил немцев фашистами (стеснялись признаться своему народу, что воюют с социалистами).
А после войны СССР уничтожил Еврейский антифашистский комитет и поссорился со странами антигитлеровской коалиции.
Вот такой антифашизм, панимашь...
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Сегодня документ о новых санкциях против россии ушел на подпись Трампу в белый дом. Если он в течении 10 дней его не подпишет, закон автоматически вступит в силу на 11 день. Трамп не в силах его остановить, против он или нет.
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Согласно документу о санкциях. Ни Трамп, ни какой то другой президент США не могут отменить его действие без разрешение конгресса. Единственное что президент США может это вносить предложение в конгресс о снятии этих санкций с Российской Федерации.
Основные требование в этом документе касательно Украины
-вернуть Крымский полуостров Украине;
-убрать свои войска и наемников с Донбасса и восстановить контроль со стороны РФ границы с Украиной на состояние начала конфликта;
-обеспечить Украине суверенитет;

Всего список санкций против Российской Федерации расписан на 98 страниц
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По крайней мере, в случае неподписания, это выявит его позу по отношению к Хуйлу...
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Что Сущенко, что Панов, что этот Асеев (он же Васин): ведь сознательно ехали в Мордор - хуле теперь причитать? Риски не просчитывали? Может, другие призадумаются?
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Агеев тем временем в камуфляже мирно срал в кустах и никого не трогал .
ВСУ тихонько подошли к кустам , где агеев выдавливал из себя рюцкий мир . Комбат с Тернополя тихонько похлопал по плечу засранца и сказал : - ану скажи паляниця !-
Услышав эти слова ,рюцкий мальчик наложил такую кучу,что бурятскому скульптору хватит минимум на 3 коней .
ВСУ запаковали бедного невинного оккупантика и сдали в сбУ .
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Короче, ВСУ настолько крутые , что после случая с агеевым немытые ходят срать на Донбассе минимум парами : пока один ихтамсдох какает, второй охраняет засранца .
Мораль: оккупанты,срите дома,в рф. В Украине вам не рады
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Да и в лифтах они тоже не срут. Даже не заходят в него. Правда, при прохождении вблизи лифта они все-таки обсираются.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы "ДНР" признались, что захватили журналиста Асеева (Васина), - Союз журналистов России
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