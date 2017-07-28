 Террористы "ДНР" признались, что захватили журналиста Асеева (Васина), - Союз журналистов России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира к председателю Национального союза журналистов Украины Сергею Томиленко, - сообщает НСЖУ.
"После завершения последней встречи под эгидой ОБСЕ (19-20 июня), на которой было принято совместное заявление о судьбе журналиста Асеева С.В., мы использовали все возможности, которые у нас есть для выяснения ситуации с его местонахождением", - отмечает Тимур Шафир.
"По информации, которую в Москву направило "министерство иностранных дел ДНР", Станислава Асеева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных "уголовным кодексом ДНР", а ход следствия контролируется "генеральной прокуратурой ДНР", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, так называемое "МГБ ДНР" признало, что донецкий журналист Станислав Асеев (Васин) находится в их руках. 20 июня главами журналистских союзов Украины и России было сделано совместное заявление с призывом к скорейшему выяснения судьбы украинского журналиста Станислава Асеева, который исчез в Донецке в июне. Документ был подписан во время конференции ОБСЕ в Вене.
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А после войны СССР уничтожил Еврейский антифашистский комитет и поссорился со странами антигитлеровской коалиции.
Вот такой антифашизм, панимашь...
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Основные требование в этом документе касательно Украины
-вернуть Крымский полуостров Украине;
-убрать свои войска и наемников с Донбасса и восстановить контроль со стороны РФ границы с Украиной на состояние начала конфликта;
-обеспечить Украине суверенитет;
Всего список санкций против Российской Федерации расписан на 98 страниц
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ВСУ тихонько подошли к кустам , где агеев выдавливал из себя рюцкий мир . Комбат с Тернополя тихонько похлопал по плечу засранца и сказал : - ану скажи паляниця !-
Услышав эти слова ,рюцкий мальчик наложил такую кучу,что бурятскому скульптору хватит минимум на 3 коней .
ВСУ запаковали бедного невинного оккупантика и сдали в сбУ .
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Мораль: оккупанты,срите дома,в рф. В Украине вам не рады
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