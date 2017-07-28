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Все про:интернет (1495) Россия (71590) цензура (1186)

 За пять лет в России заблокированы 275 тысяч интернет-ресурсов

интернет хакеры компьютер взлом вирус кибератаки

Согласно статистике, опубликованной в пятницу в РФ, доступ примерно к 100 тысячам из них был закрыт решением суда.

Основными причинами блокировки названы пропаганда наркотиков, азартные игры, распространение детской порнографии и призывы к самоубийству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии. При этом в ведомстве подчеркнули, что значительная часть блокировок была связана с социальными сетями.

178 тысяч адресов были, напротив, исключены из реестра Роскомнадзора после удаления "запрещенной информации".

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Федеральный закон об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией был подписан президентом России Владимиром Путиным пять лет назад. За время его действия надзорное ведомство неоднократно подвергалось критике сторонников свободного распространения информации в интернете.

За последние годы Роскомнадзор также неоднократно блокировал сайты некоммерческих организаций и интернет-изданий, а также мессенджеры, социальную сеть LinkedIn и несколько крупнейших российских торрент-трекеров.
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Як говорив Ерік Картман , щоб виграти суперечку ,потрібно опонента втпити в багнюці)))
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У Шария багна шестиосная вагон-цистерна, бидон и еще кружечка
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Так шо петя идёт по росейскому пути ,хотя оно и не мудрено ,будучи агентом КГБ-ФСБ ,он по другому ходить не может ....
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МалоВатно будет!!! Поднатужтесь, парашнички, дайош чЕБУРАШКУ каждому!!! Уррря,
товарисчи, Уррря!!!!
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Да как то по ..уй,пусть хоть при лучинах сидят,а заместо интернета и телека агитплощадки ,агит поезда и так далее как при совке.Стена метров 50 высотой по периметру и и ни каких ворт,даже маленкой калитки что бы небыло,сплошной монолит.
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За які б гарні справа не брався би дурень- все одно дурня вийде.
Так, інтернет-простір треба чистити від деяких сайтів, та в рашці все одно з цього зроблять інструмент для підтримки диктатури хУЙЛА.
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censor.net.ua v RU uzhe 3 goda zablokirovan ! Tolko grjobanij korrespondent . net rabotaet !
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Корреспондент и ресурсы Бигмира в руках бывших регионалов - пособников кремля.
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ООО а через наших чиновников, сколько предприятий наших своих конкурентов они заблокировали!!! Ох ххох, ну просто, блядь столько бабла потеряли наши бизнес, а их заработал, компенсировали потери от санкций они.
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СкотоКозломордия установит Интернет-траффик с Сев. Кореей.
Уря - Уря, козломордое быдло!!!
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Так в северной корее компьютеры даже в розетку не включены,а приемники на доске нарисованы.Даеш рососии подобное,ну только черная говорящяя тарелка на стене.
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хай блокують хоч увесь ін тернет, нам по бубну, до нас хай не пруться з немитими рилами, зі своїм примушуванням до любові і ласки, зі своєю зброєю та іхтамнєтами, обридли вже огидні свині, а від іплішша вови Хуйла токсікоз починається
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А чего все радуются? Мы движемся в том же направлении. Путин начал со сми. Петя тоже. Про шустека уже все забыли? Путин убрал Немцова. Петя убрал Саакашвили, только более гуманным образом. Но вектор действия одинаковый у обоих.
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Но у нас есть шанс,мы ,сремся,кто за педро,кто за михо,кто то люлю кохае,кто за садового или гриценко.Мы хоть пытаемся перебирать,а там ,за дело великого хутина будь готов,и почти ве орут всегда готов.Вот и разница,что жопень в стране 26 лет,но мы пытаемся что то изменить и сами измениться,а за поребриком тхое вязкое болото.
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А Барыга уже скільки заблокував за три роки????????????
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В раисси все через жопу: запрещена пропаганда войны и насилия, а Секелев-тв с экранов грозится радиоактивным пеплом. Запрещено наемничество, а сами прославляют убийц и наемников приехавших воевать из рф на Донбасс. Запрещают у себя анонимайзеры, а для других рассказывают как обойти любые запреты с помощью анонимайзеров.
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а чему удивляться - у них просто вместо головы жопа
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"За пять лет в России заблокированы 275 тысяч интернет-ресурсов" - блокировку легко обойти, а Порошенко выгнал Шустера, за которого до выборов готов был жизнь отдать.
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"За пять лет в России заблокированы 275 тысяч интернет-ресурсов" - блокировку легко обойти

Да и кастрированным вполне жить можно.
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Пора и у нас в УКраине что уже закрывать а то слишком много крыс пропутинских антиукраинских завелось -аж противно стало читать и все срут и срут а есть такие которые думают не хрена не делая что завтра для него медовая жизнь должна наступить и им все плохо.
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А учитывая что блочат они по айпишнику, а на айпишнике висит зачастую много сайтов, то сопутствующую блокировку получили ещё миллионы других
https://reestr.rublacklist.net/visual

Общее число заблокированных интернет-ресурсов за всё время
7 549 614
Семь с половиной МИЛЛИОНОВ!!!
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Это не секрет. Дутая сенсация.
Цитата:
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"В декабре 2010 года стало известно, что Министерство обороны РФ приняло Iveco LMV на снабжение российской армии и выделило около 30 млрд рублей на приобретение 1775 машин в течение 2010-2016 гг. При этом, сборка машин (под маркой «Рысь») должна была проходить на территории России[8]. По словам первого замминистра обороны РФ Владимира Поповкина, по сути это будет «отверточная сборка».
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главное что собирать будут не геи , еще и святой водой покропят
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗа пять лет в России заблокированы 275 тысяч интернет-ресурсов
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