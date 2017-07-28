 За пять лет в России заблокированы 275 тысяч интернет-ресурсов

Основными причинами блокировки названы пропаганда наркотиков, азартные игры, распространение детской порнографии и призывы к самоубийству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии. При этом в ведомстве подчеркнули, что значительная часть блокировок была связана с социальными сетями.
178 тысяч адресов были, напротив, исключены из реестра Роскомнадзора после удаления "запрещенной информации".
Федеральный закон об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией был подписан президентом России Владимиром Путиным пять лет назад. За время его действия надзорное ведомство неоднократно подвергалось критике сторонников свободного распространения информации в интернете.
За последние годы Роскомнадзор также неоднократно блокировал сайты некоммерческих организаций и интернет-изданий, а также мессенджеры, социальную сеть LinkedIn и несколько крупнейших российских торрент-трекеров.
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товарисчи, Уррря!!!!
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Так, інтернет-простір треба чистити від деяких сайтів, та в рашці все одно з цього зроблять інструмент для підтримки диктатури хУЙЛА.
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Уря - Уря, козломордое быдло!!!
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Да и кастрированным вполне жить можно.
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https://reestr.rublacklist.net/visual
Общее число заблокированных интернет-ресурсов за всё время
7 549 614
Семь с половиной МИЛЛИОНОВ!!!
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Цитата:
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"В декабре 2010 года стало известно, что Министерство обороны РФ приняло Iveco LMV на снабжение российской армии и выделило около 30 млрд рублей на приобретение 1775 машин в течение 2010-2016 гг. При этом, сборка машин (под маркой «Рысь») должна была проходить на территории России[8]. По словам первого замминистра обороны РФ Владимира Поповкина, по сути это будет «отверточная сборка».
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