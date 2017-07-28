 Туркомплекс "Сияние Карпат", где отравились 36 человек, в том числе иностранцы, временно закрыли

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы.
"По состоянию на 27.07.2017р. количество пострадавших от острой кишечной инфекцией в туристическом комплексе "Сияние Карпат" с. Красноилье, Верховинского района Ивано-Франковской области составляет 36 человек, в том числе - 30 детей; из больницы выписаны 30 человек, из них - 24 ребенка", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по результатам обследований данного заведения, проведенных специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов, вероятно обусловили возникновение вспышки.
Госпродпотребслужбой приняты адекватные ситуации меры реагирования, а именно:
- вынесено распоряжение о временном приостановлении деятельности заведения с представлением соответствующего заявления в суд;
- составлен протокол о правонарушении в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и санитарного законодательства;
- направлены материалы в ГУ Национальной полиции о возбуждении уголовного дела.
"Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается", - добавили в ведомстве.
Напомним, 25 июля сообщалось, что 13 человек, в том числе 11 иностранцев попали в больницу с пищевым отравлением. Все отравившиеся отдыхали в оздоровительном заведении "Сияние Карпат" в с. Красноилье Верховинского района.
Позже количество отравившихся возросло до 34 человек.
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Отравление детей в бердянском санатории: обнаружены патогенные микроорганизмы, зафиксированы нарушения санитарного режима(18)
На базе, где отравились люди в Прикарпатье, обнаружены серьезные нарушения(10)
Количество отравившихся на Ивано-Франковщине отдыхающих возросло до 34 человек, из них 25 - иностранцы, - ОГА(28)
Количество пострадавших от отравления на Прикарпатье увеличилось до 16. Открыто уголовное дело, - Нацполиция(7)
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В оккупированном Донецке десятки малышей от шести месяцев до 1,5 лет отравились "гуманитаркой" из РФ, - ИС(36)
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Мне кажется, это зависит далеко не от цены моющих средств и не от штрафов, а от людей.
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как ниже новостью кацапозасланцы писали.
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Из-за ликвидации СЭС украинцы стали чаще травиться
После ликвидации СЭС пищевых отравлений стало больше на четверть
Ликвидация СЭС - Инициатива Минздрава
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...Буквально позавчера беседовал с украинским пареньком, работавшим раньше в Макдональдсе в Варшаве, а теперь подрабатывающего на фирме. Думаю, здесь он не задержится - опаздывает часто.
Он учится в Польше и ненавидит поляков. Рассказывал мне, что в польском Макдональдсе, где он работал - РАБСТВО!!! Там каждые два часа (подумать только!) подаётся сигнал, и персонал дожен ИДТИ МЫТЬ РУКИ!!!
"И как, ходил?" - спросил я.
"Да буй там, разве что начальница рядом!" - радостно засмеялся он..
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Що розповів мені польський мільйонер.
Після Помаранчевої революції приїхав він, власник в Польщі бойні та м'ясокомбінату, власник десятків магазинів по продажу м'ясних продуктів, на Львівщину, прийшов в облраду і сказав, що багато років допомагає через костьоли українським дитячим будинкам, бідним тощо, а тепер хоче робити бізнес з Україною. І йому потрібен профільний партнер, і він готовий вкласти у справу мільйони. Йому сказали - їдь туди, там є хороший хлопець, має ковбасний цех, ти там з ним і т.д.
Він поїхав. Ще не доїхавши, вже в салоні Мерседеса крізь фільтри відчув сморід. Побачив приблизно отаке, що на відео, а ще обладнання, на якому присох позеленілий фарш, брудних робітників і щурі ...і ковбасу, яку ті люди робили. А в нього люди на виробництві мало не в скафандрах ходять... Все дійсно стерильно...
Те, що він був шокований, можна і не казати. Він кричав "ви ж для людей, для дітей, вагітних жінок ту ковбасу робите!!!", "чому ви не купите всього ящик миючого засобу і не зробите прибирання!!!"... Коротше, поговорив він з цим власником - і поїхав...
Повернувся через два місяці. І побачив абсолютно все те саме. Коли він у повному шоці схопився за серце і затис другою рукою носа, власник зрозумів німе питання в його очах і радісно посміхаючись, сказав - " А ми просто думали, що ви вже не приїдете!"
Анджей розвернувся і поїхав назавжди.
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