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Все про:Госпотребстандарт (25) отравление (857) Ивано-Франковская область (299)

 Туркомплекс "Сияние Карпат", где отравились 36 человек, в том числе иностранцы, временно закрыли

отравление

Госслужба по безопасности продовольствия и защиты потребителей распорядилась временно закрыть туристический комплекс "Сяйво Карпат" в Ивано-Франковской области, где отравились 36 человек, в том числе и иностранные граждане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы.

"По состоянию на 27.07.2017р. количество пострадавших от острой кишечной инфекцией в туристическом комплексе "Сияние Карпат" с. Красноилье, Верховинского района Ивано-Франковской области составляет 36 человек, в том числе - 30 детей; из больницы выписаны 30 человек, из них - 24 ребенка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам обследований данного заведения, проведенных специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов, вероятно обусловили возникновение вспышки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На базе, где отравились люди в Прикарпатье, обнаружены серьезные нарушения

Госпродпотребслужбой приняты адекватные ситуации меры реагирования, а именно:

- вынесено распоряжение о временном приостановлении деятельности заведения с представлением соответствующего заявления в суд;

- составлен протокол о правонарушении в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и санитарного законодательства;

- направлены материалы в ГУ Национальной полиции о возбуждении уголовного дела.

"Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается", - добавили в ведомстве.

Напомним, 25 июля сообщалось, что 13 человек, в том числе 11 иностранцев попали в больницу с пищевым отравлением. Все отравившиеся отдыхали в оздоровительном заведении "Сияние Карпат" в с. Красноилье Верховинского района.

Позже количество отравившихся возросло до 34 человек.
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Да, если б только наши были бы - могли и не написать.
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Наша власть -жити по новому- сотворила в Украине полный произвол с продажей и изготовлением продуктов.Сейчас покупать еду не безопасно,много подделок и эти подделки свободно продают где -угодно. Никакого контроля за пищевой промышленностью.Только в шоу по ТВ показывают что творится в наших магазинах и ресторанах.кругом ЖАХ.Это геноцид народа и вредительство на гос. уровне.
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Не говоря уже о том, что резко ухудшились погодные условия, прошли сильные грозы и шквальные ветры. Это вредительство и геноцид народа. И никакого контроля!
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Ну тебе может и пох, что в Украине говно продают вместо продуктов и люди травятся массово и ежедневно,а я хочу есть качественную здоровую безопасную пищу. Вот такая у меня странность.
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Мне за 50 лет, и всю мою жизнь и в СССР, и в пост-СССР было так.
Мне кажется, это зависит далеко не от цены моющих средств и не от штрафов, а от людей.
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Согласен. Что, скажите, шакал-адный должен сделать, чтобы рагуль, готовящий жрачку, хотя бы руки после туалета мыл?
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Поставити замість рагулів, які готують "жрачку", нацюків.
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И снова плюсую. Мысль, безусловно, глубокая. Мудрость и опыт прожитых лет дают себя знать. Полагаю, пороху непременно стОит прислушаться. Если, конечно, Вы сможете объяснить, кто такие "нацюки" и как они Вам видятся.
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Ну, справедливости ради нужно сказать, что творить произвол хватало кому и до них, и кроме них. Так что вешать на шакал-адного всех собак не обязательно, у него своих грехов хватает.
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За 3 года не наведен порядок нигде. Это уже о чем то говорит.При желании можно за месяц навести порядок.
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Где-то там, не может найти покоя Джек Торренс.
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Главное, что иностранцы пострадали, высшая раса! Все, теперь позор на 10000000000 лет вперд! (((((((((((((
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откуда в глухом гуцульском селе Госпродпотребслужба и где там даже санкнижки?
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наверное солью, спичками и птичьим молоком.
как ниже новостью кацапозасланцы писали.
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#тригодапрошло, а людям как было пох на добросовестное выполнение своей работы, так и осталось. Может пора убийцу-Януковича вернуть, тогда про их пох никто бы не узнал?
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НАШИ ЛЮДИ.
...Буквально позавчера беседовал с украинским пареньком, работавшим раньше в Макдональдсе в Варшаве, а теперь подрабатывающего на фирме. Думаю, здесь он не задержится - опаздывает часто.
Он учится в Польше и ненавидит поляков. Рассказывал мне, что в польском Макдональдсе, где он работал - РАБСТВО!!! Там каждые два часа (подумать только!) подаётся сигнал, и персонал дожен ИДТИ МЫТЬ РУКИ!!!
"И как, ходил?" - спросил я.
"Да буй там, разве что начальница рядом!" - радостно засмеялся он..
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НАШІ ЛЮДИ.
Що розповів мені польський мільйонер.
Після Помаранчевої революції приїхав він, власник в Польщі бойні та м'ясокомбінату, власник десятків магазинів по продажу м'ясних продуктів, на Львівщину, прийшов в облраду і сказав, що багато років допомагає через костьоли українським дитячим будинкам, бідним тощо, а тепер хоче робити бізнес з Україною. І йому потрібен профільний партнер, і він готовий вкласти у справу мільйони. Йому сказали - їдь туди, там є хороший хлопець, має ковбасний цех, ти там з ним і т.д.
Він поїхав. Ще не доїхавши, вже в салоні Мерседеса крізь фільтри відчув сморід. Побачив приблизно отаке, що на відео, а ще обладнання, на якому присох позеленілий фарш, брудних робітників і щурі ...і ковбасу, яку ті люди робили. А в нього люди на виробництві мало не в скафандрах ходять... Все дійсно стерильно...
Те, що він був шокований, можна і не казати. Він кричав "ви ж для людей, для дітей, вагітних жінок ту ковбасу робите!!!", "чому ви не купите всього ящик миючого засобу і не зробите прибирання!!!"... Коротше, поговорив він з цим власником - і поїхав...
Повернувся через два місяці. І побачив абсолютно все те саме. Коли він у повному шоці схопився за серце і затис другою рукою носа, власник зрозумів німе питання в його очах і радісно посміхаючись, сказав - " А ми просто думали, що ви вже не приїдете!"
Анджей розвернувся і поїхав назавжди.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТуркомплекс "Сияние Карпат", где отравились 36 человек, в том числе иностранцы, временно закрыли
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