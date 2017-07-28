 Саакашвили: "У Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США "

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВОА-ньюз.
"Эти действия были абсолютно противозаконными. Я не ищу помощи ни от кого. Я нахожусь в США с моей семьей, члены которой являются гражданами США. Это семья моего дяди и они живут здесь уже 40 лет", - заявил Саакашвили канала, комментируя обстоятельства вокруг лишения его гражданства Украины.
"Меня лишили гражданства по тем же причинам, по которым я получил проблемы с Путиным: я выступил против его олигархического, коррумпированного режима", - подчеркнул экс-президент Грузии.
"Проблема в том, что лидеры Украины избрали путь, подобный общего в регионе - олигархи, коррупция, захват ресурсов, подавление демократии. И поэтому я стал одним из его ведущих оппонентов. Лишив меня, абсолютно противозаконно моего гражданства, с нарушением Конституции Украины и международных законов, он по сути пытается избавиться одного из ведущих оппонентов. Но меня вдохновляет бурная реакция в Украине, поддержка со стороны гражданского общества и других оппозиционных групп, моей собственной партии, которая быстро растет в Украине ", - сказал экс-губернатор Одесской области.
Саакашвили также отметил, что верит, что Украина победит в войне с Россией, сдержит ее выберет стабильно прозападный курс, станет еще сильнее союзником США.
В ходе интервью Саакашвили также прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа в Twitter, в котором тот обратил внимание на информацию СМИ о якобы попытке правительства Украины в 2016-м году уменьшить шансы Трампа на победу на выборах президента.
"Президент Трамп, например, сказал что-то об Украине. Мы в Украине ценим поддержку народа Украины со стороны США. Мы воюем с русскими. Мир должен отдать Украинцам должное за их героическое сопротивление, но с другой стороны президент Трамп был прав. Имеют место грязные игры, созданные некоторыми украинскими олигархическими кругами ", - заявил Саакашвили, но был оборван следующим вопросом ведущей.
Этой темы касался и упомянутый выше комментарий Саакашвили о "подковерные договоренности, грязные игры, как внутри страны, так и за ее пределами".
Саакашвили уже затрагивал тему упреков Трампа в адрес Украины. 26 июля экс-президент Грузии заявил следующее в своем Twitter:
"Твит президента Трампа по Украине - это большая цена, которую Украина должна выплатить за некомпетентность своих лидеров и подковерные игры".
Как известно, 25-го июля президент США Дональд Трамп обвинил Киев в попытках помешать его избранию и поддержать Хиллари Клинтон. Он также раскритиковал министра юстиции Джеффа Сешнс за нежелание расследовать "преступления" Клинтон.
Об этом президент Трамп написал в Twitter. В одном из своих твитов Трамп упомянул "Украина совершает попытки саботировать кампанию Трампа".
Трамп убежден, что министр юстиции страны занимает "Оень" слабую позицию в вопросе расследования правонарушений Клинтон - использование частной электронной почты и "утечки" информации разведки.
Трамп не подал никаких других деталей, и не предлагал конкретных доказательств любую роль, которую Украина может играла в президентских выборах 2016 года, которые уже рассматриваются в контексте возможного вмешательства в них России и возможных связей Москвы с кампанией Трампа или его соратниками.
"Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины".
Такими словами в Twitter посольство Украины в США ответило на упреки президента Трампа.
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1. З нетерпінням чекаю цю гидоту в Україні- хоч яйцем в нього кину.
2. Тоді просто плюну- вбивати не хочу.
Иначе просто балабол. Удачных фото!
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І упал. Ужє два раза.
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Або ж хоча б феназепам пропивати....
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https://www.facebook.com/paus144/videos/1452951198126776/
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Explosive testimony on Putin's corruption
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Оба бежали из страны, боясь гнева народа и суда ....
Оба не мужики, боятся появиться в своих странах и защищаться в суде ... обоих поддерживают российские ватники, делая комменты под украинскими флажками ...
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И СНОВА, КАК ВСЕГДА, НА ТЕМУ О МИХО, ПРИГНАЛИ СТАДО УБЛЮДОЧНЫХ ПОРОХОБОТОВ!!!
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Тема новости как: Пожиратель галстуков
- льет помои на Украину.... а в коментах
70% флуда про шоколадного барыгу...
Так я не понял Михо правильно вас обосрал?
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Шо не так? Компромат передавали на Манафорта? Передавали? И правильно делали. Кому передавали? Дем. партии. А вот это уже не правильно. Это поддержка конкретной партии на выборах. Партия не есть гос структура. Это вмешательство. Играли на стороне одной из партий. Кому надо было передавать? США, а не дем партии. Нельзы путать страну с оддельно взятой партией. Это простительно пользователям Цензора, но не дипломатам уровня Порошенко и Климкина.
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Не судіть суворо Жирного Пітора. Він закінчував виш міжвідносин одночасно з вищою школою КДБ за совка
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Дострокові президентські. На цю осінь.
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2. А что в Украине? Холодницкий заявил, что подписи Манафорта нет, значит доказательств нет. Манафорт же предпочел сам сознаться. А что же с Охендовским? А ничего. То что в США является доказательством, Холодницкому не есть доказательство. Охендовский где? Живет в своем замке и ни о чем не волнуется.
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У каждого свое мнение. Если я не паникую не ору зрада и патриот Украини називайте меня порохоботом для меня это честь
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ЭТО ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ ВОРОВСКАЯ ШОБЛА БОИТСЯ МИХО, ШО ДАЖЕ ЛИШИВ ПО БЕСПРЕДЕЛУ ЕГО УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СПОКОЙНОЙ!!!
МИХО!!! ВЕСЬ АДЕКВАТНЫЙ УКРАИНСКИЙ НАРОД С ТОБОЙ!!!
ПОТОМУ ШО ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ВАЖНО, ШОБЫ УКРАИНА БЫЛА ЦИВИЛИЗОВАННОЙ, ДОСТАТОЧНОЙ, СВОБОДНОЙ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СТРАНОЙ, В КОТОРОЙ ГЛАВЕНСТВУЕТ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА.
А НЕ ЖИЗНЬ - ПО ПОНЯТИЯМ ПОРОШЕНКО И ЕГО ВОРОВСКОЙ БАНДЫ, УПРАВЛЯЕМЫХ ОЛИГАРХАМИ.
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Повторю. Пізно вночі Саакашвілі бухого в дупу і під наркотою ;ловлять; кацапські погранці в Міловому-Чєртково. В інтерв'ю розповідають що Саакашвілі з червоним прапором і криками ;Ура; штурмував вольєр прикордонних собак-вівчарок. На Порошенка працює СБУ, якщохто не знає. Після чого Порошенко ще й підняв би собі рейтинг, вимагаючи в кацапів звільнити ;громадянина України;
Пане Президент, я знаю що Ви читаєте Цензор. Можливо Вам потрібна розумна і віддана Україні людина?
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В Киеве безработный Михаил Саакашвили снимал роскошные апартаменты в центре: 5-комнатную квартиру в доме на ул. Костельной, 7 площадью 250 кв.м. на шестом этаже. Интерьер там выполнен в египетском стиле с колоннами и позолотой.
Однако, видели его и в пятизвездочной гостинице Fairmont Grand Hotel неподалеку от Почтовой площади.
Как истинный грузин Саакашвили любит вкусно поесть. В столичных ресторанах встречали его как дорогого гостя. К примеру, частенько захаживал он в Gogi, что на улице Льва Толстого.
Также видели безработного Михо и в ресторанах украинской кухни. К примеру, в заведении "Канапа", которое принадлежит известному ресторатору Диме Борисову и музыканту Олегу Скрипке. Бывал Миха в ресторанах европейской кухни Pache, "Рыба в огне", ресторане восточной кухни Mr. ZUMA (на 5-м этаже торгового центра "Гулливер") и грузинском Suluguni на Музейном переулке.
Михаил Саакашвили в декларации, которая подается после увольнения, указал, что является владельцем автомобиля Skoda SuperB 2010 года выпуска.Но фотокорреспонденты "Страны" неоднократно видели политика, разъезжающего по Киеву на бронированном джипе Toyota Land Cruiser.
Данное авто было оформлено на фирму телохранителя экс-президента. Однако Михо им пользовался регулярно .....
При этом, для пущей конспирации, около публичных мест его забирала простая "Шкода", отвозила за несколько кварталов, после чего Саакашвили пересаживался на комфортабельный джип.
В апреле этого года фотокорреспонденты "Страны" увидели, что у Михо новый автомобиль - внедорожник Lexus GX 460.
На сайте продажи машин, такая модель стоит не менее 1 млн. 300 тыс. Lexus GX (название расшифровывается как Grand Crossover) стал третьим по счету представителем внедорожного класса в модельном ряду "Лексус".
Также видели политика на седане Mercedes S63 AMG (на сегодняшний день цена такого тюнингованного авто представительского класса порядка 4,4 млн грн).
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В чем вмешательство Украины.? в том, что обнародовало факты незаконного обогащения советника канидата в президенты? так тож борьба с коррупцией, , МИХА!!!
тем более, Манафорт сам все признал, и ушел по собственному. МУЖИК.!!!
А Саакашвили - баба, и по-бабьи - мстительная.
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