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 Политика Украины
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Все про:выборы (21809) гражданство (630) Порошенко (13493) Саакашвили (1863) США (13067) Трамп (1283)

 Саакашвили: "У Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США "

саакашвили

Михеил Саакашвили заявил в интервью американскому каналу CNN, что его нынешние проблемы в Украине обусловлены его оппозицией к власти олигархов и коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВОА-ньюз.

"Эти действия были абсолютно противозаконными. Я не ищу помощи ни от кого. Я нахожусь в США с моей семьей, члены которой являются гражданами США. Это семья моего дяди и они живут здесь уже 40 лет", - заявил Саакашвили канала, комментируя обстоятельства вокруг лишения его гражданства Украины.

"Меня лишили гражданства по тем же причинам, по которым я получил проблемы с Путиным: я выступил против его олигархического, коррумпированного режима", - подчеркнул экс-президент Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это решительный сигнал солидарной поддержки Украины, - Порошенко об ужесточении Сенатом США санкций против РФ

"Проблема в том, что лидеры Украины избрали путь, подобный общего в регионе - олигархи, коррупция, захват ресурсов, подавление демократии. И поэтому я стал одним из его ведущих оппонентов. Лишив меня, абсолютно противозаконно моего гражданства, с нарушением Конституции Украины и международных законов, он по сути пытается избавиться одного из ведущих оппонентов. Но меня вдохновляет бурная реакция в Украине, поддержка со стороны гражданского общества и других оппозиционных групп, моей собственной партии, которая быстро растет в Украине ", - сказал экс-губернатор Одесской области.

Саакашвили также отметил, что верит, что Украина победит в войне с Россией, сдержит ее выберет стабильно прозападный курс, станет еще сильнее союзником США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский паспорт Саакашвили еще действителен, но его могут депортировать в Грузию, - Найем

В ходе интервью Саакашвили также прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа в Twitter, в котором тот обратил внимание на информацию СМИ о якобы попытке правительства Украины в 2016-м году уменьшить шансы Трампа на победу на выборах президента.

"Президент Трамп, например, сказал что-то об Украине. Мы в Украине ценим поддержку народа Украины со стороны США. Мы воюем с русскими. Мир должен отдать Украинцам должное за их героическое сопротивление, но с другой стороны президент Трамп был прав. Имеют место грязные игры, созданные некоторыми украинскими олигархическими кругами ", - заявил Саакашвили, но был оборван следующим вопросом ведущей.

Этой темы касался и упомянутый выше комментарий Саакашвили о "подковерные договоренности, грязные игры, как внутри страны, так и за ее пределами".

Саакашвили уже затрагивал тему упреков Трампа в адрес Украины. 26 июля экс-президент Грузии заявил следующее в своем Twitter:

"Твит президента Трампа по Украине - это большая цена, которую Украина должна выплатить за некомпетентность своих лидеров и подковерные игры".

Как известно, 25-го июля президент США Дональд Трамп обвинил Киев в попытках помешать его избранию и поддержать Хиллари Клинтон. Он также раскритиковал министра юстиции Джеффа Сешнс за нежелание расследовать "преступления" Клинтон.

Об этом президент Трамп написал в Twitter. В одном из своих твитов Трамп упомянул "Украина совершает попытки саботировать кампанию Трампа".

Трамп убежден, что министр юстиции страны занимает "Оень" слабую позицию в вопросе расследования правонарушений Клинтон - использование частной электронной почты и "утечки" информации разведки.

Трамп не подал никаких других деталей, и не предлагал конкретных доказательств любую роль, которую Украина может играла в президентских выборах 2016 года, которые уже рассматриваются в контексте возможного вмешательства в них России и возможных связей Москвы с кампанией Трампа или его соратниками.

"Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины".

Такими словами в Twitter посольство Украины в США ответило на упреки президента Трампа.
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Дякую) Буде час - буду писати) Набридло просто це "все погано" i "тотальна зрада". Мислі матеріальні і, навіть, в час війни треба позитивно мислити. Влада не ідеальна, але ж видно як економіка потихоньку набирає оборотів. Можу з власного досвіду сім"ї навести досвід: батько довгий час працював зазарплату 2-2.5. Потім вже будучи на пенсії плюнув на це і перейшов працювати на другу роботу з зарплатою в 6-6.5 тисяч гривень. Так що все залежить не тільки від влади, а й від нас.
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Згідний. Особливо з матеріальністю думки. Тому і проводжу тут весь вільний час.
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Ще пару виступів- і Саакашвілі нададуть гпромадянство рф і три квартири в Грозному.
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Сракашвили скоро будет в днр укрыватся, больше негде. Получит пинок под зад в США за пистабольство и поедет к Захеру в малоотброссию.
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Михо . расскажи Трампу за Пэдросою и его свинокоманду ! Не дадут кредит МВФ . то нам же лучше . все-равно шоколады разворуют . поднимется доллар и цены . ну народ лишний раз убедиться . кто у руля !
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З нетерпінням чекаю цю гидоту в Україні- хоч яйцем в нього кину.
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У Хряка жиж здовЪя немерено было, потому он и пережил столкновение с "тупим, важким предметом", правда выпал в отключку, а у Михо от ожирения серце слабое, его яйцом и убить можно.
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А за базар придется ответить. Все форумчане с нетерпением будут ждать твой геройский фото отчет с
1. З нетерпінням чекаю цю гидоту в Україні- хоч яйцем в нього кину.

2. Тоді просто плюну- вбивати не хочу.
Иначе просто балабол. Удачных фото!
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понеслось говно по трубам. гордый орел решил ответить и нагадить всей Украине.
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только сергей квартирович его поддержал, так сразу удар под дых...
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Почему, собственно, Саакашвили так вцепился в Украину? Он же грузин. Так пусть возвращается на родину и там борется за счастье своего народа. А нам покажет свою кавказскую гордость и сгинет в тумане с высоко поднятой головой. Только правда в том, что его, великого и кристально честного, нигде не ждут, никуда не зовут, а только все обизяют . Может не такой он замечательный? Может он из команды мучеников Тимошенко-Савченко и иже с ними? Украинцы такие жалостливые. Всегда защищают сирых и убогих
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Трамп лише захищається, а Саакашвілі якщо і робив в Грузії з патріотизму, то в Україні може робити те, що на батьківщині йому не дозволяла совість.
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тема-Саакашвили/ у реализатора нездоровая страсть к картинкам с Порошенко.
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Місцевий флудер картинками. Кожен лайк під картинкою- 11-80 на банківському рахунку.
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Аднажди адін малєнькій, но болтлівий птічка взлєтєл висако-висако!
І упал. Ужє два раза.
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Думаю, ще пару таких виступів- і Міхо нададуть громадянство рф. От там треті граблі його і чекають.
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Люблю фантастику- в ній більше правди, ніж у виступах політиків.
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а ты - первый за столом, или тот шо в дверь заглядывает и освободившегося места ждёт?
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Не знав, що на "Цензорі" така кількість порохоботів...
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"Меня лишили гражданства по тем же причинам, по которым я получил проблемы с Путиным: я выступил против его олигархического, коррумпированного режима", - подчеркнул экс-президент Грузии."Проблема в том, что лидеры Украины избрали путь, подобный общего в регионе - олигархи, коррупция, захват ресурсов, подавление демократии. Источник: https://censor.net.ua/n449489 Источник: https://censor.net.ua/n449489
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"Мы можем либо имень в этой стране демократию, либо мы можем иметь огромное состояние, сосредоточенное в руках нескольких человек, НО МЫ НЕ МОЖЕМ ИМЕТЬ ОДНОВРЕМЕННО И ТО И ДРУГОЕ ." - Louis Brandeis- Саакашвили: "У Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США " - Цензор.НЕТ 9481
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смешно как сектанты соевого покращення двигают тему о вредительстве Саакашкили- поехал с США поливать Украину грязью.... Пардон, Порошкович и его команда это не вся Украина, а вирус на теле страны. А что нового Михо сказал каналу CNN? тоже самое он говорил и тут, или вы думаете там не мониторят наши новости и высказывания политиков? или там слепоглухонемые и не видят отток бабла из страны и размеры коррупции? нюню..
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Какая связь между воровством наших олигархов и вмешательством Украины в выборы в США? С каких пор высказывания симпатий в адрес Клинтон можно классифицировать как вмешательство в процесс выборов на территории США? Неужели разницы не видно?
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В жадобі помсти Україні Саакашвілі тепер зупинить тільки куля.
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Після солі в дупі, яку Міхо отримав в Грузіі і Україні, я б рекомендував йому галоперидол.
Або ж хоча б феназепам пропивати....
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Смешно - это когда Трамп не видит вмешательства российских хакеров, но зато видит посты от недальновидных украинских политиков. По его логики, он должен посадить всех, кто топил против него (достаточно вспомнить голливудских звезд). Хорошо, что не у него реальная власть.
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Країну в світі представляють три посадові особи - Президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ. Саме їх заяви і дії є заявами і діями держави Україна за кордоном. Якщо хтось критикує дії цих людей як посадових осіб, то він критикує дії держави Україна.
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Наталія Козир А что значит - игр в демократию не булет? Кто то играл? Его, козла, не отправили в Грузию отбывать наказания - скажи спасибо! Куда он поверниться? - он нарушил закон! Или он особенный? И если демократии не будет, то что будет? - диктатура михуила? Это угроза украинскому народу! Вы поняли это? Он берега попутал! Он до сих пор не понял, какой народ украинцы? Разопнем как мальчика в трусиках, если будет посягать на свободу! Наглец какой!

https://www.facebook.com/paus144/videos/1452951198126776/
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ржу с дебилов. одни и те же ники в прошлом орали благим матом здесь же, о том, что нахрена понабирали иностранцев. теперь орут верните Михо гражданство.
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Не удивлюсь шо это животное будет разъезжать по Европам и рассказывать как Порох распинает мальчиков в трусика для Перуна на заднем дворе АП. Ждем-с. Мразь черноротая. Шоб ты здохла тварь..
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Вчера в США были слушания по Путину. Доклад был о его личном состоянии, коррумпированности, о том где он хранит деньги, и т.д. Скоро такие слушания будут по Порошенко.
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ты в теме?У тебя в конгрессе завязки?Откуда инфа?или..так,абы пёрднуть?
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А съешь дерьма ведро.. на площади своего города, перед камерами, если слушаний не будет по Пороху? Тебя ведь дурилка картонная за язык никто не тянул?
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Не зря политологи Запада называют Януковича и Саакашвили - близнецами ...
Оба бежали из страны, боясь гнева народа и суда ....
Оба не мужики, боятся появиться в своих странах и защищаться в суде ... обоих поддерживают российские ватники, делая комменты под украинскими флажками ...
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И СНОВА, КАК ВСЕГДА, НА ТЕМУ О МИХО, ПРИГНАЛИ СТАДО УБЛЮДОЧНЫХ ПОРОХОБОТОВ!!!







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Просто животное,мразь..!Этого клоуна,брызгающего соплями понесло!Ау,лохи!!КАк по прежнему,оно ваш хэрой?
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У зрадомрази будет херой любой кто гадит на Президента Украины.. Ху"ла будут целовать и лизать только б Пороху насолил.. Скот. Чего с них возмешь..
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Какой то непонятный форум на Цензоре...
Тема новости как: Пожиратель галстуков
- льет помои на Украину.... а в коментах
70% флуда про шоколадного барыгу...
Так я не понял Михо правильно вас обосрал?
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"... попытке правительства Украины в 2016-м году уменьшить шансы Трампа на победу на выборах президента..."
Шо не так? Компромат передавали на Манафорта? Передавали? И правильно делали. Кому передавали? Дем. партии. А вот это уже не правильно. Это поддержка конкретной партии на выборах. Партия не есть гос структура. Это вмешательство. Играли на стороне одной из партий. Кому надо было передавать? США, а не дем партии. Нельзы путать страну с оддельно взятой партией. Это простительно пользователям Цензора, но не дипломатам уровня Порошенко и Климкина.
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100000000%.
Не судіть суворо Жирного Пітора. Він закінчував виш міжвідносин одночасно з вищою школою КДБ за совка
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Ты больной или ударился? Какой копромат на Манафорта? Материалы из бугалтерии чивакунЯ которые были опубликованы и есть в открытом доступе для всех желающих. Для всех, Карл! не только для какойто пратии. Опубликовал их в свое время Лещенко, причём здесь Порошенко и Климкин?
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Як би там не було, а сподіватись на добрі відносини між нашим Баригою і президентом нашго ПЕРШОГО стратегічного союзника - годі.
Дострокові президентські. На цю осінь.
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1. Материалы черной бухгалтерии Регионов есть компромат на Манафорта и Охендовского. Манафорту пришлось из-за этого подать в отставку. Поэтому Трамп и злится. По Манафорту в США идет расследование. Поскольку Манафорт возглавлял предвыборную кампанию Трампа, это и есть вмешательство в выборы.
2. А что в Украине? Холодницкий заявил, что подписи Манафорта нет, значит доказательств нет. Манафорт же предпочел сам сознаться. А что же с Охендовским? А ничего. То что в США является доказательством, Холодницкому не есть доказательство. Охендовский где? Живет в своем замке и ни о чем не волнуется.
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Готовь попу, Петя! Инструкции получишь у друга своего, Ляшко.
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Это был ещё один гвоздь забитый в гроб порхатого и не последний.Браво Михо,Украина с тобой.
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какая Украина? захерченковая малороссия, чтоль?!
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мухосранск тамбовской губернии -твоя "украина", сирок
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Украина не 200 тупых шоколадных троляк отрабатывающих 30 гривен на форумах цензора.
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Дяденька вчера весь рейтинг этого чела бил возле АП и то там били другие лузери ))

У каждого свое мнение. Если я не паникую не ору зрада и патриот Украини називайте меня порохоботом для меня это честь
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здесь речь идет о Украине! о ее престиже и будущем,
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А тепрь представьте украинскую топ фигуру которая прожила несколько лет в Грузии в период режима Януковича и заявляющего потом в интервью шо Грузия спи..дла бабки США на реформы или скажем шо Грузия вмешивалась в выборы в США на стороне противников Трампа или шо Грузия занимается черной трансплантологией.., Есть ли дно для этой мрази? А сколько было надежд... Враг Ху"ЛА ! реформатор! Друг Украины! Все надежды вылетел через черную смердящую пасть. Животное. Шоб ты сдохла тварь..
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Собственным гавном,ой забыл,шоколадм не захлебнись.
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ЭТО ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ ВОРОВСКАЯ ШОБЛА БОИТСЯ МИХО, ШО ДАЖЕ ЛИШИВ ПО БЕСПРЕДЕЛУ ЕГО УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СПОКОЙНОЙ!!!

МИХО!!! ВЕСЬ АДЕКВАТНЫЙ УКРАИНСКИЙ НАРОД С ТОБОЙ!!!

ПОТОМУ ШО ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ВАЖНО, ШОБЫ УКРАИНА БЫЛА ЦИВИЛИЗОВАННОЙ, ДОСТАТОЧНОЙ, СВОБОДНОЙ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СТРАНОЙ, В КОТОРОЙ ГЛАВЕНСТВУЕТ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА.

А НЕ ЖИЗНЬ - ПО ПОНЯТИЯМ ПОРОШЕНКО И ЕГО ВОРОВСКОЙ БАНДЫ, УПРАВЛЯЕМЫХ ОЛИГАРХАМИ.








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Продажные и тупые порохоботы атакуют "Цензор".....Не это ли есть доказательством того , что режим Порошковича прогнил насквозь ? )
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а по-мойму, они аргументированно втолковывают вам что и по чём. а вот ваша реакция, как раз, тупая. и выглядит продажной.
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Я вже казав як треба було зробити з Саакашвілі.
Повторю. Пізно вночі Саакашвілі бухого в дупу і під наркотою ;ловлять; кацапські погранці в Міловому-Чєртково. В інтерв'ю розповідають що Саакашвілі з червоним прапором і криками ;Ура; штурмував вольєр прикордонних собак-вівчарок. На Порошенка працює СБУ, якщохто не знає. Після чого Порошенко ще й підняв би собі рейтинг, вимагаючи в кацапів звільнити ;громадянина України;
Пане Президент, я знаю що Ви читаєте Цензор. Можливо Вам потрібна розумна і віддана Україні людина?
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От читаю і думаю: хто ти більше, кац... , або ....хол?
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Оказыывается есть тайные олигархи, бывшие чиновники , которые бизнесом никогда не занимались, но откуда громадные средства????

В Киеве безработный Михаил Саакашвили снимал роскошные апартаменты в центре: 5-комнатную квартиру в доме на ул. Костельной, 7 площадью 250 кв.м. на шестом этаже. Интерьер там выполнен в египетском стиле с колоннами и позолотой.Саакашвили: "У Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США " - Цензор.НЕТ 1635
Однако, видели его и в пятизвездочной гостинице Fairmont Grand Hotel неподалеку от Почтовой площади.
Как истинный грузин Саакашвили любит вкусно поесть. В столичных ресторанах встречали его как дорогого гостя. К примеру, частенько захаживал он в Gogi, что на улице Льва Толстого.
Также видели безработного Михо и в ресторанах украинской кухни. К примеру, в заведении "Канапа", которое принадлежит известному ресторатору Диме Борисову и музыканту Олегу Скрипке. Бывал Миха в ресторанах европейской кухни Pache, "Рыба в огне", ресторане восточной кухни Mr. ZUMA (на 5-м этаже торгового центра "Гулливер") и грузинском Suluguni на Музейном переулке.

Михаил Саакашвили в декларации, которая подается после увольнения, указал, что является владельцем автомобиля Skoda SuperB 2010 года выпуска.Но фотокорреспонденты "Страны" неоднократно видели политика, разъезжающего по Киеву на бронированном джипе Toyota Land Cruiser.

Данное авто было оформлено на фирму телохранителя экс-президента. Однако Михо им пользовался регулярно .....
При этом, для пущей конспирации, около публичных мест его забирала простая "Шкода", отвозила за несколько кварталов, после чего Саакашвили пересаживался на комфортабельный джип.

В апреле этого года фотокорреспонденты "Страны" увидели, что у Михо новый автомобиль - внедорожник Lexus GX 460.
На сайте продажи машин, такая модель стоит не менее 1 млн. 300 тыс. Lexus GX (название расшифровывается как Grand Crossover) стал третьим по счету представителем внедорожного класса в модельном ряду "Лексус".

Также видели политика на седане Mercedes S63 AMG (на сегодняшний день цена такого тюнингованного авто представительского класса порядка 4,4 млн грн).
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Вы же умный человек, зачем вы этот мусор распространяете?
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Вот он, балабол и никчема во всей красе. Вмешательство - взлом почты кандидата в президенты, или его штаба, тайные посиделки русских дипломатов с окружением кандидата в президенты. Вот это ВМЕШАТЕЛЬСТВО.

В чем вмешательство Украины.? в том, что обнародовало факты незаконного обогащения советника канидата в президенты? так тож борьба с коррупцией, , МИХА!!!

тем более, Манафорт сам все признал, и ушел по собственному. МУЖИК.!!!

А Саакашвили - баба, и по-бабьи - мстительная.
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Стець новую методичку издал. Кошмар что творится. Два дня молчали, а теперь их вооружили. Явно видно, что по команде ФАС сорвались с цепи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили: "У Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США "
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