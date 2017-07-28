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 Политика Украины, За рубежом
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 Это решительный сигнал солидарной поддержки Украины, - Порошенко об ужесточении Сенатом США санкций против РФ

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает принятие Конгрессом США нового пакета санкций против РФ сигналом поддержки Украины американским парламентом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в Фейсбуке.

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"Приветствую принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки нового пакета санкций против России. Это решительный сигнал объединенной и солидарной поддержки Украины американским парламентом", - написал президент.

Он добавил, что верит "в неизменную позицию США в вопросе справедливого и неотвратимого наказания агрессора".

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Напомним, 28 июля Сенат вслед за Палатой представителей США подавляющим большинством (98 - "за", 2 - "против") одобрил закон, предусматривающий ужесточение санкций против Российской Федерации.
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не стоит переоценивать этот их жест. просто сейчас им с нами по дороге)))
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Неужели кто то думает что США и в правду будет налагать санкции, тратить свои средства ради народов Беларуси, Украины и т.д.? Подавляющее большинство людей понимают, что эти действия направлены только на продвижение денежных интересов кучки магнатов Америки. А все остальные люди,это шелушки от использованных овощей. Шелупонь для них. И Газ в Европу и уголь и. Т.П.
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Какой-то он ущербный, типа он причастин к этому.Когда Украина хоть что-то сделает на подобии? Хватит популизма , все уже увидели что ты просто рыговская концерта и п#здабол.
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///
Чесно кажучи це все вже занадто пізно і до дупи,
ці санкції не змінять ситуації (якщо б такі санкції були б на початку 2016 року, ото було б друге діло і сильно боляче для РФ)

Зараз такі санкції виглядають як прививка з глюкозою
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Щассс, Саакашвили подсуетится, будешь перед Сенатом раком стоять...
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Порошенко неспособен понять, что Украине "помогают" лишь тогда, когда их собственные интересы совпадают с украинскими. Но в один прекрасный день люди поймут, что ничтожнось, лживость и нечистоплотность президента Украины порошенко не позволяет поддерживать целую страну. Что он запоет тогда?
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Коли нарешті ми теж будемо солідарними зі Штатами і введемо свої санкції???
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В первых числах сентября, команда проекта "Миротворец" запустит уникальный и не имеющий на сегодня в мире...

http://fakty.ua/241900-roman-zajcev-okolo-80-procentov-boevikov-rossijskih-naemnikov-i-voennyh-prestupnikov-okazhutsya-u-nas-na-kontrole
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Браудер считает Путина самым богатым человеком в мире

Глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает президента России Владимира Путина самым богатым человеком в мире. Браудер, которого в России обвиняют в финансовых преступлениях, оценивает состояние Путина в 200 миллиардов долларов.
27 июля финансист дал показания в юридическом комитете Сената США, который расследует - в числе других комитетов Конгресса - предполагаемое российское вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года.
Браудер заявил, что "самая важная внешнеполитическая задача" Путина - добиться отмены "Акта Магнитского", принятого в США в 2012 году и дающего право вводить санкции против российских граждан и компаний, причастных к грубым нарушениям прав человека. По его словам, именно для этого в прошлом году юрист Наталья Весельницкая встречалась в США с конгрессменами и сыном нынешнего президента страны Дональдом Трампом-младшим.
По мнению главы Hermitage Capital, 10 тысяч работающих на Путина человек занимаются отъёмом собственности, прибегая к арестам, похищению людей, пыткам и даже убийствам, и всем им президент гарантирует безнаказанность, а "Акт Магнитского" может воспрепятствовать этому. На основании акта и аналогичных законов, принятых в других странах, уже заморожены банковские счета многих людей из окружения Владимира Путина.
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Уже очень скоро тебя решительно и солидарно поддержит весь Сенат и во все дыры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто решительный сигнал солидарной поддержки Украины, - Порошенко об ужесточении Сенатом США санкций против РФ
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