 Это решительный сигнал солидарной поддержки Украины, - Порошенко об ужесточении Сенатом США санкций против РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в Фейсбуке.
"Приветствую принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки нового пакета санкций против России. Это решительный сигнал объединенной и солидарной поддержки Украины американским парламентом", - написал президент.
Он добавил, что верит "в неизменную позицию США в вопросе справедливого и неотвратимого наказания агрессора".
Напомним, 28 июля Сенат вслед за Палатой представителей США подавляющим большинством (98 - "за", 2 - "против") одобрил закон, предусматривающий ужесточение санкций против Российской Федерации.
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Чесно кажучи це все вже занадто пізно і до дупи,
ці санкції не змінять ситуації (якщо б такі санкції були б на початку 2016 року, ото було б друге діло і сильно боляче для РФ)
Зараз такі санкції виглядають як прививка з глюкозою
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МОЧИ ХУЙЛА!
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http://fakty.ua/241900-roman-zajcev-okolo-80-procentov-boevikov-rossijskih-naemnikov-i-voennyh-prestupnikov-okazhutsya-u-nas-na-kontrole
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Глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает президента России Владимира Путина самым богатым человеком в мире. Браудер, которого в России обвиняют в финансовых преступлениях, оценивает состояние Путина в 200 миллиардов долларов.
27 июля финансист дал показания в юридическом комитете Сената США, который расследует - в числе других комитетов Конгресса - предполагаемое российское вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года.
Браудер заявил, что "самая важная внешнеполитическая задача" Путина - добиться отмены "Акта Магнитского", принятого в США в 2012 году и дающего право вводить санкции против российских граждан и компаний, причастных к грубым нарушениям прав человека. По его словам, именно для этого в прошлом году юрист Наталья Весельницкая встречалась в США с конгрессменами и сыном нынешнего президента страны Дональдом Трампом-младшим.
По мнению главы Hermitage Capital, 10 тысяч работающих на Путина человек занимаются отъёмом собственности, прибегая к арестам, похищению людей, пыткам и даже убийствам, и всем им президент гарантирует безнаказанность, а "Акт Магнитского" может воспрепятствовать этому. На основании акта и аналогичных законов, принятых в других странах, уже заморожены банковские счета многих людей из окружения Владимира Путина.
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